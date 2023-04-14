Какие тайны хранят загадочные пирамиды Тукуме, которые существовали ещё до инков

Король на троне в Тукуме, реконструкция. Guida ARCHEO

Пирамиды в Перу. /Фото:interesnosti.com

Долина курганов и пирамид в Перу. /Фото:interesnosti.com

Это место считали нечистым. /Фото:Antonio Velasco

Здесь до сих пор ведут раскопки. /Фото:interesnosti.com

Здесь много интересных артефактов. / Фото:interesnosti.com

Еще много неизученного сокрыто под травой и кустарниками. /Фото:heritagedaily.com

Место силы, которое несколько веков назад покинули жители. /Фото:larepublica.pe

Сюда добраться не так просто. /Фото:heritagedaily.com