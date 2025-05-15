С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 535 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Как и в хачапури: сода гасится - самим мацони..Ошибки, которые д...
  • Александр Поляничко
    Это не уборка, а захламление квартиры.Вещи, которые луч...
  • Людмила Письменская
    А на Кубани станица, хутор. Почему о них ничего не сказано?Чем посёлок отлич...

Как бороться с рассеянностью

Рассеянность – часть характера, часть нашего ДНК, и, к сожалению, не существует волшебного переключателя, который достаточно опустить вниз, чтобы это качество улетучилось. Этот материал собрал пять советов от психологов, которые помогут снизить градус рассеянности и максимально бороться с ней.


1. Физнагрузки




Борьба с рассеянностью.  

Нам жаль, если вы скроллите к следующему пункту, а с оставшимися – продолжим. Физические нагрузки действительно являются волшебной таблеткой для мозга. Они улучшают мозговое кровообращение, в результате чего ментальные задачи осуществляются точнее. И вовсе необязательно отправляться на платную часовую тренировку в зал. Сделайте 20 приседаний, несколько отжиманий, постойте в планке минуту, побегайте вверх-вниз по лестнице в подъезде – вариантов масса.

2. Отказ от многозадачности




Борьба с рассеянностью.

Многозадачность – не лучший вариант для рассеянных людей. Превратите вашу жизнь в постоянную череду выполнения одной задачи за другой. Заведите блокнот со списком задач, и вычеркивайте по одной по мере их выполнения, никогда не приступая к осуществлению сразу двух и более. Так ваш мозг будет лелеять эту самую «одну задачу на сейчас», и продуктивность взметнется вверх.

3. Заметки со звуковым сигналом




Борьба с рассеяннотсью. 

В каждом смартфоне есть опция напоминаний со звуковым сигналом. Иногда это действительно единственный разумный выход для очень рассеянных людей. Пропишите задачи по часам и поставьте звуковые сигналы, обязательно убедившись, что сигнал не выключится сам по прошествии заданного времени.

4. Порядок




Борьба с рассеянностью.

Ровно половина философов убеждена, что бытие определяет сознание. Худшее, что может предоставить физическое пространство рассеянному человеку, — это беспорядок. Ваша рабочая зона должна быть в полном порядке. А в идеале – всё ваше пространство. Если вы будете начинать день с того, чтобы всё оказалось на своих местах, это лучшая зарядка для рассеянного мозга.

5. Использование шаблонов




Борьба с рассеянностью.

Рассеянному человеку не повредит и даже будет на пользу совершать одни и те же действия. Пример. Паркуйтесь по возможности в одном и том же месте около гипермаркета, когда приехали за покупками. Совершайте одинаковую траекторию прохода по отделам с продуктами. Так ваш мозг привыкнет к комбинации решения и вы будете намного меньше забывать, что хотели купить. И эту же схему можно применять к любым другим задачам, в частности, рабочим.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
советы
Рассеянность
наверх