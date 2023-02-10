Как выглядели римские гладиаторы: Накачанные атлеты или упитанные толстяки

Бронзовый загар, бесчисленное количество шрамов и атлетическое телосложение – именно так представляет себе большинство современников римских гладиаторов. Подобный образ героев Колизея культивирует и мировой кинематограф. Однако сравнительно не так давно появилась теория, что гладиаторы были если не схожи по комплекции с борцами сумо, то являлись весьма упитанными мужчинами. Так ли это на самом деле, или же обществу представили новый фейковый миф? Давайте разберемся.
Исследования на кладбище гладиаторов
Теория о тучности древнеримских гладиаторов появилась в конце 2008 года. Именно тогда популярный журнал Archeology опубликовал статью австрийского палеопатолога Карла Гроссшмидта, которая называлась «Диета гладиаторов». В ней ученый рассказал о находках и исследованиях, которые он и его команда сделали на раскопках кладбища этих участников смертельных шоу в римских амфитеатрах.
Стелла, найденная в Эфесе на кладбище гладиаторов / Источник: kemerinfo.ru
Начнем, пожалуй, с объяснения – кто же такие палеопатологи. Это ученые, которые занимаются изучением болезней древних людей, а также животных на основе их останков, найденных на раскопках. Так вот, Карл Гроссшмидт и его коллеги провели ряд анализов костей древнеримских гладиаторов, после чего выдвинули весьма смелую версию – практически все гладиаторы были толстяками.
Теория ячменной диеты
Изучив останки бойцов, палеопатологи пришли к выводу, что все они сидели на весьма строгой углеводной диете. Основу ежедневного рациона гладиатора, по мнению команды Гроссшмидта, составляли всевозможные каши, крупы и овощи. Что касается животного белка – мяса, то его гладиаторы ели очень и очень мало.
Гладиаторы сидели на весьма строгой углеводной диете / Источник: twitter.com
Ученые предположили, что естественную потребность организма в белке воины арены восполняли, поедая бобы. Как косвенное подтверждение данному предположению является древнее прозвище гладиаторов – «ячменные люди», которое весьма часто встречается в римских источниках.
В своей теории Карл Гроссшмидт резюмирует, что римские гладиаторы набирали вес преднамеренно. Для этого, по мнению ученого, у бойцов было как минимум две причины.
Ученые считают, что гладиаторы полнели преднамеренно / Источник: facebook.com
Во-первых, толстая подкожная жировая прослойка хорошо защищала от порезов нервы, сосуды и жизненно важные органы. Такие раны со стороны смотрелись очень эффектно и устрашающе, хотя по сути не были серьезными повреждениями.
А во-вторых, тучных гладиаторов было хорошо видно на арене даже с самых верхних рядов крупных амфитеатров, таких как римский Колизей.
Толстый не значит сильный
Теория Гроссшмидта быстро ушла «в массы» и остается популярной до настоящего времени. Однако с самого начала далеко не все согласились с ней. В 2010 году историк, реконструктор и спортсмен Дэвид Блэк Мастро поддал критике доводы австрийского палеопатолога. Причем сделал это весьма аргументированно.
Гладиаторы на арене. Мозаика Виллы Боргезе / Источник: Wikimedia Commons
По мнению Мастро, Гроссшмидт попросту не учел реальную силу ударов, наносимых холодным оружием. Примером стало сообщение римского историка Тита Ливия, в котором он говорил, что македоняне очень боялись остро отточенных римских коротких мечей – гладиусов. Ведь одним ударом такого клинка римляне рубили своим противникам конечности и даже головы. Вряд ли подкожный жир мог стать серьезным барьером для столь острого оружия.
Также Дэвид Блэк Мастро напомнил, что еще известный древнеримский врач Клавдий Глен весьма критически высказывался о вегетарианской диете. Работая лекарем гладиаторов Пергамы, он оставил довольно большое количество записей о лечении травм своих пациентов, их режимах питания и тренировок. По мнению Глена, углеводная диета способствовала тому, что «плоть становилась мягкой». Но для гладиатора, дерущегося на арене, это просто недопустимо. Сгонять лишние килограммы доктор заставлял бойцов длительными тренировками.
Бой гладиаторов. Фреска, найденная во время раскопок Помпеи / Источник: vk.com
Ну и последним непрямым доказательством ошибочности теории Гроссшмидта стал известный трактат «Краткое изложение военного дела», автором которого был Публий Флавий Вегеций Ренат – известный римский военный теоретик. Согласно этому авторитетному труду, кроме всего прочего, солдат обязан был иметь «широкую грудь, сильные руки, мускулистые плечи, плоский живот, стройные икры, ягодицы и ступни, которые не набухают от избытков жира». В конце Вегеций Ренат резюмирует, что намного полезнее, чтобы воины были сильными, а не огромными.
Вместо эпилога
Естественно, можно не согласиться с опровержениями Мастро и резонно предположить, что римские гладиаторы питались куда более скудно, чем легионеры. Постоянно кормить мясом ягненка или быка рабов, пускай и не простых, даже богатые римляне вряд ли бы стали. Но также сомнительно то, чтобы римляне могли считать огромное жирное тело плюсом для бойца.
Вряд ли римляне считали тучное тело преимуществом в смертельной схватке / Источник: dw.com
Как бы там ни было, вопрос о том, каким же в действительности было телосложение римских гладиаторов, пока остается открытым. Вполне возможно, что новые археологические находки окончательно расставят все точки над «i» в этих спорах.
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