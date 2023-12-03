«Голова озера» – один из самых удивительных храмов острова Бали

1. Бали – «Остров богов» или «Остров тысячи храмов»

Пура Улун Дану Братан – один из самых удивительных индуистских храмов острова Бали (Индонезия). | Фото: sk.pinterest.com.







Легкий туман поднимается с озера и висит в воздухе, окружая храм, придавая ему сюрреалистический вид (Pura Ulun Danu Beratan, о-в Бали). | Фото: balicheapesttours.com.

Потрясающие пейзажи и очарование красивейших сооружений, способны вызывать восторг и благоговение (Pura Ulun Danu Beratan, о-в Бали). | Фото: fineartamerica.com.

2. Озеро Бератан – священное место с доисторических времен

На озере практически всегда штиль, поэтому водная гладь превращается в зеркало, в котором отражается красивейший храмовый комплекс на Бали (Pura Ulun Danu Beratan, Индонезия). | Фото: fineartamerica.com.

К храмам на воде можно попасть на лодках или с помощью мостиков, соединяющих берег и острова, где они расположены (Pura Ulun Danu Beratan, о-в Бали). | Фото: zhitanska.com.

3. Легенды и сказания, связанные с храмом Пура Улун Дану Братан

Бывалые туристы советуют посещать храмовый комплекс на рассвете, в это время он божественно прекрасен (Pura Ulun Danu Beratan, Индонезия). | Фото: balicheapesttours.com.

Величественный храм посвящен богине Дану (Pura Ulun Danu Beratan, о-в Бали).

В храмовом комплексе установлено множество статуй богини Дану, в честь которой он был построен (Pura Ulun Danu Beratan, о-в Бали).

4. Архитектурные и дизайнерские особенности храмового комплекса Пура Улун Дану Братан

Все сооружения храмового комплекса были построены из вулканического камня, что поспособствовало их сохранности (Pura Ulun Danu Beratan, о-в Бали). | Фото: fineartamerica.com.

11-ярусный Храм Пура Пунчак Мангу, посвященный богу Вишну, наиболее популярен благодаря своей исторической значимости, характерной балийской архитектуре и живописному расположению.

Трехъярусный храм Линга Пура является местом поклонения богу Шиве и Парвати (Pura Ulun Danu Beratan, о-в Бали).

Храмовый комплекс Пура Улун Дану Братан состоит из четырех культовых объектов, посвященных индуистским богам Брахме, Вишну и Шиве (Pura Ulun Danu Beratan, о-в Бали).

5. Мультикультурная святыня

Главные ворота, ведущие на территорию храмового комплекса Pura Ulun Danu Beratan (о-в Бали, Индонезия).

Буддийская ступа привлекает любителей неординарных решений и фотосессий (Pura Ulun Danu Beratan, о-в Бали). | Фото: balicheapesttours.com.

Мечеть на территории индуистского храмового комплекса удивляет не меньше (Pura Ulun Danu Beratan, Индонезия). | Фото: balicheapesttours.com.

Храмовый комплекс стал местом паломничества верующих и туристов, несмотря на то, что расположен на значительной высоте (Pura Ulun Danu Beratan, о-в Бали).

В культовых ритуалах и праздниках принимают участие лишь индуисты (Pura Ulun Danu Beratan, о-в Бали).

5. Культовые обряды, ежедневно совершаемые в храме Пура Улун Дану Братан

Ежедневные обряды подношений добрым и злым духам (Pura Ulun Danu Beratan, Индонезия). | Фото: balicheapesttours.com.

Дары в корзинках для добрых духов (Pura Ulun Danu Beratan, о-в Бали). | Фото: zhitanska.com.