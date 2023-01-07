Идеи уютной и теплой террасы

Наверное каждый дачник, да и не только, мечтает об уютном месте на своей даче, где было бы удобно собираться всей семьей, отмечать праздники или просто тихонько посидеть и поразмышлять. И такое место есть.

Террасы или патио на дачном участке идеально подходит для отличного времяпрепровождения, на них можно проводить встречи с друзьями или ранним летним утром попить кофе, получая наслаждения от пения птиц. Однако, погода бывает переменчива и может внезапно пойти дождь или сильный ветер, или у вас планируется вечеринка в дождливую погоду, и вот тогда на помощь могут прийти мягкие окна. Такое ограждение превратит вашу любимую террасу или патио в круглогодичное место, где можно проводить время или развлекать гостей.

Мало того, они помогут защитить пространство от комаров и других надоедливых насекомых. Вы сможете насладиться свежим воздухом и ночным небом, без надоедливого жужжания над ухом. Также огромным преимуществом закрытой веранды является то, что она добавляет жизненного пространства вашему дому. Сегодня мы подобрали для вас несколько вариантов беседок с мягкими виниловыми окнами, которые смогут вдохновить вас на создания уютного уголка на вашем участке.











Цветы помогут сделать террасу еще более уютной. Они украсят и придадут яркости красок вашей веранде











Такие террасы понравятся и станут любимым местом не только для людей, но и ваши домашние любимцы обязательно оценят комфотрное место для отдыха. Да и от полящего солнца отлично можно спрятаться



















На таких террасах приятно отдохнуть после не простой работы на участке, или просто попить кофе.











Даже зимним вечером, под уютным пледом, с кружкой горячего кофе или шоколада можно посидеть и наслаждаться тишиной и красотой природы















Имея красивую и уютную террасу, веранду или патио на участке вам будет приятно приезжать на дачу и знать, что есть место, где можно приятно провести время. Создавайте и вдохновляйтесь нашими подборками