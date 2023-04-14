Какие тайны хранят загадочные пирамиды Тукуме, которые существовали ещё до инков

В Перу есть древнее и загадочное место. Считается, что оно обладает особой силой. Это пирамиды Тукуме, существовавшие здесь еще до инков. Здесь сокрыто много древних артефактов, ну а история происхождения этих объектов и культура их современников – пока одна из самых интересных загадок для археологов и историков Южной Америки. Ну а для туристов это очередная экзотическая достопримечательность, будоражащая воображение.
Король на троне в Тукуме, реконструкция. Guida ARCHEO
Древний город Тукуме считается последней великой столицей королевства Ламбайеке, располагавшегося на северном побережье Перу в предгорьях Анд и возникшего около 700 года нашей эры. Представители культуры Ламбайеке были предшественниками инков.
Пирамиды в Перу. /Фото:interesnosti.com
Тукуме включал два района: южный был жилым и промышленным, а северный предназначался для проведения религиозных обрядов – здесь и стояли пирамиды.
Строительство этих уникальных объектов, по данным исследователей, началось примерно в 1000 году, когда город превратился в важный региональный центр после разрушения комплекса пирамид в Батан-Гранде. Это был населенный пункт площадью около двух тысяч квадратных километров, на котором располагались 26 крупных пирамид и курганов. Они были построены в несколько этапов, и каждый такой этап относился к определенному династическому поколению правителей. В качестве материала древние строители использовали глину.
Долина курганов и пирамид в Перу. /Фото:interesnosti.com
Внешняя поверхность пирамид по большей части была украшена серией горизонтальных последовательных выступов, проходящих по всей окружности глинобитного сооружения.
Город Ламбайеке продолжал процветать в Тукуме до тех пор, пока королевство не было захвачено и его не сменили высокоразвитая доколумбовая культура Чиму (1375), затем – инков (1470), а еще позже (с 1532 года) – испанских конкистадоров.
Это место считали нечистым. /Фото:Antonio Velasco
В то время, когда в 1547 году испанский летописец Педро Сьеса де Леон путешествовал между Джаянкой и Тукуме, доиспанский городской центр уже был разрушен и заброшен. Об этом Леон указал в своих заметках. По данным ученых, пирамиды подожгли испанские завоеватели, после чего местные жители покинули это место, посчитав его нечистым.
Интересно, что пирамиды Тукуме (вернее, то, что от них осталось) были обнаружены случайно черными копателями, искавшими здесь золото. В 1894 году исследователь Ханс Генрих Брюнинг начал их систематическое изучение.
Здесь до сих пор ведут раскопки. /Фото:interesnosti.com
Объекты располагаются в строго определенном порядке, построены они вокруг местной горы. У каждой пирамиды есть внутренний дворик и пристройки-хранилища. Самой выдающейся пирамидой считается Хуака Ларга. Её длина – 700 метров!
А когда исследователи вскрыли гробницы, внутри было обнаружено много древних артефактов. Сейчас их можно увидеть в местном музее. Благодаря этим находкам можно узнать о различных аспектах домашней жизни древних горожан, о процессах производства в те далекие годы (в частности, об освоении методов металлургии) и, конечно, о культах и верованиях этой цивилизации – например, об оберегах.
Здесь много интересных артефактов. / Фото:interesnosti.com
Увы, с момента обнаружения пирамид немало находок было расхищено мародерами. Вместе с тем, по мнению ученых, еще больше артефактов до сих пор не найдено – в частности некоторые скрыты под растущей в этих местах зеленью.
Еще много неизученного сокрыто под травой и кустарниками. /Фото:heritagedaily.com
Местные шаманы уверяют, что пирамиды Тукуме и само по себе это место обладают целительной силой. До сих пор здесь устраивают древние языческие ритуалы.
Место силы, которое несколько веков назад покинули жители. /Фото:larepublica.pe
Добраться до загадочного города туристы могут от Лимы или Трухильо либо воздушным транспортом, либо автобусом.
Сюда добраться не так просто. /Фото:heritagedaily.com
Анна Белова, фото на обложке: cep.pe
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