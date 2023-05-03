10 головоломок, которые помогут вам прокачать мозг

Считаем цифры
Попробуйте прикинуть, сколько раз цифра пять встречается в числовой последовательности от одного до ста. Посчитали? Не пользуйтесь ручками и листочками. Попробуйте держать всю последовательность в голове.
Правильный ответ:
20 раз. Десять раз пятёрка встречается как вторая цифра и десять — как первая.
Сгоревшие спички
На картинке представлена сетка, в которую уложены спички. Цифры по краям сетки показывают, сколько сгоревших частей (квадратов) должно быть в линии. Спички могут быть полностью или частично сгоревшими или остаться целыми. Главное правило: сгорают спички только от красной головки. Попробуйте «поджечь» спички так, чтобы цифры слева и сверху сошлись.
Правильный ответ:
Потерянное время
Петя и Миша договорились встретиться в 14 часов. Петя думает, что часы на его руке спешат на 25 минут, хотя на самом деле они опаздывают на 10. Миша уверен, что его часы опаздывают на 10 минут, но на самом деле они спешат на 5. Что произойдёт, когда они оба прибудут в назначенное время (согласно своим наручным часам)?
Правильный ответ:
Петя опоздает на 35 минут, а Миша приедет на 15 минут раньше.
Метеоритный дождь приносит цветы
Звёздная пыль принесла на Землю образцы цветков с других планет. У одного из них до сих пор нет имени. Если бы ксеноботаники руководствовались логикой в названиях, какое имя бы они дали последнему цветку? Подсказка: не ищите эти названия в словарях, лучше внимательно присмотритесь к цветкам.
Правильный ответ:
Cosmofilium Jupibristo. Искать нужно было по аналогии. Первая часть первого слова (cosmo) — оттенок цветка в центре. Вторая часть первого слова (filium) — цвет лепестков. Первая часть второго слова (jupi) — форма цветка в центре. Вторая часть второго слова (brito) — форма лепестков.
Становимся по росту
Шесть соседских детей — Олеся, Иван, Аня, Света, Олег и Зина — вчера измеряли рост. Олег выше, чем Аня, но ниже, чем Зина. Олеся выше, чем Иван, но ниже, чем Аня и Олег. Иван не самый маленький. Попробуйте составить список детей в порядке убывания по росту (от самого высокого к самому низкому).
Правильный ответ:
Зина, Олег, Аня, Олеся, Иван, Света.
Математика в пузырях
Каждый пузырь — это число от одного до семи. Числа пузырей не повторяются. В некоторых местах, где пузыри соприкасаются, указана их сумма. Определите, какое число принадлежит каждому пузырю, в том числе и центральному.
Правильный ответ:
Перекрестье
Ни один из представленных квадратов не стоит ровно. Только один квадрат отличается по размеру от других. Попробуйте найти его.
Правильный ответ:
Семейные узы
Оля получила сообщение с незнакомого номера и в ответ спросила: «Кто это?» После этого она получила странное описание: «Я одна из твоих родственниц. Мать твоей матери — свекровь моего отца». Это сообщение поставило Свету в тупик. Помогите ей определить автора послания.
Правильный ответ: сестра или двоюродная сестра.
Больше или меньше
Поместите все шестиугольники из верхнего списка в пирамиду так, чтобы над каждыми двумя числами находилось число или больше их суммы, или меньше их разности. Например, если рядом стоят числа 20 и 50, то верхнее число должно быть или больше 70, или меньше 30. Переворачивать шестиугольники запрещено.
Правильный ответ:
Кофейная зависимость
Катя и Фёдор убеждены, что им нужно пить под одной чашке кофе каждые три часа, чтобы чувствовать бодрость. Они оба встают в восемь утра и сразу выпивают чашку кофе. Затем и Катя, и Фёдор пьют одну чашку кофе каждые три часа до тех пор, пока не лягут спать. Учитывая несколько фактов, выясните, кто тратит больше денег на кофе?
- С воскресенья по четверг Катя ложится в 22 часа, а в пятницу и субботу не спит до полуночи. Фёдор ложится спать каждый день в 22 часа.
- Катя платит за одну чашку 180 рублей, а Фёдор предпочитает органический кофе и отдаёт 240 рублей за чашку.
Правильный ответ:
Фёдор. Он тратит 8 400 рублей, а Катя тратит 6 660 рублей в неделю.
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