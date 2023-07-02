Все мы родом из прошлого: 10 самых странных ритуалов в мире
Во многих странах есть группы людей, которые до сих пор следуют традициям и соблюдают ритуалы, установленные предками, несмотря на то, что на дворе 21 век. Ритуалы и традиции – это часть культуры любой нации, и неважно, какие технические достижения есть в этой стране. Предлагаем подборку из самых странных, сохранившихся до наших дней ритуалов, которые не имеют границ, и которые доказывают, что все люди по своей сути одинаковые, где бы они не проживали.
10. Прыжки через младенцев – Испания
Прыжки через младенцев – Испания
В деревне Касдрильло д Мурсья в Испании уже давно существует ритуал – прыжки через младенцев. Это действие происходит в период празднования дня Корпус Кристи (Тело Христово) с 21 мая по 24 июня, день зависит от года. Суть ритуала в том, что всех младенцев, которые родились за предыдущие 12 месяцев, на матрасах выкладывают на улице, и одетые в желтые одежды мужчины прыгают через них. Цель ритуала позитивная – изгнание злых духов, защита деток от болезней и греха. Но так как это не совсем безопасный ритуал, то даже священники против него.
9. Ритуальная порка розгами девушек на Пасху – Чехия
Ритуальная порка розгами девушек на Пасху – Чехия
Как и многие ритуалы, этот основан на религиозных предпосылках. В понедельник на Пасху женщин легонько бьют розгами из вербы. Мужчины и мальчики ходят от дверей к дверям и бьют женщин по ногам, бедрам и ягодицам до первой крови. Женщины вознаграждают мужчин конфетами, алкоголем и пасхальными яйцами. Эта порка символизирует пожелание здоровья, процветания, плодородия и красоты. Ритуал уже не так широко распространён, теперь больше обливаются водой. Как не вспомнить наше Вербное воскресенье.
8. Ритуал смерти – племена Амазонки
Ритуал смерти – племена Амазонки
Представители племени яномами не верят в то, что смерть – это переход к загробной жизни. Вместо этого они считают, что мертвый человек уходит навсегда, для того чтобы сохранить жизненную энергию от угасания, они проводят ритуал. Тела мертвых сжигают, а пепел смешивают с забродившим бананом и съедают всем племенем. Таким образом, дух покойников продолжает жить в членах племени. Неизвестно, почему именно забродивший банан, но это такой рецепт.
7. Именинный торт – Мексика
Именинный торт – Мексика
Если кто-то собирается отпраздновать свой день рождения в Мексике, нужно быть готовым к тому, что он, как именинник, будет первым кусать праздничный торт. Как только он наклонится, чтобы откусить кусочек, как его лицо немедленно будет вдавлено в торт полностью. Этот ритуал называется “la mordida”. Интересно, но это же слово также обозначает «взятка».
6. Самомумификация – Япония
Самомумификация – Япония
Японские буддистские монахи практикуют самомумификацию для демонстрации глубины своих душевных сил. Это своеобразное длительное самоубийство, состоящее из трех этапов. На первом этапе монах в течение 1000 дней каждый день ест только орехи и семена. На протяжении других 1000 дней он употребляет хинин и отравляющий чай. Во время третьего этапа он запечатывает себя в каменной могиле с маленьким колокольчиком и трубкой для доступа воздуха. Пока монах жив, он раз в день звонит в колокольчик. Когда в течение нескольких дней колокольчик не звонит, то в течение 1000 дней могилу не вскрывают. По истечении этого срока, монаха извлекают из могилы и выставляют для демонстрации.
5. Каннибализм и некрофагия – Индия
Каннибализм и некрофагия – Индия
В Варанаки, Индия, представители секты агхори едят плоть мертвых, чтобы перебороть страх перед смертью. Они думают, что получают просветление. Так как индуистская религия запрещает кремацию детей, беременных или незамужних женщин и святых людей, людей, умерших от укуса змеи или прокаженных, то их тела опускают в Ганг и пускают в вольное плавание. Агхори вылавливают и едят трупы.
4. Жизнь рядом с мертвым – Индонезия
Жизнь рядом с мертвым – Индонезия
В Индонезии в районе Тораджи есть бросающий в дрожь ритуал, хотя с другой стороны, это проявление уважения. Мертвое тело супруга или супруги одевают и оставляют в соседней комнате до возможности погребения. Дело в том, что погребение в Индонезии - дорогая процедура, и у многих нет на нее денег, поэтому тело в соседней комнате может пролежать и год. Раз в год в Индонезии родственники раскапывают могилы и моют покойников, меняют им одежду. Эта шокирующая церемония называется «Церемония мытья трупов».
3. Перенеси жену на руках по горящим углям – Китай
Перенеси жену на руках по горящим углям – Китай
В Китае, если муж перенесет жену по горящим углям перед тем, как первый раз зайти в их дом, это означает, что женщину ждут легкая беременность и легкая работа. Китаянки щепетильно относятся к еще нерождённому ребенку. Они охраняют его мысли, читают ему стихи и сказки, никогда не нервничают и не сидят на сбившихся ковриках.
2. Кража невесты – Румыния
Кража невесты – Румыния
Кража невесты – ритуал еще древних цыган. Это был один из способов обойти обязанность платить выкуп родителям невесты. Девушку держали 3-5 дней, а затем родители невесты вынуждены были выдать ее замуж. Как дань прошлому современные румыны тоже придерживаются этого ритуала, когда невесту во время празднования гости уводят из-под носа жениха и отдают за бутылку дорогого ликера у Триумфальной арки в Бухаресте или придумывают более романтическую форму выкупа. А не цыгане ли мы все?
1. Обсыпание корицей холостяков и холостячек – Дания
Обсыпание корицей холостяков и холостячек – Дания
Если вам 25 лет, вы живете в Дании и еще не замужем или не женаты, держитесь. Друзья непременно проведут церемонию обсыпания вас корицей в день вашего рождения. Эта традиция корнями уходит в прошлое, в 16 столетие, когда неженатых продавцов специй в 30-летие обсыпали перцем. Идея обсыпать корицей появилась намного позже, чтобы намекнут одиноким, что пришло время подумать о создании семьи.
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