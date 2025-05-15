Как бороться с рассеянностью

Рассеянность – часть характера, часть нашего ДНК, и, к сожалению, не существует волшебного переключателя, который достаточно опустить вниз, чтобы это качество улетучилось. Этот материал собрал пять советов от психологов, которые помогут снизить градус рассеянности и максимально бороться с ней.







1. Физнагрузки

2. Отказ от многозадачности

3. Заметки со звуковым сигналом

4. Порядок

5. Использование шаблонов

Борьба с рассеянностью.Нам жаль, если вы скроллите к следующему пункту, а с оставшимися – продолжим. Физические нагрузки действительно являются волшебной таблеткой для мозга. Они улучшают мозговое кровообращение, в результате чего ментальные задачи осуществляются точнее. И вовсе необязательно отправляться на платную часовую тренировку в зал. Сделайте 20 приседаний, несколько отжиманий, постойте в планке минуту, побегайте вверх-вниз по лестнице в подъезде – вариантов масса.Борьба с рассеянностью.Многозадачность – не лучший вариант для рассеянных людей. Превратите вашу жизнь в постоянную череду выполнения одной задачи за другой. Заведите блокнот со списком задач, и вычеркивайте по одной по мере их выполнения, никогда не приступая к осуществлению сразу двух и более. Так ваш мозг будет лелеять эту самую «одну задачу на сейчас», и продуктивность взметнется вверх.Борьба с рассеяннотсью.В каждом смартфоне есть опция напоминаний со звуковым сигналом. Иногда это действительно единственный разумный выход для очень рассеянных людей. Пропишите задачи по часам и поставьте звуковые сигналы, обязательно убедившись, что сигнал не выключится сам по прошествии заданного времени.Борьба с рассеянностью.Ровно половина философов убеждена, что бытие определяет сознание. Худшее, что может предоставить физическое пространство рассеянному человеку, — это беспорядок. Ваша рабочая зона должна быть в полном порядке. А в идеале – всё ваше пространство. Если вы будете начинать день с того, чтобы всё оказалось на своих местах, это лучшая зарядка для рассеянного мозга.Борьба с рассеянностью.Рассеянному человеку не повредит и даже будет на пользу совершать одни и те же действия. Пример. Паркуйтесь по возможности в одном и том же месте около гипермаркета, когда приехали за покупками. Совершайте одинаковую траекторию прохода по отделам с продуктами. Так ваш мозг привыкнет к комбинации решения и вы будете намного меньше забывать, что хотели купить. И эту же схему можно применять к любым другим задачам, в частности, рабочим.