20 необычайно прекрасных мест, которые подарят незабываемые впечатления

Один из самых старинных городов Словакии, город Бойнице.

1. Сан-Марино

Сан-Марино одно из самых маленьких государств во всем мире. Но, не смотря на свои крохотные размеры, это место богато на достопримечательности. Это самое старое государство в Европе.

2. Рид-Эльзас, Франция

Прекрасный регион на северо-востоке Франции. Наиболее простая версия происхождения названия «Эльзас» связана с именем крупнейшей водной артерии внутри региона — рекой Иль, буквально — «страна (долина) Иля».

3. Мэйн-стрит, Техас

Мэйн-стрит - как правило считают главной улицей и самой крупной в населенном пункте, из-за того что она самая оживленная и расположена ближе к центру в Техасе.

4. Египет

Египет - государство, которое расположено в Северной Африке и на Синайском полуострове Азии и являющееся поэтому страной двух материков. В Европу название страны Египет пришло из древнегреческого языка, где являлось передачей египетского названия Мемфиса.

5. Эмпайр Стейт Билдинг, Нью-Йорк

Эмпайр Стейт Билдинг - самое высокое здание Нью-Йорка и третье (после Уиллис Тауэр и Трамп Тауэр в Чикаго) по высоте в США. 102-этажный небоскрёб, расположенный в Нью-Йорке на острове Манхэттен.

6. Город Бойнице, Словакия

Бойнице - старейший город Словакии, который известен во всем мире как крупный бальнеологический курорт с XVI века. Главной достопримечательностью города является замок, первое упоминание в летописях относится к 1113 году .

7. Йокогама

Иокогама - крупнейший портовый город Японии, административный центр префектуры Канагава. Имеет сильную экономическую базу, представленную в основном морским транспортом, а также биотехнологической и полупроводниковой индустриями.

8. Башня Терминал, Кливленд, Огайо

Башня Терминал - офисный небоскрёб, расположенный в Кливленде, Огайо, США. Высота — 215,8 метров (без флагштока), 52 этажа. 68-е по высоте здание в США; самое высокое здание в Северной Америке (исключая Нью-Йорк) с 1930 по 1964 год; второе по высоте здание города.

9. Лондон

Лондон - город, столица Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Название Лондона восходит к названию римского города Лондиниума, происхождение которого остаётся неясным. Считается, что слово является доримским, заимствованным у местного населения.

10. Норрчепинг, Швеция

Норрчёпинг - город в Швеции, крупный промышленный центр. Точное время основания неизвестно, но в XII веке здесь упоминается церковь, посвящённая святому Олафу, покровителю Норвегии

11. Лас-Вегас

Город на западе США, в штате Невада, административный центр самого южного в штате округа Кларк. Один из крупнейших мировых центров развлечений и игорного бизнеса. Многочисленные казино, отели, ежедневные концерты и шоу притягивают туристов со всего мира.

12. Буэнос-Айрес

Основатель города Буэнос-Айрес - Педро де Мендоса назвал его Порт Владычицы нашей Святой Марии добрых ветров в честь Святой Марии — покровительницы моряков из гильдии купцов Триана, в которой он был членом.

13. Тоскана, Италия

Область Италии. Тоскана - место происхождения итальянского Ренессанса, и её художественное наследие включает архитектуру, живопись и скульптуру с многими произведениями в музеях целого региона, из которых самые известные - Уффици и Барджелло во Флоренции.

14. Замок Фредеринксборг, Дания

Замок Фредериксборг - расположен в городке Хиллерёд в Дании. Замок был построен для короля Кристиана IV и в настоящее время действует как Музей национальной истории .

15. Деревянные церкви в Кижах, Россия

Небольшой островок на Онежском озере – Кижи. Путь к нему лежит через живописное скопление островов Кижские шхеры. Знаменит своими деревянными церквями. Необыкновенная северная природа стала великолепным фоном для удивительных творений деревянного зодчества.

16. Мост Александра III, Франция

Одноарочный мост, перекинутый через Сену в Париже между Домом инвалидов и Елисейскими Полями. Во многих путеводителях мост Александра III описывается как самый изящный в Париже. Декоративная отделка моста, с фигурами пегасов, нимф и ангелов, представляет собой яркий образец стиля боз-ар.

17. Эль Росио, Испания

Эль Росио является одним из важнейших центров выражения религиозного поклонения верующими католиками. По преданию, некий пастух нашел здесь изображение Девы в дупле векового дуба. На том месте была возведена часовня.

18. Беленская башня, Лиссабон

Беленская башня - укреплённый форт на острове в реке Тежу в одноимённом районе Лиссабона. Построена в 1515—1521 годах в честь открытия Васко да Гама морского пути в Индию и служила поочерёдно небольшой оборонительной крепостью, пороховым складом,тюрьмой и таможней.

19. Храм Святого Семейства, Барселона, Испания

Храм Святого Семейства (полное название: Искупительный храм Святого Семейства) - церковь в Барселоне, в районе Эшампле, строящаяся на частные пожертвования начиная с 1882 г., знаменитый проект Антонио Гауди. Один из самых известных долгостроев мира .

20. Собор Святого Павла в Хариссе, Ливан

Собор Святого Павла принадлежит мелькитской греко-католической церкви, отделившейся от антиохийской православной церкви в 1724 году. Помимо внушительного внешнего вида поражают и интерьеры собора, богато украшенные византийской мозаикой, изображающей Христа-Вседержителя, Причащение апостолов, отцов церкви и сцены из Библии.