Документальные фотографии, сделанные французом в России после развала СССР

Документальные фотографии французского фотожурналиста Жан-Поля Гийото.

1. В ожидании автобуса

Автобусная остановка. СССР, Норильск, 1993 год.

2. Уличная сцена

Прохожий с контейнером для транспортировки яиц. СССР, Норильск, 1993 год.

3. Местный чиновник

На крыльце у входа в главное управления шахты Октябрь. СССР, Норильск, 1993 год.

4. Специальное медицинское учреждение

Вытрезвитель. СССР, Норильск, 1993 год.

5. Неподалёку от цента

На одной из улиц города. СССР, Норильск, 1993 год.

6. Ему всё нипочём

Начало первой чеченской войны . Грозный, 12 января 1995 года.

7. Ни в чем не повинные люди

Раненая женщина. Грозный, 1995 год.

8. «В зале ожидания на вокзале»

Зал ожидания на Белорусском вокзале. Москва, 1991 год.

9. Очередь в продуктовом

В продуктовом магазине. Порт Провидения, Берингов пролив, 1991 год.

10. Тяжёлая и вредная профессия

Красноярск, 1993 год. Женщины-маляры в речном порту.Красноярск, 1993 год.

11. Долгожданное лето

Енисей между Абаканом и Красноярском в 1993 году.

12. Пётр Романов

Генеральный директор Красноярского химкомбината Енисей.

13. Депортированная из Поволжья

Эрика Герлиц, которая была депортирована в Костино в 1941 году.

14. Хобби настоящего мужчины

Рыбалка на Енисее в 1993 году.

15. Случайный прохожий

Мальчик на улице. Санкт-Петербург, 1994 год.

16. Котельная

Комплекс помещений с угольными котлами. Берингов пролив, 1991 год

17. Типичное явление

Очередь к кассе в универмаге Детский мир. СССР, Москва, 1991 год.

18. Дымовая труба

Котельная. Порт Провидения, Берингов пролив, 1991 год.

19. Уроки по классу аккордеона

Занятия по классу аккордеона в музыкальной школе.

20. Как это было

Очередь на улице у универмага «Детский мир».

21. Настоящий фанат

Мальчик на трибуне стадиона «Динамо».

22. McDonald’s

Необычный интерьер ресторана Макдональдс.

23. Персонал гостиницы

Сотрудники гостиницы Центральная на заднем дворе .