Царское угощение: меню с коронации Николая II

14 мая 1896 года в Успенском соборе состоялась последняя коронация императора в Российской империи — венчался на царство Николай II. На коронационный банкет в Москву пригласили 7000 гостей. Перед каждым приглашенным лежал свиток, перевязанный шелковой тесьмой, а в нем находилось выписанное вязью меню. Мы собрали меню с коронационного обеда и следующих торжественных приемов, сделанные по заказу знаменитых художников и больше похожие на картины.











Вот как описывает меню генерал Владимир Федорович Джунковский, бывший в то время адъютантом князя Сергея Александровича:



«Надо сказать о меню обеда, лежавшем перед каждым прибором. Меню исполнено по рисунку профессора В.М. Васнецова и представляет пергаментный свиток около 1/2 аршина длиною. В титуле славянской вязью вершкового размера изображена надпись: “Священное коронование на царство государя императора Николая Александровича и государыни императрицы Александры Федоровны”; под этой надписью — огромные вензеля их императорских величеств, увенчанные императорскими коронами.

Вензеля упираются в бордюр древнерусского узора, в который включена художественно написанная сцена: “Венчание Михаила Федоровича на царство”. Картина написана по оригиналу, хранящемуся в Оружейной палате; на заднем плане картины высятся главы Успенского собора.

Меню обеда в Александровском зале сословиям и другим представителям 19 мая 1896 года

Меню ужина на балу у московского генерал-губернатора 20 мая 1896 года, на торжествах коронации

Меню обеда 15 мая 1896 года

Меню ужина 23 мая 1896 года

Меню обеда Дипломатического корпуса в Георгиевском зале 25 мая 1896 года

Меню обеда в Александровском зале сословиям и другим представителям 19 мая 1896 года

Меню ужина на балу у московского генерал-губернатора 20 мая 1896 года, на торжествах коронации

Меню обеда 15 мая 1896 года

Меню ужина 23 мая 1896 года

Меню обеда Дипломатического корпуса в Георгиевском зале 25 мая 1896 года