Изящные циннии для вашего сада

Ничто так не говорит о лете, как охапка прекрасных цинний. Цинния одно из популярных растений среди дачников, которое может стать эффектным украшением любого дачного участка.

Оно неприхотливо в уходе и имеет большие красочные бутоны. У этого прекрасного цветка огромное количество оттенков, поэтому оно просто необходимо каждому любителю цветов.







Циннии одни из самых простых в выращивании. Эти цветы не любят холодную погоду, поэтому предпочтительно высаживать их после того, как потеплеет.















Цинния хорошо растет на солнечных участках, защищенных от ветра. Не выносит избытка влаги в почве и длительной засухи, при которых соцветия мельчают. Цинния отзывается на внесение органических и минеральных удобрений не только при посадке, но и в подкормках, которые проводят 2-3 раза за сезон.







Растения высаживают примерно в середине мая, когда погода достаточно прогреется и минует опасность заморозков.

При хорошей почве и постоянном поливе растения могут вырасти огромными. Поэтому в таком случае нуждаются в поддержке в виде опоры.









Секрет получения самых длинных стеблей цинний заключается в том, чтобы прищипнуть их, когда они молодые и вот как это делается: когда растения достигают от 20 до 30 см в высоту, возьмите острый секатор и срежьте верхушку растения на расстоянии от 8 до 10 см от верха.

Это сигнализирует растению поднять несколько стеблей снизу, где был сделан срез, что приводит к более обильному цветению, а также к увеличению длины стебля.Если вы не собираете урожай цинний регулярно, обязательно обрывайте все увядшие цветки, чтобы направить энергию растения на производство новых цветов, а не на семена.Существует невероятное количество цинний любой формы, цвета и размера, которые только можно вообразить.Циннии нужно собирать, когда они полностью созреют, иначе они просто не выживут в вазе. Чтобы определить, готова ли цинния к сбору урожая, используйте «тест на покачивание». Просто возьмите стебель на расстоянии около 20 см от головки цветка и осторожно встряхните его. Если стебель поник или сгибается, он не готов к обрезке. Если стебель жесткий и остается прямым, он готов к сбору урожая.