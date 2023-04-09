«Бабушкин способ», как быстро почистить вареное яйцо

Яйца опять сварились недостаточно хорошо? Белок слазит с желтка вместе со скорлупой? Если все так, то скорее всего яйца были сварены неправильно. Впрочем, такое нередко случается. Помочь в этой ситуации может старый и проверенный годами «бабушкин совет». С его помощью скорлупа при чистке варёных яиц будет слезать с белка едва ли не сама.
Яйца нужно правильно сварить. ¦Фото: novate.ru.
Начать стоит с основ. Свежие яйца только что из-под курицы скорее всего будут чиститься плохо вне зависимости от использованного способа варки и всевозможных ухищрений. Хорошо чистятся только те яйца, которые уже успели полежать некоторое время. Само собой, один только возраст продукта не является определяющим. Нарушение технологии варки неизбежно приводит к тому, что скорлупа слазит с белка крайне плохо, а то и вовсе не отделяется от него.
После варки прокалываем отверстие иголкой. ¦Фото: novate.ru.
Для того, чтобы все прошло как по маслу, нужно соблюдать правила готовки. Во-первых, яйца будет не лишним достать из холодильника за 15-20 минут до начала варки, положить их в емкость и залить кипяченой водой. При этом уровень воды не должен покрыаать яйца более, чем на 1 см. Держать кастрюлю с куриным продуктом стоит на слабеньком огне, периодически выключая его. Сделать все нужно так, чтобы в воде не возникало бурления. Так же не забываем подсолить воду.
Кладем в холодную воду. ¦Фото: novate.ru.
Во-вторых, после варки горячие яйца нужно аккуратно вынуть и поместить в другую емкость, на сей раз с холодной водой. Однако, перед нем как бросить яйцо в холодную воду, его так же рекомендуется легонько ударить тупой стороной ножа. В ней они остаются лежать еще на 10-12 минут. Суть данного действия в том, что «шоковое охлаждение» вызывает сжатие мягкого вещества белка, что в итоге значительно упрощает отделение яичной скорлупы.
Чистятся легко. ¦Фото: goldvoice.club.
Что же касается «бабушкиного метода», то использовать его можно или перед началом варки, или после варки яиц перед погружением их в холодную воду. Для реализации метода понадобится иголка, булавка или канцелярская кнопка. Удобнее всего будет использовать именно последнюю, так как яичная скорлупа - весьма «крепкий орешек». Все, что нужно сделать – проколоть яйца в одном месте. Желательно сделать так, чтобы иголка пробила скорлупу, но не повредила пленку вокруг белка.
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