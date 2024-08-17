Особенности ведения быта во Франции: что стоит взять на заметку

Франция – страна утонченного стиля жизни. Путешествие по этой стране не ограничится только осмотром достопримечательностей, ведь каждый турист имеет возможность окунуться в повседневную жизнь французов и узнать, как они ведут свой быт. Однако для полноценного погружения в атмосферу Франции необходимо знать некоторые особенности и традиции местного быта.
1. Свадьба только после подписания контракта!
Брачный контракт во Франции - обычное дело!
Во Франции брачный контракт является распространённой практикой, которую стоит учитывать, если вы планируете вести быт в этой стране. Брачный контракт позволяет определить права и обязанности каждого из супругов в отношениях, а также урегулировать вопросы об имуществе и финансах в случае разрыва брака.
Важно помнить, что во Франции заключение брачного контракта допускается как до, так и во время брака. Такой контракт может быть полезным инструментом для защиты интересов каждого из супругов в случае различных жизненных обстоятельств, поэтому его рассмотрение стоит включить в планирование ведения быта во Франции.
2. Домработницы есть почти у каждой семьи!
За домом следят домработницы! / Фото: schastlivyelyudi.ru
Во Франции ведение быта является важной составляющей повседневной жизни. Во многих французских семьях, женщины нанимают в свои дома или квартиры домработниц. Это позволяет им более эффективно организовать свою жизнь, уделить больше времени семье и работе. Домработницы помогают в поддержании порядка в доме, готовке еды, уборке и других бытовых делах. Они являются незаменимыми помощниками и позволяют семье сэкономить время и силы на повседневных обязанностях.
Нанимая домработницу, семья может быть уверена в качестве выполненной работы и владеющих навыками профессионала. Однако, важно помнить о соблюдении норм трудового законодательства, предоставлении достойной оплаты и обеспечении хороших условий труда для домработниц. Ведение быта во Франции – это забота о комфорте и благополучии семьи, которую многие французские семьи делегируют на профессиональные плечи домашних помощников.
3. Никаких совместных банковских счетов!
У каждого супруга свой отдельный счёт!
Во Франции практически у всех граждан есть свои банковские счета. Открытие собственного счета является важным шагом для нормальной жизни во Франции, поэтому новым резидентам необходимо уделить внимание этому аспекту.
Причём в семье не принято иметь общий банковский счёт. Особенно если женщина работает. Это связано с тем, что при совместных счётах первым получателем всегда идёт мужчина. Соответственно он не сможет перевести деньги сам себе. Бюрократический момент отколотом не стоит забывать.
4. Никаких пододеяльников во Франции!
Французы используют только простыни!
Это особенность французского быта, которую можно узнать, побывав во Франции. Отказ от использования пододеяльника может показаться незначительной деталью, но она влияет на сам процесс уборки. Сразу почувствуешь удобство и экономию времени, когда не нужно укладывать под дышащее одеяло дополнительный слой ткани.
Кроме того, такой подход выглядит аккуратно и актуально. Сменить постельное белье становится гораздо проще, благодаря использованию двух простыней без пододеяльника. С одной стороны это удобно и практично, с другой — подчёркивает стиль и заботу о комфорте и красоте домашнего интерьера. Определенно, стоит взять на заметку эту особенность французского быта и, возможно, даже применить ее при ведении своего собственного домашнего хозяйства
5. У французов нет мочалок
Варежки или перчатки для тела гораздо удобней обычных мочалок!
Вместо них они используют специальные махровые варежки, которые надевают на руку и моют тело и лицо. Этот подход может показаться необычным для некоторых, но у французов он популярен и удобен.
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