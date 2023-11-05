Как наложница стала византийской императрицей: Тернистый путь Феодоры

Феодора считается одной из самых влиятельных женщин в истории. Несмотря на бедное и скромное происхождение, она сумела стать императрицей и правительницей Византийской империи, оставив после себя огромное наследие и неизгладимый след в истории.
Предыстория
Слева направо: Императрица Феодора и ее свита, высокопоставленные лица византийского двора. \ Императрица Теодора, Жан-Жозеф Бенжамен-Констан 1887 год.
Твёрдая приверженность Феодоры своим убеждениям и принципам, дипломатичность и политические навыки сделали её одной из самых влиятельных императриц Византийской империи. Её муж и император Юстиниан I относился к ней как к равному партнёру, что почти не имеет себе равных в истории, особенно в первом веке, когда роль и статус женщин были сильно маргинализированы. Их партнёрство способствовало процветанию и расширению Византийской империи и заложило основу для развития прав человека, особенно прав женщин. Рождённая в крестьянском сословии, императрица Феодора позаботилась о том, чтобы ее власть была перенаправлена на улучшение социальной политики и правовой системы бедных и слабых. Ее юридические реформы и новые законы привнесли в империю больше прозрачности и морали и обеспечили основу для защиты наиболее уязвимых членов общества.
Ранние годы
Мозаика с изображением представительницы одной из самых древнейших профессий в мире. \ Фото: wordpress.com.
Мало что известно о ранней жизни Феодоры. Информация в основном взята из «Тайной истории» историка Прокопия, написанной в 558 году. Работа представляет утверждения Прокопия об общественных действиях и частной жизни императора Юстиниана I и императрицы Феодоры.
Феодора родилась в 500 году нашей эры и имела греческое происхождение. В «Тайной истории» Прокопий рассказывает, что её отец, Акакий, был «хранителем медведей» на ипподроме в Константинополе. Имя матери Феодоры не записано, но известно, что она была танцовщицей и актрисой. У Феодоры было две сестры, Анастасия и Комито. После смерти Акациуса её мать снова вышла замуж и научила дочерей выступать на сцене. В возрасте пятнадцати лет Феодора стала актрисой. Однако актёрская игра в то время была в значительной степени связана с развлечениями для взрослых и проституцией.
В возрасте восемнадцати лет Феодора познакомилась с Гекеболом, высокопоставленным чиновником римского правительства, стала его наложницей и отправилась в Северную Африку после того, как он захватил ливийский Пентаполис. Однако их отношения оказались недолгими. Гекебол плохо обращался с Феодорой и издевался над ней и в конце концов бросил её.
Император Юстиниан. \ Фото: live.staticflickr.com.
Феодора поселилась в Александрии, Египет. Считается, что во время своего пребывания в Александрии она познакомилась с миафизитским патриархом Тимофеем III, присоединилась к аскетической общине близ города и близко познакомилась с монофизитством. Монофизитство — это христологический термин, согласно которому Христос имеет только одну природу: божественную. В православной Византийской империи монофизиты часто подвергались преследованиям.
Непоклебимая в своих религиозных убеждениях, Феодора вернулась в Константинополь в 522 году. Чтобы прокормить себя, она стала заниматься прядением шерсти. За это время она познакомилась с Юстинианом, наследником престола Византийской империи и своим будущим мужем.
Становление византийской императрицей
Слева направо: Изображение Феодоры с портретной мозаики в базилике Сан-Витале, Равенна. \ Император Юстиниан, мозаика в базилике Сан-Витале (деталь), Равенна.
На самом деле неизвестно, как Юстиниан познакомился с Феодорой, исторические источники свидетельствуют, что он был впечатлён её красотой, и она стала его любовницей. Однако римский закон времён правления Константина запрещал дворянам жениться на актрисах. Правителем Византийской империи в то время был Юстин, дядя и предшественник Юстиниана.
Под влиянием наследника престола Юстиниана император Юстин принял новое законодательство, постановив, что реабилитированные актрисы впоследствии могут законно вступать в брак вне своего статуса, если это разрешено императором. Согласно тому же постановлению, дочерям этих актрис также разрешалось выходить замуж за мужчин любого статуса, что позволило внебрачной дочери Феодоры (чьё имя с тех пор было забыто) выйти замуж за члена королевской семьи. Согласно Прокопию, Феодора родила дочь, когда жила в Северной Африке с Гекеболом. В то же время статус Феодоры был повышен до патрицианки, поскольку патриции могли жениться только на патрицианках. В 524 году Юстиниан женился на Феодоре вскоре после принятия закона Юстина.
Вид на Собор Святой Софии в Стамбуле, Турция. \ Фото: cdn.nwmgroups.hu.
Через два года после их свадьбы, в 527 году, Юстиниан взошёл на трон, а Феодора возвысилась до положения императрицы Восточной Римской империи. Она активно участвовала в государственных советах и делилась своими видениями, предпочтениями и политическими стратегиями со своим мужем и императором.
В романе «Закон против коррупции» Юстиниан назвал её своим партнёром в обсуждениях и принятии решений, и заставил провинциальных чиновников принести присягу императрице, а также императору. Несмотря на то, что Феодора так и не была назначена соправителем, она пользовалась большим авторитетом благодаря своему уму и безупречному политическому чутью. Она была решительной женщиной с большими способностями к лидерству. Её призыв к решительному (и воинственному) ответу во время беспорядков в Нике в 532 году привёл к подавлению мятежа и спас империю.
«Ника»
Фрагменты: Гонка колесниц на ипподроме, Александр фон Вагнер, 1882 год.
В январе 535 года «Синие» и «Зелёные», две противоборствующие политические группировки в империи, устроили беспорядки во время гонки колесниц на Константинопольском ипподроме. Участники различных спортивных соревнований, особенно гонок на колесницах, были разделены на фракции, различающиеся по цвету униформы, в которой они соревновались. Во времена правления Юстиниана единственными фракциями, обладавшими значительным влиянием, были «Синие» и «Зелёные». Две фракции финансировали гонки и захватили важную политическую власть, поскольку они сотрудничали с имперскими силами для поддержания порядка во время игр. В то же время их поддерживали королевские семьи, в том числе те, кто претендовал на византийский трон.
Гонка началась в январе 535 года. К концу гонок скандирование сменилось с «Синие» и «Зелёные» на единую «Нику», что означает «Победа», и толпа начала штурмовать королевский дворец. В течение следующих пяти дней большая часть города находилась под обстрелом.
Гонка на колесницах в Большом цирке, Альфредо Томинц, 1890 год. \ Фото: careerlasopa889.weebly.com.
Причиной восстания стало увеличение налогов, поскольку у Юстиниана были амбициозные планы по расширению византийских территорий и реализации масштабных архитектурных проектов. Не в силах сдержать ситуацию, большинство политических чиновников посоветовали Юстиниану и Феодоре бежать из города. Бунтовщики освободили заключенных и подожгли здания и важные объекты. Собор Святой Софии и несколько других важных памятников были быстро охвачены огнем, а также значительная часть города.
Восемнадцатого января Феодора присутствовала на заседании Имперского совета, на котором обсуждался бунт. Она обратилась к совету с просьбой остаться и попытаться спасти город, используя обширные военные ресурсы. Именно этот ход помог ей спасти Византийскую империю от политического хаоса. Юстиниан и Феодора восстановили Константинополь после восстания и построили акведуки, мосты и более двадцати пяти церквей, самой известной из которых является Собор Святой Софии.
Социальные реформы
Император Юстиниан, Жан-Жозеф Бенжамен-Констан, 1886 год. \ Фото: news.fsu.edu.
Истоки прав женщин можно отнести к императрице Феодоре. Вероятно, её опыт молодой женщины, маргинализированной институциональной системой того времени, подтолкнул её к работе над улучшением прав женщин в Империи. Она подробно остановилась на Corpus Juris Civilis, серии юридических реформ, включённых в римское право, и заложила основу для западного правового наследия в области прав женщин, включая английское общее право, американскую конституцию и даже современное международное публичное право.
Кроме того, при императрице Феодоре изнасилование стало караться смертной казнью. Независимо от их положения или статуса, это правило распространялось на всех присутствовавших во время изнасилования, и имущество насильника передавалось жертве.
Императрица Феодора обеспечила женщинам право голоса во время бракоразводных процессов, объявила вне закона принудительную проституцию и позволила женщинам наследовать имущество и владеть им. На азиатской стороне империи, в Дарданеллах, она создала приюты для жертв проституции и изнасилований и предоставила кров и пищу тем, у кого не было дома. Императрица Феодора оставалась непоколебимой защитницей неправославных христиан империи и пыталась смягчить жестокое обращение с монофизитами. Несмотря на то, что её муж казался набожным православным христианином, влияние и власть императрицы Феодоры на Юстиниана сделали возможным процесс примирения. Императрица защищала монофизитов и помогала им находить более безопасные места для молитвы и совершения религиозных ритуалов. Она основала монастырь миафизитов в древнем городе Сикае и повлияла на назначение лидера миафизитов Анфима патриархом Константинополя.
Сара Бернар в пьесе Викторьена Сарду «Феодора» (рисунок Жоржа Кларена, 1902 год). \ Фото: i.pinimg.com.
Однако «Тайная история» Прокопия бросает тень на заслуги Феодоры. В работе описываются суровые условия в приютах, которые вынудили некоторых женщин искать спасения, пускаясь в бега. Тем не менее, другие источники, утверждают, что Феодора «освободила девушек от ига их жалкого рабства. В более поздних работах египетского коптского епископа Иоанна Никиусского отмечается, что императрица «положила конец проституции женщин и отдала приказ об их изгнании отовсюду».
В то же время многие считали, что она жестоко устраняла своих политических соперников, включая всех, кто угрожал ей, её мужу или их авторитету. Одним из хорошо известных примеров является её месть Велисарию, доблестному полководцу, из-за его потенциальной роли преемника Юстиниана в случае его смерти.
Тем не менее, у большинства этих предположений нет подтверждающих доказательств, кроме рассказов Прокопия, который испытывал неприязнь к императрице Феодоре, называя её и её мужа худшими чиновниками Византийской империи за всю историю.
Наследие
Слева направо: «Императрица Феодора в ложе цирка», Жан-Жозеф Бенжамен-Констан, конец XIX века. \ Голова императрицы Феодоры, Кастелло Сфорцеско, Милан.
В 548 году императрица Феодора умерла предположительно от рака или гангрены. Юстиниан был потрясён потерей и больше никогда не женился. У императрицы Феодоры и Юстиниана не было детей. Однако Юстиниан предоставил её внебрачной дочери и внукам высшие посты в администрации. Несмотря на свои личные религиозные предпочтения, он продолжал защищать монофизитов, как это сделала бы императрица Феодора.
Стоит также отметить тот факт, что после её смерти он почти не принял никаких новых важных законов, но продолжал выступать за права женщин. Одна из великолепных церквей, построенных императором и императрицей в Константинополе, церковь Святых апостолов, служила местом последнего упокоения императрицы Феодоры. Прекрасные мозаики с изображением Феодоры и Юстиниана до сих пор хранятся в базилике Сан-Витале в Равенне, северная Италия, которая была закончена за год до её кончины.
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