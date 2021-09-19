Так похожи и такие разные: чем спойлер отличается от антикрыла

Существует два очень похожих аэродинамических элемента, которые называются спойлер и антикрыло. Даже визуально эти вещи невероятно похожи. Немудрено, что автомобилисты (и все остальные) часто путают и не понимают разницы между этими вещами. Тем не менее не все так просто, как кажется на первый взгляд.
Антикрыло стоит над крышкой багажника и прижимает авто. /Фото: rulikolesa.ru.
И спойлер, и антикрыло устанавливаются на крышку багажника и представляют собой горизонтальную плоскость. Простота конструкции действительно роднит эти вещи, также как и место их расположения. Разница заключается в функциях, которые выполняют эти похожие визуально элементы. Теперь о каждом из них по порядку.
Спойлер стоит за багажником и убирает завихрения. /Фото: cd.net.
Антикрыло – это вовсе не декоративный элемент. Как можно догадаться из названия, оно было создано и применяется для создания прижимной силы, которая в свою очередь образуется благодаря разнице давления воздуха на нижнюю и верхнюю поверхность. Давление на нижнюю плоскость всегда меньше, так как из-за профиля крыла воздух должен пройти большую дистанцию на высокой скорости. Именно поэтому, такой элемент должен располагаться над плоской поверхностью, такой как крышка багажника. Прижимная сила в свою очередь улучшает динамические качества авто за счет улучшения аэродинамики.
И это тоже спойлер. /Фото: fastmb.ru.
Спойлер в действительности выполняет подобные задачи, также не являясь исключительно декоративным элементом, однако делает это абсолютно иначе. Аэродинамические качества спойлер улучшает за счет минимизации завихрений воздуха, которые срываются с края крышки багажника. Соответственно, чем меньше завихрений, тем лучше аэродинамические параметры авто. Все это в свою очередь положительно сказывается на скорости движения и расходе горючего.
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