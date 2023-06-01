Верное средство, которое поможет избавиться от известковых отложений из-за жесткой воды

Известковые отложения на сантехнике возникают из-за жесткой воды

1. Чем полезны уксус и лимонная кислота?

Кислота уксуса и лимона эффективно растворяет накипь





Уксус является универсальным очищающим и осветляющим средством, гербицидом. Он нейтрализует неприятные запахи, дезинфицирует поверхности, удаляет пятна и прочищает сливы.





2. Сантехника, плитка и краны на кухне и в ванной

Регулярный уход продлит срок эксплуатации сантехники / Фото: cleanadvice.ru

Из-за жесткой воды даже новый кран может быстро прийти в негодность / Фото: pochistit.ru

Для позолоченных кранов нужно подобрать более щадящий уход / Фото: yenifabrika.co

Оставьте лейку на ночь в растворе и к утру она прочистится / Фото: mihaniko.ru

Лимонный сок и уксус эффективно удаляет даже застарелый налет

3. Бытовая техника

От чистоты бытовой техники зависит качество приготовленной еды / Фото: m.sm-shop24.ru

У чайника и кофеварки разные принципы очистки

Посудомоечные и стиральные машинки часто выходят из строя из-за накипи

Глажка утюгом с накипью может испортить вещи / Фото: justcoolidea.ru