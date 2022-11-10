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Изящные циннии для вашего сада

Ничто так не говорит о лете, как охапка прекрасных цинний. Цинния одно из популярных растений среди дачников, которое может стать эффектным украшением любого дачного участка.
Оно неприхотливо в уходе и имеет большие красочные бутоны. У этого прекрасного цветка огромное количество оттенков, поэтому оно просто необходимо каждому любителю цветов.

Изящные циннии для вашего сада

Циннии одни из самых простых в выращивании. Эти цветы не любят холодную погоду, поэтому предпочтительно высаживать их после того, как потеплеет. 

Изящные циннии для вашего сада

Изящные циннии для вашего сада

Изящные циннии для вашего сада

Цинния хорошо растет на солнечных участках, защищенных от ветра. Не выносит избытка влаги в почве и длительной засухи, при которых соцветия мельчают. Цинния отзывается на внесение органических и минеральных удобрений не только при посадке, но и в подкормках, которые проводят 2-3 раза за сезон.

Изящные циннии для вашего сада

Растения высаживают примерно в середине мая, когда погода достаточно прогреется и минует опасность заморозков. 
При хорошей почве и постоянном поливе растения могут вырасти огромными. Поэтому в таком случае нуждаются в поддержке в виде опоры.  


Изящные циннии для вашего сада

Секрет получения самых длинных стеблей цинний заключается в том, чтобы прищипнуть их, когда они молодые и вот как это делается: когда растения достигают от 20 до 30 см в высоту, возьмите острый секатор и срежьте верхушку растения на расстоянии от 8 до 10 см от верха.

 Это сигнализирует растению поднять несколько стеблей снизу, где был сделан срез, что приводит к более обильному цветению, а также к увеличению длины стебля. 

Изящные циннии для вашего сада

Если вы не собираете урожай цинний регулярно, обязательно обрывайте все увядшие цветки, чтобы направить энергию растения на производство новых цветов, а не на семена.
Существует невероятное количество цинний любой формы, цвета и размера, которые только можно вообразить.

Изящные циннии для вашего сада

Изящные циннии для вашего сада

Циннии нужно собирать, когда они полностью созреют, иначе они просто не выживут в вазе. Чтобы определить, готова ли цинния к сбору урожая, используйте «тест на покачивание». Просто возьмите стебель на расстоянии около 20 см от головки цветка и осторожно встряхните его. Если стебель поник или сгибается, он не готов к обрезке. Если стебель жесткий и остается прямым, он готов к сбору урожая.

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