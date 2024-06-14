Испанские дети в «железных объятиях» СССР: как сложились судьбы 3,5 тысяч иммигрантов поневоле

Дети республиканской Испании перед эвакуацией из Мадрида | Фото: gazeta.eot.su
23 июня 1937 г. в СССР прибыл пароход «Сантай» с группой испанских детей из семей республиканцев, которых вывезли из страны во время Гражданской войны. Всего в разные страны из Испании тогда отправили 32 тысячи детей, из них 3,5 тысячи – в СССР.
Испанские дети войны | Фото: cdn.ruvr.ru
Их родители не видели другого выхода – им казалось, что только таким способом они могут спасти жизни свои малышам. Они надеялись, что разлука будет кратковременной, никто не подозревал, что для уехавших в СССР возвращение на родину станет возможным не раньше, чем через 20 лет, а некоторые вообще не вернутся.
Со страниц книги Е. Кононенко *Маленькие испанцы*, 1937 | Фото: kid-book-museum.livejournal.com
В большинстве стран, приютивших испанских детей-эмигрантов, их распределяли по семьям, в СССР для них были созданы дома-интернаты. В 1938 г. открыли 15 детских домов: под Москвой, Ленинградом, в Киеве, Харькове, Херсоне, Одессе и Евпатории. При этом в довоенное время условия содержания детей в таких интернатах были значительно лучше, чем в обычных детских домах – власти заботились о престиже страны. Нормы содержания одного воспитанника были в 2,5-3 раза выше, чем в других интернатах, летом детей со слабым здоровьем вывозили в крымские пионерлагеря, в том числе в «Артек».
Испанские дети в одесском санатории им. Октябрьской революции | Фото: portal.rusarchives.ru
Однако адаптироваться испанским детям в советских детдомах было гораздо сложнее, чем в других странах. Большое внимание тут уделялось идеологическому воспитанию, регулярно проводились политбеседы и «семинары по ознакомлению с основой советского строя, с задачами и работой ВКП (б)». Пропаганда работала эффективно – в результате дети писали восторженные письма в СМИ.
Испанские дети в одесском санатории им. Октябрьской революции | Фото: portal.rusarchives.ru
В журнале «Интернационал молодежи» за 1938 г. опубликовали письмо Розы Вебредо: «Мы были на Красной площади и видели, как красиво шла Красная Армия, как много шло рабочих, как все приветствовали товарища Сталина. Мы тоже кричали: «Вива, Сталин!». 12-летний Франциско Молина признавался: «Только в СССР я попал в школу: мой отец, крестьянин, не мог платить за учение. Я не знаю, как благодарить советский народ за то, что мне дали возможность учиться! Мне хочется передать спасибо дорогому товарищу Сталину, которого я очень люблю».
Испанские дети войны | Фото: img.gazeta.ru
В 1939 г. Гражданская война в Испании закончилась, и большинство детей вернулись из других стран на родину. Но советское руководство заявило, что «не отдаст детей в руки хищного франкистского режима». Права выбора у испанцев не было, им отказали в возможности выехать из СССР, объяснив это тем, что на родине их ждут репрессии со стороны правящего режима генерала Франко. В том же году многие испанские учителя были объявлены социально опасными, обвинены в троцкизме и арестованы.
Испанские дети в *Артеке*. Со страниц книги Е. Кононенко *Маленькие испанцы*, 1937 | Фото: kid-book-museum.livejournal.com
В 1941 г. началась Великая Отечественная война, все тяготы которой испанцам пришлось переживать наравне с советскими детьми. Достигших призывного возраста отправляли на фронт. Это объяснялось так: «Испанская молодежь должна находиться в тех же условиях, что и советская. А она, выйдя непосредственно из детских домов, без связи с людьми, остается беспризорной и многие разлагаются… А в армии они все станут закаленными и стойкими… и мы таким образом спасем испанскую молодежь». 207 испанцев погибли во время сражений, еще 215 человек умерли от голода, тифа и туберкулеза.
Гуля Королева с испанскими детьми в санатории под Одессой | Фото: librebook.ru
Во время войны детские дома эвакуировали, детей вывезли на Урал, в Центральную Сибирь и Среднюю Азию. В военных условиях испанским детям, так же, как и советским, приходилось жить впроголодь, в неотапливаемых помещениях. Привыкшие к другому климату, многие дети не выдерживали здешних морозов. Из эвакуации вернулось около 2000 детей. По достижении совершеннолетия многим из них пришлось принять советское гражданство, так как испанцы, проживающие в СССР, должны были каждые 3 месяца являться в милицию и не имели права выезжать за пределы области.
Испанские и советские пионеры, 1937 | Фото: rusalbom.ru
Оставшимся в живых испанцам возможность вернуться на родину представилась только после смерти Сталина, в 1956-1957 гг. Некоторые предпочли остаться в СССР, так как к тому моменту успели обзавестись семьями, некоторых не приняли на родине: режим Франко препятствовал приезду в страну взрослых людей, получивших воспитание при коммунистическом режиме. Всего из 3,5 тысяч вернулись лишь 1,5 тысячи, около тысячи – умерли.
Испанские дети в советском пионерлагере | Фото: kudago.com
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