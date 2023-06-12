С нами не соскучишься!

8 334 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • света снегирева Снегирева
    Спасибо!Готовить как Горд...
  • Boris Max
    Столько слов... и что? теперь весь Мир ходит в говне, под предлогом так удобней... и что?Шапка «буратино» ...
  • Алиса Майская
    Автор, Вы - школьник?1.Про ковры и "дорогие" обои - чушь полная. Во-первых, обои были дешевые, (другое дело, что выбо...4 вещи времён ССС...

Лёгкий способ укоренения роз

Легче всего розы укореняются в обыкновенном речном песке. Уже через 4-5 недель все черенки обрастут корешками! Проверьте сами.

Лёгкий способ укоренения роз

В 5 л бутылке на дне сделайте отверстия паяльником.

Лёгкий способ укоренения роз

Разрежьте бутылку на верхнюю и нижнюю часть. Нижняя должна быть чуть больше. На дно положите мох, чтобы песок не просыпался, а влага удерживалась.

Лёгкий способ укоренения роз

Сверху засыпьте сухой речной песок.

Лёгкий способ укоренения роз

Нарежьте черенки роз с пяточкой.

Лёгкий способ укоренения роз

Расставьте в песке. Хорошенько пролейте водой из лейки, чтобы песок и мох увлажнились.

Лёгкий способ укоренения роз

У верхней части бутылки сделайте 4 надреза.

Лёгкий способ укоренения роз

Вставьте внутрь нижней части, закрутите крышку. Поставьте бутылку в тени, на северной части участка. Не трогайте около 5 недель. Дополнительно поливать и проветривать черенки нет нужды.

Лёгкий способ укоренения роз

Песок останется влажным, ведь это мини-тепличка — идеальная среда для укоренения!

Лёгкий способ укоренения роз

Черенки обрастут корнями довольно быстро и без лишних хлопот.

Лёгкий способ укоренения роз

Ссылка на первоисточник
укоренениеРозы

Картина дня

наверх