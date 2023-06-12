Легче всего розы укореняются в обыкновенном речном песке. Уже через 4-5 недель все черенки обрастут корешками! Проверьте сами.
В 5 л бутылке на дне сделайте отверстия паяльником.
Разрежьте бутылку на верхнюю и нижнюю часть. Нижняя должна быть чуть больше. На дно положите мох, чтобы песок не просыпался, а влага удерживалась.
Сверху засыпьте сухой речной песок.
Нарежьте черенки роз с пяточкой.
Расставьте в песке. Хорошенько пролейте водой из лейки, чтобы песок и мох увлажнились.
У верхней части бутылки сделайте 4 надреза.
Вставьте внутрь нижней части, закрутите крышку. Поставьте бутылку в тени, на северной части участка. Не трогайте около 5 недель. Дополнительно поливать и проветривать черенки нет нужды.
Песок останется влажным, ведь это мини-тепличка — идеальная среда для укоренения!
Черенки обрастут корнями довольно быстро и без лишних хлопот.
Лёгкий способ укоренения роз
Легче всего розы укореняются в обыкновенном речном песке. Уже через 4-5 недель все черенки обрастут корешками! Проверьте сами.
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