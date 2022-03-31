10 жутковатых идей, которые применялись в медицине в течение последних 100 лет

Ну-ка, посмотрим...
Медицинская наука и техника непрерывно меняются. Новые достижения (как в плане инновационного оборудования, так и новых научных знаний) позволяют сделать медицинские процедуры менее инвазивными. И сегодня мало кто помнит о том, что ещё каких-то 100 лет назад всё было по-другому.
1. Лоботомия
Жуткая медицина: лоботомия.
Такие психические заболевания, как шизофрению и депрессию, некоторые психиатры в 1940-х годах предлагали лечить с помощью.... ледорубов, которые нужно было через глазницы забивать в мозг пациента. Повреждая ткань мозга, в частности, лобные доли, ответственные за личность. Лоботомия должна была предотвращать «плохое поведение», наблюдаемое при шизофрении, биполярном расстройстве личности и других психических заболеваниях.
Удивительно, но Антонио Эгас Монис, который разработал лоботомию, получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1949 году. Эта хирургическая процедура помогла примерно 10 процентам пациентов. Только в США лоботомии подверглись около 40 000 - 50 000 человек, а в СССР эту операцию запретили в 1950 году как бесчеловечную процедуру, заявив, что «она превращает безумного человека в идиота». Вскоре другие страны также запретили лоботомию.
2. Радиоактивная вода
Жуткая медицина: радиоактивная вода.
Сегодня все пытаются избежать получения дозы радиации, но радиоактивность была новым и захватывающим открытием около 100 лет назад. Все думали, что она хороша для здоровья человека. Люди покупали радийные подвески, урановые одеяла и радоновую воду, надеясь, что это улучшит пищеварение, поможет при артрите, да и при всех «болячках», которые их беспокоили. Одним из популярных продуктов был Radium Ore Revigator, представляющий собой водяной кулер, выложенный радиоактивной рудой, которая при распаде «улучшала» питьевую воду высокой концентрацией радона.
Эбен Байерс, богатый промышленный промышленник из Питтсбурга и довольно известный гольфист в 1900-х годах, начал принимать радиевую воду Radithor, когда ему предложил этот продукт лечащий врач. К 1930 году у Байерса развилось несколько разновидностей рака, а в черепе начали появляться настоящие дыры. Большая часть его челюсти отпала. После смерти Байерса люди начали осознавать опасность радиационного облучения.
3. Героин против насморка
Жуткая медицина: героин против насморка.
Примерно с 1900 по 1950 год героин был рецептурным лекарством, используемым при кашле, простуде, облегчении боли и многом другом. Лекарства на основе героина производила известная фармацевтическая компания Bayer, которая даже продавала героиновый сироп от кашля для детей.
Героин также приобрел популярность как болеутоляющее средство, поскольку что тестирование показало, что он в восемь раз сильнее, чем морфин. Из-за его эйфорического воздействия на пациентов, а также из-за привыкания к этому препарату позже героин был признан наркотиком.
4. Успокаивающий сироп
Жуткая медицина: успокаивающий сироп для младенцев.
Популярным лекарством в конце 1800-х - начале 1900-х годов был «Успокаивающий сироп миссис Уинслоу» - препарат для младенцев, прописываемый при болях, диарее и других незначительных недомоганиях. Успокаивающий сироп рекламировался, как средство, после которого младенцы перестают плакать. Многие матери рассказали своим подругам, как замечательно работает чудодейственное средство.
Казалось бы, все хорошо, но сироп был чистым морфием, растворенным в спирте. Его продавали до 1930-х годов. Морфий, сильное опиатное болеутоляющее с серьезными побочными эффектами и вызывающее привыкание, было опасным веществом, которое давали младенцам в концентрированных дозах. Очень популярный сироп, к сожалению, привел к многочисленным детским смертям от передозировки, а также к тому, что множество детей начали страдать наркотической зависимостью.
5. Экстази
Жуткая медицина: экстази.
В течение 1970-х годов MDMA (он же «экстази») был популярен среди психиатров, которые использовали это вещество для психологической терапии пациентов с депрессией, аутизмом, ПМС, а также, по иронии судьбы, применяли его на пациентах, злоупотребляющих психоактивными веществами. Психотерапевты, которые пропагандировали MDMA, часто утверждали, что препарат ускоряет терапию пациента.
Коммуникабельность пациента улучшалась, и он отвечал полностью открыто на вопросы своего терапевта. Но благодаря эйфорическим эффектам, MDMA быстро стал рекреационным наркотиком, популярным на вечеринках. Его запретили в 1980-х годах. Поскольку ранние исследования показали положительные результаты, в настоящее время препарат проходит одобренные FDA клинические испытания для потенциального использования среди ветеранов с посттравматическим стрессовым расстройством.
6. Курение для здоровья
Жуткая медицина: курение для здоровья.
В начале XX века люди действительно думали, что курение хорошо влияет на здоровье. Считалось, что вдыхание табачного дыма помогает при астме. Реклама табака с 1920-х по 1950-е годы часто показывала, как врачи курят сигареты. Lucky Strike рекламировал свои сигареты, как являющиеся «защитой горла от раздражения и от кашля». Курение сигарет также применялось женщинами в качестве диеты в 1920-х годах. В 1953 году три ученых по имени Уиндер, Грэм и Кронингер опубликовали данные своих лабораторных исследований, подтверждающие, что сигареты вызывают рак.
7. Метамфетаминовые таблетки
Жуткая медицина: метамфетаминовые таблетки для похудения.
Если кому-то курения сигарет было недостаточно, чтобы похудеть, в 1950-х годах он мог использовать кристаллы метамфетамина. Различные производные амфетамина, включая таблетки для похудения, такие как Obetrol, Dexamyl и Eskatrol, заполонили рынок. Obetrol, который продавался специально против «экзогенного ожирения», содержал смесь нескольких амфетаминовых солей (более половины из них составлял гидрохлорид метамфетамина (он же «кристаллический мет»). Амфетамины были чрезвычайно популярны.
По данным опросов производителей, производство амфетаминов в США в 1962 году достигало уровня около 43 доз (по 10 миллиграммов каждая) на одного человека в год. Примерно 33 процента рецептов предназначались для похудения, причем 85 процентов всех пациентов, которым прописывали амфетамин, составляли женщины. Подобная популярность привела к проблемам со здоровьем и привыканию к препаратам множества людей. Неудивительно, что метамфетамин был признан наркотиком, и в 1970-х годах его продажа была ограничена.
8. Пломбаж
Жуткая медицина: пломбаж.
С 1930-х по 1950-е годы туберкулез был одной из основных причин смерти. В то время антибиотики были редкими, и никаких лекарств для лечения туберкулеза не было. Тем не менее, существовала медицинская процедура под названием «пломбаж», которая заключалась в заполнении плевральной полости пациента (область легких за грудной клеткой) случайными материалами, такими как минеральное масло, шарики Люцита, марля, парафин или воск, каучук и животный жир.
Существует даже опубликованное исследование операций пломбажа, проведенных над детьми, в которых в качестве наполнителей использовались стерилизованные шарики от пинг-понга. Эта процедура заставляла легкое коллапсировать и более не функционировать. Согласно теории, если больное легкое коллапсировало, оно со временем исцелялось.
Операция часто позволяла пациенту прожить дольше, поскольку приводила к краткосрочному улучшению. Однако спустя десятилетия были замечены многие осложнения, часто от инфекции, кровоизлияния или движения в грудной клетке инородного наполнителя. К счастью, после появления современных антибиотиков для лечения туберкулеза в 1950-х годах операции пломбажа прекратили делать.
9. Свечи для уха
Жуткая медицина: свечи для уха.
Этот альтернативный метод чистки ушной серы часто пропагандировали врачи, поскольку он был дешевым, и люди могли практиковать его дома. Идея состояла в том, чтобы поместить конец полой свечи в ухо, а затем поджечь другой конец, чтобы создать отрицательное давление и вытащить серу из уха.
Неудивительно, что исследование показало неэффективность подобной практики, а также часто приводила к попаданию горячего воска в ухо. Многие люди, которые попробовали сделать подобное, были вынуждены обратиться к врачу из-за травм в результате использования свечей.
10. Акулий хрящ
Жуткая медицина: акулий хрящ.
Причиной, которая привела к использованию акульего хряща в медицинских целях, было то... что акулы не болеют раком. Исследования хряща акул в 1970-х и 1980-х годах вызвали популярность использования этого вещества для лечения рака. Эти исследования показали, что акулы редко болеют раком, поскольку их хрящи содержат вещество, которое ингибирует рост опухоли.
В итоге рынок заполонили таблетки, жидкости, кремы для местного применения и даже клизмы с акульим хрящом (всего более 40 брендов). Но более десятка клинических испытаний этого вещества, которые проводились над пациентами с раком, показали, что хрящ не имеет никаких преимуществ для здоровья.
Сегодня медицинские процедуры стали более безопасными и менее инвазивными.
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