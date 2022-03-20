Женщины в американской политике
Женщины, начиная с 60-х годов прошлого века, стали активно рваться в большую политику, мотивируя это тем, что во все обозримые времена, с даты основания Рима, все войны развязывают мужчины. По их мнению, мир во всем мире наступит, если у власти будут женщины.
Казалось бы – женщина в политике должна стремиться к умиротворению, в основе которого лежит инстинкт самосохранения, наиболее сильно развитый именно у женщин. Женщины в политике чаще склонны вести политику урегулирования международных споров и разрешения конфликтов, посредством разумных переговоров и нахождения компромисса, во избежание вооружённых столкновений и насильственного пути решения проблемных вопросов. Именно так обстоят дела в большинстве стран мира. Но не в США.
Я специально искал нейтральные фотографии ниже перечисленных персонажей, дабы подчеркнуть несоответствие (или наоборот, соответствие) внешности с их русофобскими высказываниями.
1. Хиллари Клинтон, бывший кандидат в президенты США, в ходе выступления перед избирателями города Сидар-Рапидс, заявила: «Несомненно, что первоочередной моей задачей будет противостояние России и я не сомневаюсь в целях и методах этой борьбы. Мы сотрём Россию и её вассалов с лица Земли. Не только с политической карты мира, но и вообще».
2. Саманта Пауэр, посол США в ООН, обвинила Россию в агрессии, которая угрожает международному порядку. Пауэр добавила, что Россия «не имеет права забывать, что она не победитель, а побежденный» и «поведение Москвы возмутительно, потому что Москва, шантажируя США ядерным оружием, унижает Америку».
3. Виктория Нуланд — помощник госсекретаря США: «Мы говорим России открытым текстом: территория НАТО неприкосновенна. И мы демонстрируем все средства устрашения в ответ на попытки России проверить это».
Риторика именно этого американского политика, подлинного «ястреба в юбке», на протяжении многих лет – наиболее воинственна и агрессивна по отношению к России.
4. Мадлен Олбрайт — бывшая госсекретарь США: «Путин сеет националистические настроения среди россиян, чтобы отвлечь их внимание от того, что Россия – на самом деле всего лишь Бангладеш с ядерным арсеналом».
Кроме того, ей приписывается данное высказывание: «величайшая несправедливость, когда такими землями, как Сибирь, владеет одна Россия».
5. Кондолиза Райс — бывший госсекретарь администрации Буша, заявила: «Нам нужны более жесткие санкции в отношении России. У России быстрее закончатся деньги из-за отсутствия экспорта, чем у Европы закончатся запасы энергоресурсов…».
Говоря о международной политике США в отношении России: «Позвольте открыть вам маленький секрет. Нет такой вещи, как международное сообщество. Есть государства, наращивающие свой вес и свои интересы, которые продвигают свои интересы так далеко, как это возможно».
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