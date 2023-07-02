Все мы родом из прошлого: 10 самых странных ритуалов в мире

10. Прыжки через младенцев – Испания

Прыжки через младенцев – Испания

9. Ритуальная порка розгами девушек на Пасху – Чехия

Ритуальная порка розгами девушек на Пасху – Чехия







8. Ритуал смерти – племена Амазонки

Ритуал смерти – племена Амазонки

7. Именинный торт – Мексика

Именинный торт – Мексика

6. Самомумификация – Япония

Самомумификация – Япония

5. Каннибализм и некрофагия – Индия

Каннибализм и некрофагия – Индия

4. Жизнь рядом с мертвым – Индонезия

Жизнь рядом с мертвым – Индонезия

3. Перенеси жену на руках по горящим углям – Китай

Перенеси жену на руках по горящим углям – Китай

2. Кража невесты – Румыния

Кража невесты – Румыния

1. Обсыпание корицей холостяков и холостячек – Дания

Обсыпание корицей холостяков и холостячек – Дания