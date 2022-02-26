Что на самом деле зашифровано в русском алфавите

Славянская азбука и сегодня является основой алфавитов более чем для сотни языков мира. Мы привыкли к кириллице, но она до сих пор хранит множество загадок.
Старославянскую азбуку можно разделить на три части: «высшую», «низшую» и «божественную». Первая из них по названиям буквиц несет в себе определенное смысловое послание; вторая противоположна ей: названия этих букв – слоги, часто неприятны для слуха; третья же часть алфавита – божественные символы, находящиеся в середине азбуки – самая загадочная из тайн.
Сакральная геометрия
Начертания славянских букв уже таят в себе загадку. Привычные буквенные обозначения, знакомые нам еще с прописей, состоят из простых геометрических фигур: кругов, треугольников, крестов. Но за ними скрыт сакральный смысл — символы вечности, Троицы, Христа.
Исследователи старославянского алфавита установили, что геометрически в кириллической букве «Ч» изначально спрятан символ чаши причастия, в «Х» — крест Андрея Первозванного, в «Фите» — ковчег спасения. Так азбука рисует нам символическую картину христианского мира.
Тайнопись
Ряд ученых выдвигают гипотезу, что первая славянская азбука была тайнописью и представляла собой сложную логико-математическую систему. Кроме того, существует версия, что азбука создавалась Кириллом и Мефодием как целостное изобретение, а не как творение, которое формировалось по частям путем добавления новых буквенных форм. Так, кириллица таит в себе трактовку мироустройства, где каждая буква заключает смысл и расшифровывается как Аз Бога Ведаю, Глаголя Добро, что Есть Жизнь…Если же заключить кириллицу в квадрат 7 на 7, то её можно читать в произвольном порядке, открывая новые смыслы.
Буквенные числа
Буквенные обозначения использовались и в качестве чисел — и тут в кириллице мы находим новые загадки. Почему Аз равен единице, а Буки не имеет числа? Ряд первых чисел последователен, но девятка оказывается в самом конце азбуки. Нельзя предположить, что такая хаотичность — результат случайности, ведь Святой Кирилл тщательно продумывал сакральные значения своего творения. Для превращения буквы в число над ней ставился специальный знак — титло, смысл которого можно приравнять к нимбу.
Шифр мироустроения
Связь чисел-букв имела свои толкования, так в Средневековье вычисляли значение слова, складывая числовые значения букв, чтобы открыть в них новый смысл. К примеру, числом Христа считается 888, такова сумма чисел-букв имени Иисус в греческом языке. Поэтому те, кто обращаются к старославянскому алфавиту, бьются над загадкой числового обозначения его букв, выискивая в древней азбуке шифр всего мироустроения: от сотворения мира до страшного суда.
Загадочные буквы
Большинство букв славянской азбуки имеют греческое происхождение. Но есть буквы с весьма загадочным генезисом: например, Ц и Ш. Ученые до сих пор не могут выяснить, откуда создатели славянской азбуки позаимствовали их – буквы с подобным начертанием есть в эфиопском и арамейском письмах, однако звучат они совсем по-другому.
Природа духа
Считается, что иврит, греческий и латынь воплотили в себе природу вещей. «Отцы» же кириллицы, святые Кирилл и Мефодий, создавая новую письменность, попытались передать с помощью него природу духа. Может быть, поэтому в мире нет ни одной «кириллической» страны, в которой бы правил прагматизм или экономическое сознание?
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