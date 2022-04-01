Как вывести с одежды белые пятна от дезодоранта, не испортив ткань

Антиперспиранты и дезодоранты применяют абсолютно все. Благодаря им даже в жару человек не испытывает дискомфорт, обеспечивает себя ощущением свежести, избавляется от неприятного запаха пота.

Но многие средства оставляют на одежде пятна белого цвета, которые иногда сложно удалить.

Справиться с задачей можно при помощи нескольких простых способов.

Соблюдение несложных рекомендаций поможет избавиться от пятен

Пятна под мышками – почему они появляются

Белые пятна на одежде образуются в результате смешивания пота и соли алюминия

Широко используемый в косметологии глицерин в большей части дезодорантов работает как основа. Следы же оставляют те гигиенические средства, в которых содержится гексагидрат алюминия. Данный элемент обладает подсушивающим действием. После того, как пот и соли алюминия смешиваются, появляются пятна.

Пот не имеет запаха, причиной его появления являются микроорганизмы

Следует понимать, что пот, как таковой, запаха не имеет, так как 99 процентов его состава – это вода и один процент – соли + органические соединения. Последние – благоприятная среда для размножения микроорганизмов, которые и являются причиной неприятных запахов.

Как избавиться от пятен

Существуют простые и эффективные способы устранения белых пятен с одежды

Существует несколько элементарных правил и способов выведения пятен.

Достаточно их применять, и за одежду можно будет не переживать.

Важно своевременно стирать одежду в теплой воде, чтобы пятна не стали более стойкими

Первое и самое главное из правил – своевременная стирка. Нельзя допускать, чтобы пятна устарели. Тогда их выводить действительно сложно. При стирке используется теплая, а не горячая вода. Во втором случае пятна только станут более стойкими.

Следы от антиперспиранта натираются хозяйственным мылом

Хозяйственное мыло. Им намыливаются только появившиеся пятна, затем проблемные участки застирываются вручную и вещь оставляется минут на тридцать. Дальше останется ее только тщательно прополоскать.

Старую вещь придется стирать дважды, чтобы вывести пятна от дезодоранта

Если вещь старая, стирать ее придется два раза, так как волокна ткани уже утратили свою целостность, разлохматились. Поэтому и пятна въедаются в них глубоко, а вывести их несколько сложнее.

Для загрязнений на одежде темного цвета хорошо подойдет этиловый спирт

Если вещь имеет черный цвет, то подойдет этиловый спирт. В водке либо спирте смачивается ватный диск и им необходимо протереть участок одежды с пятном. Если эти следы свежие, то исчезать они будут практически сразу. Дальше одежда просто стирается в обычной машинке. При условии, что загрязнения устаревшие, рекомендуется сделать компресс. На пятна необходимо разместить салфетку, смоченную в спирте, сверху она накрывается полиэтиленом и ставится незначительный пресс. В таком положении вещь оставляется часа на два.

Отлично справляется с устойчивыми пятнами от пота поваренная соль

Незаменимым средством является и обычная поваренная соль, которая подходит и для белой, и для цветной одежды. Вещь из шерсти обрабатывается солевым раствором. При условии, что материал не шерстяной, соль сыплется на проблемный участок и при помощи круговых движений втирается. Останется только убрать соль и отправить вещь в стирку.

Справиться с проблемой белых пятен поможет сок лимона

Сок лимона может убрать пятна от дезодоранта из всех видов ткани, в частности шерсти, трикотажа, шелка. Одежда раскладывается на ровной поверхности, например, стола и протирается раствором. После того, как пятна исчезнут, вещь стирается. Аналогичный эффект обеспечивает уксус 9%, но для цветной одежды этот способ не подходит.

Смесь соды с перекисью водорода даст хороший результат

Наиболее результативной считается смесь из соды и пероксида. Понадобится две столовых ложки соды, четыре – перекиси и одна – любого моющего средства. После приготовления раствор наносят на проблемные зоны и оставляют на пару часов. Затем вещь прополаскивается и стирается в обычном режиме.

Раствор из нашатырного спирта и воды не менее эффективен

Суперсредством является и раствор, состоящий из нашатыря и воды. Пятна уходят спустя несколько минут. Компоненты берутся в одинаковых пропорциях. Спустя 3 минуты после нанесения смеси на пятна вещь прополаскивается и стирается.

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