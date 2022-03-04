10 творческих упаковок, которые можно сделать вместе с детьми

Детям не всегда легко объяснить, что дарить подарки приятнее, чем их получать. Но если превратить процесс, предположим, упаковки подарка, во что-то творческое, ребенок обязательно проявит к этому интерес.
Сегодня мы собрали для вас самые необычные идеи оформления подарков своими руками. Сделать каждую из этих упаковок доставит удовольствие как взрослым, так и детям. И не будем забывать, что совместное творчество сближает.
Радостно-красочные нити
Вместо упаковочной ленты можно использовать разноцветные нити. С ними подарок будет выглядеть наряднее.
Кошка и собака
Для маленьких незатейливых подарков подойдут симпатичные упаковки в виде кошки или собаки. Сделать их можно при помощи размещенной ниже инструкции.
Карандаш
Картон, клей, ножницы и фломастеры — вот и все, что вам потребуется для изготовления такого карандаша.
Оригинальные «замочки»
Простые коробочки могут украсить «замочки» различной формы.
Божья коровка
Сделать эту упаковку несложно, а смотрится — глаз не оторвешь.
Переплетенные полоски бумаги
Полоски из бумаги переплетаются между собой — и вот упаковка заиграла совсем по-новому. Такие цветные «ленты» здорово смотрятся на газетах.
Упаковка из спиралей
Необычная коробочка для приятных мелочей получится, если закрутить в спирали и склеить листы бумаги. Гипнотизирующая вещь!
Вышивка
Вышивка различных узоров и рисунков придаст упаковке тепла и уюта.
Олень из полотенца
Перевязав края полотенца лентой, вы сможете сделать забавного оленя. Отличная идея, чтобы спрятать какое-нибудь маленькое сокровище для ребенка.
Миниатюрные украшения
Различные фигурки, прикрепленные к упаковке лентой или прищепкой, сделают оформление более стильным.
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