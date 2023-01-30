7 советских вещей, которые непонятны молодому поколению

1. Стиральная доска

Сегодня такими штуками уже не пользуются. |Фото: pixabay.com.

2. Ручная соковыжималка

Не самое простое и увлекательное занятие. |Фото: fotostrana.ru.







3. Кипятильник

А их вообще еще делают? |Фото: do-slez.com.

4. Вареная сгущенка

Сегодня ее используют разве что для тортов. |Фото: fb.ru.

5. Молоко в пирамидах

Странные сосуды. |Фото: backbook.me.

6. Механическая мясорубка

Не самая практичная вещь. |Фото: livemaster.ru.

7. Березовый сок

Раньше сок собирали сами. ¦Фото: coream.ru.