Как наложница стала византийской императрицей: Тернистый путь Феодоры

Предыстория

Слева направо: Императрица Феодора и ее свита, высокопоставленные лица византийского двора. \ Императрица Теодора, Жан-Жозеф Бенжамен-Констан 1887 год.







Ранние годы

Мозаика с изображением представительницы одной из самых древнейших профессий в мире. \ Фото: wordpress.com.

Император Юстиниан. \ Фото: live.staticflickr.com.

Становление византийской императрицей

Слева направо: Изображение Феодоры с портретной мозаики в базилике Сан-Витале, Равенна. \ Император Юстиниан, мозаика в базилике Сан-Витале (деталь), Равенна.

Вид на Собор Святой Софии в Стамбуле, Турция. \ Фото: cdn.nwmgroups.hu.

«Ника»

Фрагменты: Гонка колесниц на ипподроме, Александр фон Вагнер, 1882 год.

Гонка на колесницах в Большом цирке, Альфредо Томинц, 1890 год. \ Фото: careerlasopa889.weebly.com.

Социальные реформы

Император Юстиниан, Жан-Жозеф Бенжамен-Констан, 1886 год. \ Фото: news.fsu.edu.

Сара Бернар в пьесе Викторьена Сарду «Феодора» (рисунок Жоржа Кларена, 1902 год). \ Фото: i.pinimg.com.

Наследие

Слева направо: «Императрица Феодора в ложе цирка», Жан-Жозеф Бенжамен-Констан, конец XIX века. \ Голова императрицы Феодоры, Кастелло Сфорцеско, Милан.