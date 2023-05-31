Стареть не хочется никому (за исключением, пожалуй, вампиров). Это происходит с каждым. Единственное, что не стареет — это любовь!



Взгляните на эти любящие сердца, сохранившие в молодой душе это светлое чувство и пронёсшие через годы свою любовь друг к другу! Вот когда старость бывает в радость!































































































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