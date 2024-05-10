10 способов применения лимона при уборке

Рассказываем, как простой лимон может заменить гору бытовой химии.
В последнее время мы все чаще слышим, как важно использовать экологичные средства для уборки. Во-первых, они не портят поверхности нашей мебели. Во-вторых — что самое главное — они не выделяют токсичных паров, а значит не оседают в наших легких, на коже и в кишечнике, и не провоцируют акне и проблемы с пищеварением.
Но прежде чем искать самое безопасное средство на полках магазина — попробуйте простой лимон. Он быстро и эффективно избавляется от любых пятен и не вредит здоровью. Итак, в каких случаях лимон — лучший помощник хозяйки?
Для очистки микроволновки
Это самый простой способ привести в порядок микроволновку и не бояться, что чистящее средство затечет в ее швы. Пар, который выделят вода с лимоном в микроволновке, растворяет въевшуюся грязь и убивает бактерии.
Налейте в кружку воду
Добавьте сок одной дольки лимона
Поставьте кружку в микроволновку и включите ее на 2 минуты
Не убирайте кружку сразу — дайте постоять еще 2 минуты
Достаньте кружку и протрите стенки микроволновки влажной тряпкой
Для свежего постельного белья
Если вы любите хрустящее и свежее белье без единой капли — перед стиркой с порошком в машинке замочите его в лимонном растворе. Так, добавьте ½ стакана с лимонным соком в таз с горячей водой, перемешайте и замочите постельное белье на 30 минут.
— Не используйте этот лайфхак с яркими тканями или с постельным бельем из шелка.
От неприятных запахов
Всем знакома ситуация, когда после готовки кухня буквально пропитана запахом еды — а вытяжка предательски разводит руками. Или же, когда после уборки мусора запах от него остается еще на пару дней. В таком случае лимонная кислота убьет любой въевшийся запах:
Налейте воду в пульверизатор
Добавьте 3 капли сока лимона
Распылите по всем поверхностям: на столешницу, столы, плиту
— Не распыляйте лимонную смесь на мраморные поверхности — она разрушит этот материал. Также не используйте этот лайфхак на мебели из деликатных тканей.
Для очистки раковины
Если ваша раковина оборудована автоматическим измельчителем, то лимон — лучший способ его очистить. Положите несколько мелких долек лимона в слив и измельчите. Плод убьет все бактерии, растворит застойный жир и избавит от неприятного запаха.
Если в вашей раковине нет такой функции, смешайте лимон с содой для избавления от запахов и прочистки труб:
Засыпьте 2 ложки соды в слив
Залейте 200 мл горячей воды с 1 ст. л. лимонной кислоты
Оставьте на 30 минут, после пустите в трубу струю горячей воды
— Не используйте лимонный сок с пластиковыми или металлическими трубами, так как он может из разъесть.
Для разделочной доски
Со временем на разделочных досках появляются невидимые глазу трещины, в которых копится грязь и бактерии. Они начинают издавать неприятный запах — но не спешите выкидывать доску. Попробуйте этот метод:
Насыпьте соль на всю доску
Оставьте на 10 минут
Налейте на всю доску лимонный сок и вотрите соль в доску. Этот способ поможет избавиться не только от запахов, но и от пятен.
От пятен на одежде
Лимон помогает даже от въевшихся пятен томатного соуса или масла. Главное — вовремя принять меры.
Уберите остатки соуса чистой тканью, смоченной в холодной воде
Налейте на пятно сок от дольки одного лимона
Пошоркайте пятно чистой зубной щеткой или мягкой стороной губки
Постирайте вещь, как обычно
Для холодильника и мусорного бака
Это два места в доме, которые чаще других источают неприятные застойные запахи. Если избавиться от них не помогает даже бытовая химия — воспользуйтесь простым лайфхаком.
Возьмите шарик из ваты
Обмакните его в лимонном соке
Положите в мусорный бак и холодильник на ночь
От гари на посуде
От следов подгоревшей пищи лучше избавляться сразу. Если продолжать готовить в кастрюле даже с небольшими пятнами, то нагар будет попадать в пищу, провоцируя проблемы с пищеварением. Чтобы восстановить кастрюлю, налейте в нее горячую воду и добавьте кожуру лимона. Доведите до кипения и подержите жидкость на низком огне еще 10 минут. После помойте кастрюлю вручную или в посудомойке.
Для изделий из серебра
С серебряными столовыми приборами нужно соблюдать особый пиетет: не пытаться отмыть пятна водой и оберегать от слишком горячих жидкостей. Но есть способ, который поможет избавиться от потемнений на любимых вилках:
Смешайте 1 ст.л воды, сухого молока и лимонного сока
Протрите смесью серебряное изделие и оставьте на несколько часов или на ночь
Промойте со средством для посуды
Для чистых окон без разводов
Не секрет, что бытовая химия нередко оставляет разводы и полосы на окнах. Но смесь лимонного сока и крахмала не оставляет пятен из-за быстрого высыхания и неплотного состава.
Смешайте сок дольки лимона и 2 ложки кукурузного крахмала
Протрите окна чистой мокрой тряпкой
Распределите лимонную смесь губкой по окну
Оставьте на пару минут и смойте тряпкой, смоченной в чистой воде
Объем ингредиентов можно менять в зависимости от размера окон и степени их загрязнения. Еще больше лайфхаков для чистых окон без пятен и разводов можно найти тут.
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