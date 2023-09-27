Бросил школу в 12 лет, снял о себе мультфильм, скрывал роман с Орнеллой Мути: Адриано Челентано

Если говорить об итальянской музыке и кинематографе прошлого века, то не обойдется без упоминания об Адриано Челентано — одном из популярнейших артистов Италии за всю историю. Что удивительно, он смог в равной степени добиться невероятного успеха как в кинематографе, так и на музыкальном поприще. До сих пор его экранный образ, полюбившийся нам еще в советские годы, покоряет сердца современных телезрителей. В сегодняшнем обзоре предлагаем узнать любопытные и малоизвестные факты о звезде кинофильма «Укрощение строптивого», отметившего в этом году 85-летие.
Бросил школу в 12 лет
Герой сегодняшнего обзора родился 6 января 1938 года в Милане. В этот день в Италии празднуют день Бефаны — волшебницы, которая ночью приносит послушным детям сладкие подарки, а хулиганам — кусочек угля. Адриано был поздним ребенком, на момент его рождения матери было 44 года. Помимо него, в семье уже было четверо детей. С малых лет мальчик выделялся своими артистическими задатками и отменным чувством юмора. Стоит заметить, что мать это коробило, так как она боялась, что ее младший сын не сможет найти себе хорошую серьезную работу.
Адриано Челентано в детские и юношеские годы
В 12 лет мальчик потерял отца. Матери было трудно содержать одной многодетную семью, поэтому Адриано, чтобы помочь ей, решил бросить школу и начать зарабатывать. Он устроился подмастерьем к своему дяде-часовщику. К слову, артист до сих пор любит самостоятельно чинить часы. Это стало для него вроде хобби. Напротив их мастерской был музыкальный магазин, на витрине которого висел большой плакат с Элвисом Пресли. Именно тогда юноша начал интересоваться новинками в музыкальной индустрии и полюбил творчество «короля рок-н-ролла», фанатом которого до сих пор является Челентано.
Помимо Пресли, артист обожает творчество Майкла Джексона и комика Джерри Льюиса. Кстати, как-то раз благодаря пародии на Льюиса Челентано смог выиграть главный приз, суммой 100 тысяч лир. Это произошло с подачи сестры Адриано, которая заметила талант своего брата и решила продемонстрировать его миру. Девушка тайком от брата отправила на конкурс двойников парочку фотоснимков Адриано, копирующего Льюиса. Вскоре пришло письмо, что он одержал победу в этом конкурсе.
Стал вегетарианцем
В 2005 году в СМИ появились сообщения, что артист полностью отказался от мяса и мясосодержащих продуктов. К слову, в некоторых источниках есть информация, что под запретом для него и молочные продукты. Артист уверен, что в вегетарианстве много плюсов: улучшение здоровья и самочувствия, а также спасение невинных живых существ. Челентано активно борется за права животных и он рад, что не из-за него ягнята и козлята идут на убой на скотобойнях перед Рождественскими и Пасхальными праздниками.
Адриано Челентано
Помимо этого, Челентано активно выступает против загрязнения планеты и нерационального использования ресурсов, халатности властей, политцензуры в СМИ и сносов архитектурных памятников. Артист является одним из активистов оппозиции, и он не единожды отзывался крайне резко о правительстве своей страны. К слову, свой студийный альбом «I mali del secolo» музыкант посвятил острым проблемам итальянского народа, а также всего человечества в целом.
Увлекался рок-н-роллом
Адриано Челентано и его группа «Rock Boys»
В 50-е годы Адриано увлекался рок-н-роллом. Он начал писать песни в этом стиле и в 17 лет создал свою группу «Rock Boys». В 1957 году на Первом итальянском фестивале рок-н-ролла состоялось дебютное выступление группы, которое подарило музыкантам много поклонников их творчества. Вдохновившись успехом, группа выпустила пластинку и начала выступать на крупных концертах. Вскоре все итальянцы знали, кто такой Челентано. Но со временем концерты пришлось приостановить, так как музыканта призвали в армию.
Боится летать на самолетах
В армейские годы выяснилось, что Адриано страдает аэрофобией. Причем страх полетов был настолько сильным, что впервые попав на борт самолета, юноша упал в обморок и после этого еще пару дней приходил в себя. К слову, артист и по сей день страдает аэрофобией. Особенно это создавало неудобства во время гастрольных туров артиста и ограничивало географию его поездок.
Однако, несмотря на боязнь полетов, в 1987 году Челентано посетил Россию по приглашению Михаила Горбачева. Это стало настоящей сенсацией для его поклонников из СССР. Тогда итальянский музыкант дал пару концертов в «Олимпийском», а также презентовал свой фильм «Джоан Луй», где он не только сыграл главную роль, но и выступил как режиссер и музыкант.
Стоит заметить, что данная лента провалилась в прокате Италии, а вот в Союзе имела успех. Возможно, артиста настолько любили в те годы в СССР, что не замечали каких-то промахов и недочетов. Артисту понравилась наша страна. По его словам, с детства он представлял себе Россию как сказочную страну. К слову, младшая дочь артиста, Розалинда, подумывала переехать в Санкт-Петербург, но пока что не осуществила задуманное.
Из-за «невежества» лишился победы
Адриано Челентано на фестивале в Сан-Ремо (1961)
В 1961 году Челентано пригласили выступить на 11-м фестивале в Сан-Ремо. Там певец исполнил композицию «24 тысячи поцелуев». Это был первый рок-н-ролл в истории этого конкурса, но запомнился он совсем не этим. Во время исполнения композиции певец повернулся спиной к зрительному залу, что очень не понравилось жюри. Они сочли это знаком невежества, поэтому решили присудить артисту не первое место, а второе.
Играл самого себя
Покорив музыкальный олимп, Адриано решил, что не стоит останавливаться на достигнутом, и отправился осваивать кинематограф. В своих первых киноработах начинающий актер играл второстепенные роли, а уже в 1963 году 25-летний Челентано сыграл главную роль, причем самого себя, в комедийной ленте «Какой-то странный тип».
Кадр из фильма «Какой-то странный тип»
В этой кинокартине рассказана история о том, как однажды известный певец Адриано Челентано приезжает отдохнуть от выступлений и поклонников на курорт, но его уговаривают дать один небольшой концерт. Но вскоре к артисту приходит девушка с ребенком на руках и заявляет, что Адриано — ужасный отец. Кстати, главную женскую роль в картине сыграла актриса Клаудия Мори, с которой у Челентано на съемках завязались отношения, а спустя год она стала его женой. Супруги не единожды вместе играли в кино, в том числе и влюбленных.
В мультфильме часовщик Адриан бросает вызов коррумпированному режиму, принимая различные индивидуальности, чтобы пробудить общественное сознание
А в 2019 году Челентано выпустил мультипликационный мини-сериал «Адриан», где рассказывается о забавных приключениях юного часовщика. В этой работе он выступил в роли сценариста и режиссера, а его супруга стала продюсером. Так как Челентано в юные годы подрабатывал часовым подмастерьем, становится понятным, что этот мультик Челентано снял про самого себя.
Счастлив в браке почти 60 лет
Спустя год после знакомства, в 1964 году, Адриано Челентано женился на актрисе Клаудии Мори. И хотя за все эти годы периодически появлялись слухи об увлечениях артиста другими женщинами, супруги вот уже почти 60 лет живут вместе. За годы брака у пары родились две дочери и сын, который в 2004 году подарил родителям внука.
Адриано Челентано и Клаудия Мори с детьми
Что интересно, во время знакомства с Адриано 19-летняя красавица Клаудия Мори, которая уже была довольно популярной вокалисткой и начинающей актрисой, встречалась с известным итальянским футболистом. Так что невзрачный на вид 25-летний Челентано изначально на нее совсем не произвел впечатление.
Адриано и Клаудия вместе уже почти 60 лет
Однако после того как он пригласил Клаудию на концерт, девушка взглянула не него с другой стороны. Его энергетика, харизма и экспрессия сразили Мори. А после того как он признался ей со сцены в любви, Клаудия уже и думать забыла о своем футболисте. Кстати, актер считает, что супруга приносит ему удачу. Дело в том, что Челентано трижды участвовал в фестивале в Сан-Ремо, но ни разу не выигрывал, что очень его расстраивало. И только совместное выступление с женой принесло ему долгожданную победу.
Роман с Орнеллой Мути
Во время съемок известного кинофильма «Укрощение строптивого» (1980) 42-летний Челентано всерьез увлекся 25-летней красавицей-партнершей Орнеллой Мути. И хотя они старались скрывать свой роман, никто из съемочной площадки не смог не заметить между ними химии. Они очень убедительно играли любовь на экранах, поэтому вскоре эту парочку пригласили в еще одну комедию — «Безумно влюблённый» (1981). Уже все догадывались об их романе, но актеры по-прежнему скрывались и не давали по этому поводу комментариев.
Адриано Челентано и Орнелла Мути
Лишь в 2008 году в одном из интервью артист признался, что у него действительно был роман с Мути, который они с Орнеллой считают краткосрочной страстью. Также актер признался, что о романе узнала его супруга и даже думала подать на развод, но ей хватило сил и мудрости его простить. К слову, влюбленная Мути развелась со своим супругом в надежде, что и ее возлюбленный решится на такой же шаг, но Челентано остался с женой.
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