Лёгкий способ укоренения роз

Легче всего розы укореняются в обыкновенном речном песке. Уже через 4-5 недель все черенки обрастут корешками! Проверьте сами.







В 5 л бутылке на дне сделайте отверстия паяльником.







Разрежьте бутылку на верхнюю и нижнюю часть. Нижняя должна быть чуть больше. На дно положите мох, чтобы песок не просыпался, а влага удерживалась.







Сверху засыпьте сухой речной песок.







Нарежьте черенки роз с пяточкой.







Расставьте в песке. Хорошенько пролейте водой из лейки, чтобы песок и мох увлажнились.







У верхней части бутылки сделайте 4 надреза.







Вставьте внутрь нижней части, закрутите крышку. Поставьте бутылку в тени, на северной части участка. Не трогайте около 5 недель. Дополнительно поливать и проветривать черенки нет нужды.







Песок останется влажным, ведь это мини-тепличка — идеальная среда для укоренения!







Черенки обрастут корнями довольно быстро и без лишних хлопот.



