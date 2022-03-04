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10 творческих упаковок, которые можно сделать вместе с детьми

Детям не всегда легко объяснить, что дарить подарки приятнее, чем их получать. Но если превратить процесс, предположим, упаковки подарка, во что-то творческое, ребенок обязательно проявит к этому интерес.

Сегодня мы собрали для вас самые необычные идеи оформления подарков своими руками. Сделать каждую из этих упаковок доставит удовольствие как взрослым, так и детям. И не будем забывать, что совместное творчество сближает.

Радостно-красочные нити


10 творческих упаковок, которые можно сделать вместе с детьми

Вместо упаковочной ленты можно использовать разноцветные нити. С ними подарок будет выглядеть наряднее.

Кошка и собака


10 творческих упаковок, которые можно сделать вместе с детьми

10 творческих упаковок, которые можно сделать вместе с детьми

Для маленьких незатейливых подарков подойдут симпатичные упаковки в виде кошки или собаки. Сделать их можно при помощи размещенной ниже инструкции.

10 творческих упаковок, которые можно сделать вместе с детьми

Карандаш


10 творческих упаковок, которые можно сделать вместе с детьми

Картон, клей, ножницы и фломастеры — вот и все, что вам потребуется для изготовления такого карандаша.

Оригинальные «замочки»


10 творческих упаковок, которые можно сделать вместе с детьми

Простые коробочки могут украсить «замочки» различной формы.

Божья коровка


10 творческих упаковок, которые можно сделать вместе с детьми

10 творческих упаковок, которые можно сделать вместе с детьми

Сделать эту упаковку несложно, а смотрится — глаз не оторвешь.

Переплетенные полоски бумаги


10 творческих упаковок, которые можно сделать вместе с детьми

10 творческих упаковок, которые можно сделать вместе с детьми

Полоски из бумаги переплетаются между собой — и вот упаковка заиграла совсем по-новому. Такие цветные «ленты» здорово смотрятся на газетах.

Упаковка из спиралей


10 творческих упаковок, которые можно сделать вместе с детьми

Необычная коробочка для приятных мелочей получится, если закрутить в спирали и склеить листы бумаги.
Гипнотизирующая вещь!

Вышивка


10 творческих упаковок, которые можно сделать вместе с детьми

Вышивка различных узоров и рисунков придаст упаковке тепла и уюта.

Олень из полотенца


10 творческих упаковок, которые можно сделать вместе с детьми

Перевязав края полотенца лентой, вы сможете сделать забавного оленя. Отличная идея, чтобы спрятать какое-нибудь маленькое сокровище для ребенка.

Миниатюрные украшения


10 творческих упаковок, которые можно сделать вместе с детьми

Различные фигурки, прикрепленные к упаковке лентой или прищепкой, сделают оформление более стильным.

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