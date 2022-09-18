Царское угощение: меню с коронации Николая II

14 мая 1896 года в Успенском соборе состоялась последняя коронация императора в Российской империи — венчался на царство Николай II. На коронационный банкет в Москву пригласили 7000 гостей. Перед каждым приглашенным лежал свиток, перевязанный шелковой тесьмой, а в нем находилось выписанное вязью меню. Мы собрали меню с коронационного обеда и следующих торжественных приемов, сделанные по заказу знаменитых художников и больше похожие на картины.











Вот как описывает меню генерал Владимир Федорович Джунковский, бывший в то время адъютантом князя Сергея Александровича:



«Надо сказать о меню обеда, лежавшем перед каждым прибором. Меню исполнено по рисунку профессора В.М. Васнецова и представляет пергаментный свиток около 1/2 аршина длиною. В титуле славянской вязью вершкового размера изображена надпись: “Священное коронование на царство государя императора Николая Александровича и государыни императрицы Александры Федоровны”; под этой надписью — огромные вензеля их императорских величеств, увенчанные императорскими коронами.

Вензеля упираются в бордюр древнерусского узора, в который включена художественно написанная сцена: “Венчание Михаила Федоровича на царство”. Картина написана по оригиналу, хранящемуся в Оружейной палате; на заднем плане картины высятся главы Успенского собора. Под этой картиной, в орнаментах, — три двуглавых орла различных эпох прежнего времени, отпечатанные разными красками на разных фонах. В треугольнике, который образуется этими орлами и украшающими их заставками, напечатано древнерусским рукописным шрифтом самое меню, текст которого приблизительно расположен в таком порядке:



Суп: рассольник, борщок;

пирожки;

стерляди паровые;

барашек;

заливное из фазанов;

жаркое;

каплуны;

салат; спаржа;

сладкое: фрукты в вине, мороженое.



Под текстом меню — древнерусские заставки и, между прочим, фигура гусляра, и в этих заставках помещен славянскою вязью (заглавные буквы отпечатаны киноварью) следующий текст:



Слава Богу на небе

Слава! Государю нашему на сей земле



Слава! Его верным слугам

Слава! Именитым гостям Его

Слава! Чтобы правда была

На Руси краше солнца светла

Слава.



Текст “Славы” покоится на художественно исполненной картине, представляющей древнерусский обряд поднесения хлеба-соли боярами и народом царю. Хлеб-соль на блюде, покрытом полотенцем, с изображением государственного герба. Под рисунком, как бы поясняя его, напечатано подражание “Славы” в таком изложении:



А эту песню мы хлебу поем

Хлебу поем, хлебу честь

Воздаем. Слава. Старым людям

На угощение, добрым людям

На услышание, Слава

Слава во веки

Веков

Слава.



Текст этот включен в виньетку, на которой изображены две Жар-птицы из древнерусских заставок. В конце меню древнерусской рукописью изображено: 1896 года месяца 14-го мая. Меню в целом представляет художественную картину, в которой со всем блеском и яркостью вылилось огромное дарование и глубокое понимание русской старины В.М. Васнецовым».



После обеда 14 мая прошла череда других приемов.



Меню обеда в Александровском зале сословиям и другим представителям 19 мая 1896 года

Меню ужина на балу у московского генерал-губернатора 20 мая 1896 года, на торжествах коронации

Меню обеда 15 мая 1896 года

Меню ужина 23 мая 1896 года

Меню обеда Дипломатического корпуса в Георгиевском зале 25 мая 1896 года

Меню обеда в Александровском зале сословиям и другим представителям 19 мая 1896 года

Меню ужина на балу у московского генерал-губернатора 20 мая 1896 года, на торжествах коронации

Меню обеда 15 мая 1896 года

Меню ужина 23 мая 1896 года

Меню обеда Дипломатического корпуса в Георгиевском зале 25 мая 1896 года