8 самых больших кладбищ техники в мире

Кладбище старых кораблей.
Свой последний приют обретают не только люди и все остальные живые организмы, но и все то, что человек создал своими руками. Исключением здесь не является и многочисленная техника, разнообразные транспортные средства, которые рано или поздно приходят в негодность. Подобно людям, у машин есть свои собственные кладбища. Далеко не каждая из них сразу попадает на утилизацию, а некоторые ждут ее уже долгие десятилетия.
1. Кладбище якорей в Португалии
Якоря собрали и выставили в стройные ряды.
В Португалии, недалеко от Тавиры на острове была некогда большая и процветающая рыбацкая база. Тамошние рыбаки в лучшие времена промышляли тунцом и сардиной. Однако со временем, рыбные ресурсы были исчерпаны, и база пришла в упадок. Случилось это еще в 1968 году. Рыбаки бросили едва ли не все на месте: снасти, корабли и якоря. За десятилетие большая часть всего или сгнила или была утилизирована, кроме якорей. Со временем на Тавире расцвел туристический бизнес и якоря, разбросанные по всему побережью, были собраны и составлены в огромную композицию-кладбище, став, таким образом, местной достопримечательностью.
2. Кладбище такси в Поднебесной
Рост экономики спровоцировал упадок рынка такси.
Еще не так давно, самым популярным видом транспорта в Китае было такси. На их долю приходилось почти 80% всего городского транспортного трафика! Изменилась ситуация благодаря стремительному экономическому росту Поднебесной, который радикально увеличил число активных потребителей, каждый из которых уже мог позволить себе личный автомобиль. Не сложно догадаться, что у многих китайских таксопарков тогда началось сокращение, а некоторые и вовсе закрылись. Часть машин была, конечно, продана, однако большая – просто выброшена на свалку. Никто не хотел брать на вторичном рынке вчерашнее такси, тем более китайского производство. Так и появилось еще одно кладбище машин. Расположено оно в городе Чунцин.
3. Кладбище кораблей в Нуадибу
Суда выбрасывали прямо в порту за взятки.
В Мавритании, во втором по величине городе страны Нуадибу находится одно из самых масштабных в мире кладбищ кораблей. Кладбище это, к слову, появилось неофициально и даже незаконно. Начиная с 80-х годов, руководство местного порта начало разрешать оставлять никому не нужные корабли на пляже или прямо в воде, около порта. Само собой, разрешение давалось за определенное «вознаграждение». Случилось это, к слову, сразу после национализации в стране рыбной промышленности. А так как город Нуадибу является еще и одним из самых бедных мест в мире, многие люди стали жить в брошенных и никому ненужных кораблях.
4. Кладбище поездов в Боливии
Поезда стояли со времен упадка горнодобывающей промышленности.
Если вы когда-нибудь решитесь отправиться в Боливию, то знайте, что в южной части страны, самой главной туристической достопримечательностью является тамошнее антикварное кладбище поездов. Расположено кладбище примерно в трех километрах от города Уюни. Как можно догадаться, в своем славном прошлом, город Уюни был центром распределения поездов. По этой причине он лежит на множество путей. Поезда занимались преимущественно доставкой полезных ископаемых к портам. Строились линии поездов британскими инженерами в конце XIX столетия. Но после того, как горнодобывающая промышленность в городе рухнула из-за исчерпания ресурсов, поезда оказались не нужны. Позднее власти превратили это кладбище техники в музей под открытым небом.
5. Кладбище танков в Афганистане
Мрачное наследие войны.
На окраине города Кабул, что в Афганистане можно найти огромное кладбище военной техники, преимущественно советской, которая была оставлена здесь еще в 80-е годы прошлого столетия. Из-за того, что в Афганистане на сегодняшний день очень слабо развит утилизирующий сектор промышленности, есть все основания полагать, что вся эта техника так и продолжит стоять никому не нужной. Впрочем, местные власти регулярно ищут на кладбище технику, которая может быть отреставрирована. Такие машины ремонтируют и возвращают на службу в правительственные войска, действующие против талибов.
6. Кладбище кораблей в Муйнак
Корабли увязли в песчаных ловушках.
В 70-х годах XX столетия, город Муйнак, что в Узбекистане был очень оживленным местом с процветающим рыболовным хозяйством. Был единственным портовым городом страны. Однако сегодня город в упадке из-за стремительно отступающей береговой линии Аральского моря. Именно из-за осушения моря, сегодня можно видеть старые борта кораблей, застаревшие в пущенных капканах. Большинство из них уже в 150 километрах от воды!
7. Кладбище самолетов в США
Пустыня прекрасный консерватор.
Пустыня – лучшее место, для надежного хранения чего-то, что может очень быстро испортится. Во всяком случае, если это «что-то» разнообразная техника. Именно так подумали американцы и организовали в пустыне Мохаве огромное кладбище самолетов. Расположено оно недалеко от одноименного пустыне аэропорта и в 100 км от Лос-Анджелеса. Жара пустыни прекрасно бережет останки самолетов от ржавчины. Часть самолетов здесь разобрана на запчасти, однако некоторые просто законсервированы и могут быть введены в эксплуатацию повторно. Свозить технику на это кладбище стали с 70-х годов XX века.
8. Кладбище кораблей Читтагонг
Ад для кораблей.
Это место стоило бы назвать не «кладбищем», а адом для кораблей. Сюда попадают ненужные суда со всего мира. Единственное отличие от перечисленных выше мест заключается в том, что в Читтагонге суда действительно активно утилизируют. Однако, место это очень страшное. Рабочие трудятся здесь за гроши, а техника безопасности так и вовсе не соблюдается.
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