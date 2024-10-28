16 приятных и необычных подарков для тех, кто очень любит книги

Каждый знает: книга — лучший подарок. Но сколько можно дарить книги библиофилам, у которых и так наверняка все есть? В попытках угадать, что подарить человеку, который читал все и еще вон ту красненькую с верхней полки, иногда стоит обратить внимание на другие варианты, кроме книг. Итак, мы ищем что-то в подарок книжному червю, и это легко может быть что-то, связанное с его объектом любви… Ведь настоящие библиофилы любят вдыхать запах книг, украшать их и т.

д. Ароматическая свеча , пахнущая старыми книгами.Чехлы на подушки в виде библиотечных карточек.Туфли на каблуках со страницами словаря. Держатель для разворота.Сумочка в виде любимой книги.Носки со страницами цензурированной книги.Кулон с крошечной библиотекой.Запонки с книжными страницами.Плакат с цитатой Эрнеста Хемингуэя: «Пиши пьяным, редактируй трезвым» . Парфюм с ароматом книжного переплета.Кружка на тему любви к чтению. Домашний декор из книг.Необычная закладка: «Настоящие книги никогда не умирают!»«Парящие» книжные полки . Светильник в виде книги.Одеяло в виде книжного шкафа.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)