Для чего итальянцы используют дырявые сковородки, напоминающие решето

Каждый год в Италии осенью начинают активно продавать сковороды с «дырявым» дном. Поверхность для готовки этих специфических сковородок буквально усеяна небольшими отверстиями от чего напоминает сито. Едва ли на таком приборе для готовки можно сделать вкуснейший омлет или «позолотить» картофель. Возникает закономерный вопрос: для чего нужны такие такая кухонная принадлежность и что на ней готовят итальянцы?
Это сковородки для жарки каштанов. |Фото: alibaba.com.
Ничего технически хитрого в итальянских сковородках нет. Это самая обычная металлическая сковорода, которая отличается от большинства родственниц лишь тем, что в ее поверхности для готовки блюда проделано огромное количество отверстий толщиной с карандаш. Они могут быть распределены не очень равномерно, хотя хорошая сковорода должна конечно же иметь симметричный рисунок из дырочек. В некоторых случаях итальянские сковороды еще оборудуют очень длинной ручкой.
Каштаны в мундире - это вкусно. |Фото: my-farmer.ru.
Нужны они для готовки одного единственного лакомства – жареных каштанов, которые пользуются огромной популярностью у жителей Апеннинского полуострова, а также у туристов, которые посещают солнечный край. Готовят каштаны на открытом огне. Процесс их приготовления и результат работы повара отдаленно напоминает картошку в мундире. Лучше всего жарить каштаны на открытом огне, хотя многие рядовые итальянцы справляются с этой задачей у себя дома при помощи обычной газовой плиты.
Сытное лакомство. |Фото: laovaev.net.
Каждую осень на улицах итальянских городов появляется огромное количество лавочников, которые продают каштаны в мундире пачками или на развес. В прошлом году за килограмм популярного итальянского лакомства просили 7.5 евро. Впрочем, продают их не только отдельные торговцы, но и крупные сетевые магазины, в том числе супермаркеты.
Стоит попробовать всем. ¦Фото: my-farmer.ru.
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