10 способов применения лимона при уборке

Рассказываем, как простой лимон может заменить гору бытовой химии.







В последнее время мы все чаще слышим, как важно использовать экологичные средства для уборки. Во-первых, они не портят поверхности нашей мебели. Во-вторых — что самое главное — они не выделяют токсичных паров, а значит не оседают в наших легких, на коже и в кишечнике, и не провоцируют акне и проблемы с пищеварением.

Но прежде чем искать самое безопасное средство на полках магазина — попробуйте простой лимон. Он быстро и эффективно избавляется от любых пятен и не вредит здоровью. Итак, в каких случаях лимон — лучший помощник хозяйки?



Для очистки микроволновки

Для свежего постельного белья

От неприятных запахов

Для очистки раковины

Для разделочной доски

От пятен на одежде

Для холодильника и мусорного бака

От гари на посуде

Для изделий из серебра

Для чистых окон без разводов

Это самый простой способ привести в порядок микроволновку и не бояться, что чистящее средство затечет в ее швы. Пар, который выделят вода с лимоном в микроволновке, растворяет въевшуюся грязь и убивает бактерии.Налейте в кружку водуДобавьте сок одной дольки лимонаПоставьте кружку в микроволновку и включите ее на 2 минутыНе убирайте кружку сразу — дайте постоять еще 2 минутыДостаньте кружку и протрите стенки микроволновки влажной тряпкойЕсли вы любите хрустящее и свежее белье без единой капли — перед стиркой с порошком в машинке замочите его в лимонном растворе. Так, добавьте ½ стакана с лимонным соком в таз с горячей водой, перемешайте и замочите постельное белье на 30 минут.— Не используйте этот лайфхак с яркими тканями или с постельным бельем из шелка.Всем знакома ситуация, когда после готовки кухня буквально пропитана запахом еды — а вытяжка предательски разводит руками. Или же, когда после уборки мусора запах от него остается еще на пару дней. В таком случае лимонная кислота убьет любой въевшийся запах:Налейте воду в пульверизаторДобавьте 3 капли сока лимонаРаспылите по всем поверхностям: на столешницу, столы, плиту— Не распыляйте лимонную смесь на мраморные поверхности — она разрушит этот материал. Также не используйте этот лайфхак на мебели из деликатных тканей.Если ваша раковина оборудована автоматическим измельчителем, то лимон — лучший способ его очистить. Положите несколько мелких долек лимона в слив и измельчите. Плод убьет все бактерии, растворит застойный жир и избавит от неприятного запаха.Если в вашей раковине нет такой функции, смешайте лимон с содой для избавления от запахов и прочистки труб:Засыпьте 2 ложки соды в сливЗалейте 200 мл горячей воды с 1 ст. л. лимонной кислотыОставьте на 30 минут, после пустите в трубу струю горячей воды— Не используйте лимонный сок с пластиковыми или металлическими трубами, так как он может из разъесть.Со временем на разделочных досках появляются невидимые глазу трещины, в которых копится грязь и бактерии. Они начинают издавать неприятный запах — но не спешите выкидывать доску. Попробуйте этот метод:Насыпьте соль на всю доскуОставьте на 10 минутНалейте на всю доску лимонный сок и вотрите соль в доску. Этот способ поможет избавиться не только от запахов, но и от пятен.Лимон помогает даже от въевшихся пятен томатного соуса или масла. Главное — вовремя принять меры.Уберите остатки соуса чистой тканью, смоченной в холодной водеНалейте на пятно сок от дольки одного лимонаПошоркайте пятно чистой зубной щеткой или мягкой стороной губкиПостирайте вещь, как обычноЭто два места в доме, которые чаще других источают неприятные застойные запахи. Если избавиться от них не помогает даже бытовая химия — воспользуйтесь простым лайфхаком.Возьмите шарик из ватыОбмакните его в лимонном сокеПоложите в мусорный бак и холодильник на ночьОт следов подгоревшей пищи лучше избавляться сразу. Если продолжать готовить в кастрюле даже с небольшими пятнами, то нагар будет попадать в пищу, провоцируя проблемы с пищеварением. Чтобы восстановить кастрюлю, налейте в нее горячую воду и добавьте кожуру лимона. Доведите до кипения и подержите жидкость на низком огне еще 10 минут. После помойте кастрюлю вручную или в посудомойке.С серебряными столовыми приборами нужно соблюдать особый пиетет: не пытаться отмыть пятна водой и оберегать от слишком горячих жидкостей. Но есть способ, который поможет избавиться от потемнений на любимых вилках:Смешайте 1 ст.л воды, сухого молока и лимонного сокаПротрите смесью серебряное изделие и оставьте на несколько часов или на ночьПромойте со средством для посудыНе секрет, что бытовая химия нередко оставляет разводы и полосы на окнах. Но смесь лимонного сока и крахмала не оставляет пятен из-за быстрого высыхания и неплотного состава.Смешайте сок дольки лимона и 2 ложки кукурузного крахмалаПротрите окна чистой мокрой тряпкойРаспределите лимонную смесь губкой по окнуОставьте на пару минут и смойте тряпкой, смоченной в чистой водеОбъем ингредиентов можно менять в зависимости от размера окон и степени их загрязнения. Еще больше лайфхаков для чистых окон без пятен и разводов можно найти тут.