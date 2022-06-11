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Как оживить орхидею и получить пышное цветение

Уход за орхидеей — задача не из простых. Для того чтобы цветок радовал своим красивым цветением, необходимо приложить много усилий. Облегчить процесс ухода за экзотическим растением помогут полезные советы от опытных цветоводов. Так, мало кто знает, что стимулировать рост спящей почки на побеге орхидеи можно с помощью алоэ вера.
Разрежьте алоэ на брусочки высотой примерно 3-4 см.

Как оживить орхидею и получить пышное цветение

Проткните алоэ побегом орхидеи и расположите его прямо на месте спящей почки.

Как оживить орхидею и получить пышное цветение

Эффект от использования алоэ обусловлен тем, что в мякоти содержится большое количество фосфора, калия, витамины А, Е, С, витамины группы В. В алоэ также содержится салициловая кислота, которая является природным антибиотиком. Кроме того, алоэ поможет поддерживать оптимальную влажность в месте расположения спящей почки, что будет способствовать ее пробуждению.

Как оживить орхидею и получить пышное цветение

Меняйте алоэ каждые 2 дня, и уже через неделю вы увидите потрясающий результат: на побеге появится крепка почка.

Как оживить орхидею и получить пышное цветение
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Орхидеяуход
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