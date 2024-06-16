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Как это было: 15 уникальных снимков из далекого прошлого


Уникальные снимки из далекого прошлого.

Уникальные снимки из далекого прошлого.

Есть фотографии, которые куда интереснее и информативнее, чем учебники истории. Разглядывая их, можно заметить интереснейшие детали, которые порой радикально могут изменить представление об исторических событиях. В этом обзоре собраны именно такие ретро снимки.

1. Строительство Эйфелевой башни


Строительство металлической башни в центре Парижа в 1888 году.

Строительство металлической башни в центре Парижа в 1888 году.

 

2. Строительство 22-этажного небоскрёба на Манхэттене


Строительство Флэтайрон-Билдинг. США, Нью-Йорк, 1902 год.

Строительство Флэтайрон-Билдинг. США, Нью-Йорк, 1902 год.

 

3. Электромобиль Томаса Эдисона


Электромобиль Томаса Эдисона марки Detroit Electric в 1907 году.

Электромобиль Томаса Эдисона марки Detroit Electric в 1907 году.

 

4. Неизвестный Нью-Йорк


Одна из улиц в Нью-Йорке в 1908 году.

Одна из улиц в Нью-Йорке в 1908 году.

 

5. Конструкция с колесами


Роликовые коньки, 1910 год.

Роликовые коньки, 1910 год.

 

6. Час пик


Час пик в Чикаго в 1909 году.

Час пик в Чикаго в 1909 году.

 

7. Уникальный снимок Мачу-Пикчу


Первое фото после открытия Мачу-Пикчу в 1912 году.

Первое фото после открытия Мачу-Пикчу в 1912 году.

 

8. Первое и последние плавание


Последняя известная фотография Титаника.

Последняя известная фотография Титаника.

 

9. После крушение Титаника


На следующий день после крушения Титаника. Лондон, 16 апреля 1912 года.

На следующий день после крушения Титаника. Лондон, 16 апреля 1912 года.

 

10. Братья Дэвидсоны


Уильям Харли и Артур Дэвидсон в 1914 году.

Уильям Харли и Артур Дэвидсон в 1914 году.

 

11. Строгие правила


Купальник не должен быть выше 6 дюймов от колена.

Купальник не должен быть выше 6 дюймов от колена.

 

12. Запечатанная гробница Тутанхамона


Запечатанный вход в гробницу Тутанхамона.

Запечатанный вход в гробницу Тутанхамона.

 

13. Автобус NS-Type


Лондонский автобус в 1928 году.

Лондонский автобус в 1928 году.

 

14. Мафия бессмертна


Очередь за бесплатным супом от главаря чикагской мафии Аль Капоне. Чикаго, 1931 год.

Очередь за бесплатным супом от главаря чикагской мафии Аль Капоне. Чикаго, 1931 год.

 

15. Уникальное гидротехническое сооружение в США


Задняя часть плотины Гувера в 1936 году.

Задняя часть плотины Гувера в 1936 году.

 

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