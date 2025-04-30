О чём должен помнить дачник, чтобы не нарваться на штраф в новом сезоне

Каждый дачник хочет, чтобы его участок был чем-то вроде небольшой крепости: уютной, надежной и неприступной для всякого рода невзгод. Однако, полностью закрыться от общества вокруг не получится, даже поставив самый высокий забор.







Увы и ах, существует огромное количество норм и ограничений, который обязан соблюдать каждый хозяин участка.

1. Ставить забор «не той системы»

2. Придавать мусор и растительность огню

3. «Разводить» сорняки

4. Пересаживать «ничейные» кусты и деревья

5. Портить жизнь соседям

При этом как показывает практика, чаще всего установленный порядок дачники нарушают по самой банальной причине – незнанию.Для заборов свои правила.Первое, за что можно получить штраф на даче, – это неправильный забор. Ограда между двумя участками не должна быть глухой для воздуха и света, а её высота не может превышать 1.8 метров. Непроницаемый забор можно устанавливать только со стороны улицы, дороги или оврага. Опоры забора всегда должны оставаться с внутренней стороны дачного участка. Вдобавок к этому ограда должна отстоять на расстоянии минимум в 3 метра от дома, в 4 метра от построек с домашней птицей или животными, в 4 метра от высоких деревьев, в 1 метр от кустарников. Наконец, забор должен соблюдать дистанцию минимум в 1 метр от туалета, сарая, гаража, теплицы, бани и т.п построек.Жечь просто так нельзя.Сжигание мусора на даче без предварительного обустройства специально организованного места, отвечающего нормам пожарной безопасности, – запрещено. Попытка избавиться от листьев, травы, обрезков деревьев и любого другого мусора с помощью огня повлечёт штраф в 5-15 тысяч рублей. В случае действия противопожарного режима штраф взлетает до 20 тысяч рублей. Если же дачник станет виновником пожара, предусмотренная ответственность расширяется вплоть до уголовной в зависимости от тяжести последствий. Жечь мусор законно можно в металлических бочках объем 1 кубический метр. При этом такая бочка должна находиться минимум в 7.5 метров от ближайших строений или деревьев. Кроме того, в месте сжигания должны под подготовлены средства тушения: песок, вода, огнетушитель и т.п. Отдельно стоит отметить, что жечь на даче пластик или резину – категорические ЗАПРЕЩЕНО из-за ядовитости подобных материалов.Сорняки не должны захватывать участок.Земельный кодекс России требует от граждан следить за состоянием участка. Дачник обязан не допускать загрязнения и истощения земельных ресурсов (почвы), а кроме того, должен бороться с сорными растениями. В случае с последними штрафы могут достигать от 20 до 50 тысяч рублей. Полный перечень сорняков перечислен в постановлении российского правительства от 18.09.2020 за индексом N 1482. Штраф будет выписан гражданину в том случае, если сорняки захватят не менее 1/4 части участка. К числу сорных растений сегодня относятся, в том числе такие как одуванчик, ромашка, лопух, полынь и ещё многие другие. Кроме того, особое наказание дачников ждёт в том случае, если на участке появится борщевик сосновского. В этом случае штрафы начинаются от 300 рублей и могут достигать просто невероятных размеров.Ничьих растений не бывает.Что может быть плохо в том, что пересадить к себе на участок вон тот дикорастущий кустик? Пожалуй, из него выйдет отличное дополнение к живой ограде! Что может быть плохого в том, чтобы присвоить ничейное растение. Проблема лишь в том, что ничего «ничейного» за пределами дачного участка нет. Всё растения вокруг либо частные, либо (что еще хуже) – государственные. Распространяется это правило не только на лесопосадки, но и на любые другие земельные участки вокруг. Забирать или уничтожать без специального разрешения дикоросы за пределами собственного участка – запрещено. Так, за присвоенный или срубленный дикорос гражданину грозит штраф до 4 тысяч рублей. А если при этом еще и автомобиль был использован, то штраф увеличивается уже до 5 тысяч рублей.Важно помнить про тихий час.Наконец, не стоит забывать о том, что на дачном участке нельзя шуметь в неустановленное время. В каждом из регионов России нормы «шумовой санитарии» свои, однако в целом они мало чем отличаются друг от друга. В большинстве случаев «тихий час» официально устанавливается местными властями с 8 утра до 9 вечера в будние дни и с 10 утра до 10 вечера в выходные. Нарушение подобных правы чревато штрафом до 3 тысяч рублей за первую жалобу соседей и до 4 тысяч рублей за каждую последующую.