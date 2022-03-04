10 творческих упаковок, которые можно сделать вместе с детьми

Детям не всегда легко объяснить, что дарить подарки приятнее, чем их получать. Но если превратить процесс, предположим, упаковки подарка, во что-то творческое, ребенок обязательно проявит к этому интерес.



Сегодня мы собрали для вас самые необычные идеи оформления подарков своими руками. Сделать каждую из этих упаковок доставит удовольствие как взрослым, так и детям. И не будем забывать, что совместное творчество сближает.



Радостно-красочные нити

Кошка и собака

Карандаш

Оригинальные «замочки»

Божья коровка

Переплетенные полоски бумаги

Упаковка из спиралей

Вышивка

Олень из полотенца

Миниатюрные украшения