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Когда старость бывает в радость

Стареть не хочется никому (за исключением, пожалуй, вампиров). Это происходит с каждым. Единственное, что не стареет — это любовь!

Взгляните на эти любящие сердца, сохранившие в молодой душе это светлое чувство и пронёсшие через годы свою любовь друг к другу! Вот когда старость бывает в радость!

Когда старость бывает в радость

Когда старость бывает в радость

Когда старость бывает в радость

Когда старость бывает в радость

Когда старость бывает в радость

Когда старость бывает в радость

Когда старость бывает в радость

Когда старость бывает в радость

Когда старость бывает в радость

Когда старость бывает в радость

Когда старость бывает в радость

Когда старость бывает в радость

Когда старость бывает в радость

Когда старость бывает в радость

Когда старость бывает в радость

Когда старость бывает в радость

Когда старость бывает в радость

Когда старость бывает в радость

Когда старость бывает в радость

Когда старость бывает в радость

Когда старость бывает в радость

Когда старость бывает в радость

Когда старость бывает в радость

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