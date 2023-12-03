«Голова озера» – один из самых удивительных храмов острова Бали

Бали – один из самых известных островов Индонезии, состоящей из 17 тыс. клочков суши, разбросанных среди вод сразу двух океанов – Индийского и Тихого. Бали, который еще называют «Остров тысячи храмов» в полной мере оправдывает свое название, ведь на его территории святилища и культовые сооружения, причем разных религий, находятся буквально на каждом шагу. Среди обилия святынь выделяется храмовый комплекс Пура Улун Дану Братан или «Голова озера», являющийся самой впечатляющей жемчужиной острова.
1. Бали – «Остров богов» или «Остров тысячи храмов»
Пура Улун Дану Братан – один из самых удивительных индуистских храмов острова Бали (Индонезия). | Фото: sk.pinterest.com.
Индонезия – крупнейшее в мире островное государство, в состав которого входит 17 тыс. островов, может похвастаться не только экзотической природой и причудливыми ландшафтами, на каждом из обитаемых участков суши скрываются древнейшие
сооружения в мире. Индонезийцы в древности были очень прозорливыми людьми, поэтому строили величественные храмы и даже маленькие молельные комнаты из камня, что позволило им сохранится до наших дней. Среди всего великолепия и разнообразия, которое можно встретить на территории страны, особо выделяется один из 9 священных храмов, расположенный на высоте около 1,3 тыс. метров над уровнем моря в центре острова Бали.
Легкий туман поднимается с озера и висит в воздухе, окружая храм, придавая ему сюрреалистический вид (Pura Ulun Danu Beratan, о-в Бали). | Фото: balicheapesttours.com.
Это величественный храм Пура Улун Дану Братан (дословный перевод «Храм источника озера Бератан»), построенный в честь индуистской богини Дану – покровительницы воды, озер и рек, ответственной за процветание и благополучие. Находится он в гористой местности Бедугул, на вершине плато, прямо на берегу чистейшего озера Бератан, которое практически всегда пребывает в спокойном состоянии, превращаясь в зеркало, где отражается удивительной красоты храмовый комплекс, окутанный утренним туманом.
Потрясающие пейзажи и очарование красивейших сооружений, способны вызывать восторг и благоговение (Pura Ulun Danu Beratan, о-в Бали). | Фото: fineartamerica.com.
Интересный факт: Бали – это индуистский остров, который зачастую называют «Островом богов» или «Островом тысячи храмов». Такое название он получил неспроста, на его территории вряд ли найдется место, где нет святилища, моленой комнаты или храма, даже в каждом доме есть собственный алтарь. Особое внимание, конечно же, вызывают древние культовые сооружения и храмовые комплексы, в которых поклоняются не только индуисты. На Бали ежедневно проводится множество культовых обрядов, церемоний и ритуалов как в соответствии с канонами индуизма, так и буддизма, малайского и древнеяванского культов, а также ислама.
2. Озеро Бератан – священное место с доисторических времен
На озере практически всегда штиль, поэтому водная гладь превращается в зеркало, в котором отражается красивейший храмовый комплекс на Бали (Pura Ulun Danu Beratan, Индонезия). | Фото: fineartamerica.com.
К храмам на воде можно попасть на лодках или с помощью мостиков, соединяющих берег и острова, где они расположены (Pura Ulun Danu Beratan, о-в Бали). | Фото: zhitanska.com.
Среди многообразия культовых объектов на Бали храмовый комплекс Пура Улун Дану Братан является одним из самых впечатляющих религиозных сооружений, призванных защитить остров и его жителей от злых духов. Его история началась еще до нашей эры, точнее сказать, озеро, где он расположен, стало сакральным местом. Считается, что территория вокруг храма была местом поклонения и центром религиозных ритуалов со времен мегалита. Об этом свидетельствуют сохранившийся саркофаг и остатки культового объекта, построенного из сланца. Эти находки датируются примерно 500 годом до нашей эры. Существование самого же храма было документально зафиксировано еще в 1556 году, а вот тот архитектурный комплекс, который мы можем увидеть сейчас, появился в 1633 году, во времена правления короля Менгви, приказавшего перестроить святыню.
3. Легенды и сказания, связанные с храмом Пура Улун Дану Братан
Бывалые туристы советуют посещать храмовый комплекс на рассвете, в это время он божественно прекрасен (Pura Ulun Danu Beratan, Индонезия). | Фото: balicheapesttours.com.
Величественный храм посвящен богине Дану (Pura Ulun Danu Beratan, о-в Бали).
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что ни один храм не обходится без легенд, зарождающихся на протяжении всей истории существования, особенно такого ранга. Так что неудивительно, что связано с ним множество поверий и мифов, раскрывающих как причину строительства, так и подчеркивающих его значимость в жизни островитян. Балийцы наперебой рассказывают историю о строительстве храма. Легенда гласит, что все сооружения возводили лучшие кузнецы-оружейники в округе, ковавшие мечи, ритуальные кинжалы (крисы), любое другое холодное оружие для богатых слоев населения, жрецов и монахов. И строили они по приказу короля Менгви, который пообещал, что все, кто возводил храм сможет поселиться на его территории и продолжать заниматься своим ремеслом. Правитель свое слово сдержал, но спустя некоторое время храм захватили пришельцы из острова Ява и вынудили покинуть святое место.
В храмовом комплексе установлено множество статуй богини Дану, в честь которой он был построен (Pura Ulun Danu Beratan, о-в Бали).
Не менее впечатляет и повествование о том, как повелительница рек и водоемов Дану так возрадовалась величию и непревзойденной красоте храма, посвященному ее добродетели, что решила не расставаться с его частью, подняв уровень воды настолько, что берега озера подошли к большинству построек. Именно это обстоятельство делает храмовый комплекс настолько завораживающим, ведь отражаясь в неподвижной водной глади, создается эффект плавучести храма. А когда туман окутывает Пура Улун Дану Братан, кажется, что храм парит над землей и озером, особенно если смотреть во время подъема на плато, где он и находятся.
4. Архитектурные и дизайнерские особенности храмового комплекса Пура Улун Дану Братан
Все сооружения храмового комплекса были построены из вулканического камня, что поспособствовало их сохранности (Pura Ulun Danu Beratan, о-в Бали). | Фото: fineartamerica.com.
Благодаря тому, что храмовый комплекс был построен из вулканических пород камня, скрепленного специальным связующим раствором, все сооружения, разбросанные по берегу озера и на близлежащих островках, прекрасно сохранились до наших дней. Единственное, что постоянно меняется и поддерживается местными жителями в надлежащем виде, так это многоярусные крыши, точнее сказать их покрытие. Классическим кровельным материалом в Индонезии является черная солома из листьев сахарной пальмы, которая хоть и недолговечна, зато прекрасно поддерживает благоприятный микроклимат внутри помещений.
11-ярусный Храм Пура Пунчак Мангу, посвященный богу Вишну, наиболее популярен благодаря своей исторической значимости, характерной балийской архитектуре и живописному расположению.
Стоит отметить, что каменные стены, несмотря на небольшую наземную площадь и достаточную высоту пагод, выдержали не одно землетрясение и наводнение, доказав, что древние зодчие и строители были мастерами экстракласса. Хотя местные жители упорно верят, что храм оберегает сама покровительница озера – Деви Дану.
Трехъярусный храм Линга Пура является местом поклонения богу Шиве и Парвати (Pura Ulun Danu Beratan, о-в Бали).
Что касается архитектурных и дизайнерских особенностей, то стиль и форма зданий соответствует вере Тримурти – три священных цвета, символизирующих трех богов: Шиву, Брахму и Вишну. Первый цвет — красный, посвященный Господу Брахме (Творцу); черный – символ бога Вишну, являющегося балансом и хранителем Вселенной, а белый – олицетворяет бога Шиву, известного как Разрушитель.
Храмовый комплекс Пура Улун Дану Братан состоит из четырех культовых объектов, посвященных индуистским богам Брахме, Вишну и Шиве (Pura Ulun Danu Beratan, о-в Бали).
При этом храмовый комплекс Пура Улун Дану Братан состоит из основных четырех сакральных зданий: Пура Тератай Банг — главный храм, посвящен Брахме и состоит из семи ярусов; Линга Пура – возвышается на три уровня и является местом поклонения богу Шиве и Парвати; Пура Пунчак Мангу – имеет 11 уровней и был построен в честь бога Вишну; Пура Далем Пурва – посвящен великому Санг Хьянг Видхи, где каждый может помолиться о процветании, благополучии и плодородии земли.
5. Мультикультурная святыня
Главные ворота, ведущие на территорию храмового комплекса Pura Ulun Danu Beratan (о-в Бали, Индонезия).
Буддийская ступа привлекает любителей неординарных решений и фотосессий (Pura Ulun Danu Beratan, о-в Бали). | Фото: balicheapesttours.com.
Как ни странно это выглядит, но на территории храмового комплекса можно увидеть не только множество сакральных сооружений индуистов. Перед комплексом расположены ухоженные сады, справа у входа растет великолепный баньян, а вот слева, казалось бы, неуместная в этом индуистском комплексе …буддийская ступа, которую окружают статуи Будды в мантиях. Они привлекают не только удивленных туристов, но и местных брачующихся, которые охотно устраивают фотосессии на их фоне.
Мечеть на территории индуистского храмового комплекса удивляет не меньше (Pura Ulun Danu Beratan, Индонезия). | Фото: balicheapesttours.com.
Храмовый комплекс стал местом паломничества верующих и туристов, несмотря на то, что расположен на значительной высоте (Pura Ulun Danu Beratan, о-в Бали).
Если же оглянуться назад, то на холме можно увидеть даже мечеть (стилизованную версию, конечно же), которая напоминает о способности балийцев уживаться с религиозным разнообразием, а комплекс делает мультикультурным центром религии и культуры.
В культовых ритуалах и праздниках принимают участие лишь индуисты (Pura Ulun Danu Beratan, о-в Бали).
Важно! В святилища четырех индуистских храмов, которые составляют большую часть комплекса, неверующим и иноверцам – путь закрыт. Однако меру (многоуровневые святыни) и различные церемонии, проводимые вокруг них, каждый желающий может увидеть из ворот.
5. Культовые обряды, ежедневно совершаемые в храме Пура Улун Дану Братан
Ежедневные обряды подношений добрым и злым духам (Pura Ulun Danu Beratan, Индонезия). | Фото: balicheapesttours.com.
Несмотря на то, что посмотреть, как происходит служба и проводятся ритуалы внутри храмов большинству туристов не удастся, в Пура Улун Дану Братан можно увидеть местных жителей, несущих дары богине процветания. Как правило, это плетеные корзинки, наполненные экзотическими фруктами и цветами, которыми и украшают все подходы к храмам. Таким образом верующие балийцы стараются задобрить как злых, так и добрых духов. При этом для них готовят разное подношение.
Дары в корзинках для добрых духов (Pura Ulun Danu Beratan, о-в Бали). | Фото: zhitanska.com.
Первых – они вовсе не боятся, а просто стараются мирно сосуществовать с ними, злым духам достается еда и вода, корзиночки с которыми ставятся на землю. А вот добрые духи получают корзинки с благовониями, цветами и записками с молитвами, которые устанавливают на специальных постаментах. Обряды подношения происходят ежедневно, поэтому у духов всегда свежие дары и новые корзинки, их плетут собственноручно женщины из каждой семьи, чтобы вложить в них позитивную энергетику, которая разнесется не только по дому, двору, земельному участку или по полям. Балийцы стараются отправить самый добрый посыл своим богам и Вселенной.
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