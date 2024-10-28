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16 приятных и необычных подарков для тех, кто очень любит книги

Каждый знает: книга — лучший подарок. Но сколько можно дарить книги библиофилам, у которых и так наверняка все есть? В попытках угадать, что подарить человеку, который читал все и еще вон ту красненькую с верхней полки, иногда стоит обратить внимание на другие варианты, кроме книг. Итак, мы ищем что-то в подарок книжному червю, и это легко может быть что-то, связанное с его объектом любви… Ведь настоящие библиофилы любят вдыхать запах книг, украшать их и т.

д.

16 приятных и необычных подарков для тех, кто очень любит книги

16 приятных и необычных подарков для тех, кто очень любит книги

Ароматическая свеча, пахнущая старыми книгами.

16 приятных и необычных подарков для тех, кто очень любит книги

Чехлы на подушки в виде библиотечных карточек.

16 приятных и необычных подарков для тех, кто очень любит книги

Туфли на каблуках со страницами словаря.

16 приятных и необычных подарков для тех, кто очень любит книги

Держатель для разворота.

16 приятных и необычных подарков для тех, кто очень любит книги

Сумочка в виде любимой книги.

16 приятных и необычных подарков для тех, кто очень любит книги

Носки со страницами цензурированной книги.

16 приятных и необычных подарков для тех, кто очень любит книги

Кулон с крошечной библиотекой.

16 приятных и необычных подарков для тех, кто очень любит книги

Запонки с книжными страницами.

16 приятных и необычных подарков для тех, кто очень любит книги

Плакат с цитатой Эрнеста Хемингуэя: «Пиши пьяным, редактируй трезвым».

16 приятных и необычных подарков для тех, кто очень любит книги

Парфюм с ароматом книжного переплета.

16 приятных и необычных подарков для тех, кто очень любит книги

Кружка на тему любви к чтению.

16 приятных и необычных подарков для тех, кто очень любит книги

Домашний декор из книг.

16 приятных и необычных подарков для тех, кто очень любит книги

Необычная закладка: «Настоящие книги никогда не умирают!»

16 приятных и необычных подарков для тех, кто очень любит книги

«Парящие» книжные полки.

16 приятных и необычных подарков для тех, кто очень любит книги

Светильник в виде книги.

16 приятных и необычных подарков для тех, кто очень любит книги

Одеяло в виде книжного шкафа.

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