7 секретов ведения домашнего хозяйства

Ведение быта — задача непростая. Зачастую даже опытным хозяйкам приходится обращаться за помощью. И все дело в том, что область работ достаточно велика. Невозможно одной хранительнице домашнего очага знать все бытовые хитрости.







Именно для них мы и публикуем наши статьи. Здесь вы всегда сможете узнать что-то новое или найти ответ на вопрос, который волнует вас в данный момент. Что делать с застрявшей в любимом ковре жвачкой? Как избавится от шерсти любимого питомца? На эти и многие другие вопросы мы ответим в нашей сегодняшней статье.



1. Лёд спасёт ваш ковёр!

2. Как быстро отмыть чугунную сковородку?

3. Избавляем дом от шерсти домашнего любимца!

4. Как легко почистить резинку холодильника?

5. Чистим бочок унитаза изнутри!

6. Как газировка может помочь в быту?

7. Как сохранить половину луковицы?

Со жвачкой легко справится кубик льда!Жвачка является одним из страшных кошмаров любых родителей. Начиная с того, что ее можно проглотить, и заканчивая тем, что находится она зачастую в самых неожиданных местах. Отодрать ее бывает достаточно проблематично. Особенно если она застряла в ворсе любимого ковра или шевелюре ребёнка.Вот тут на выручку и приходит лёд! Все, что вам потребуется — приложить кубик льда к жвачке на пару минут. Этого времени будет достаточно, чтобы она подмёрзла и потеряла свою липкость. После этого ее легко можно будет соскоблить с ковра или пледа. Кстати, этот способ работает и со жвачкой, которая застряла в волосах.Картофель с солью отлично отмоют чугун!Чугунная посуда сейчас является практически раритетом. Однако опытные хозяюшки знают, что для некоторых блюд она просто незаменима. И с особым трепетам относятся к сковородкам из чугуна, доставшимся от их бабушек и мам. Но все они знают, что нагар с такой посуду удалять достаточно проблематично.Только не для нас. Мы знаем, как сделать это легко и быстро. Все, что вам потребуется, и так есть на кухне у каждой хозяюшки. Посыпьте сковороду солью и возьмите половину сырого картофеля. Как следует натрите им сковороду. Вы увидите, как нагар будет легко отходить от посуды.Лак для волос поможет собрать шерсть любимого питомца!Домашние питомцы для многих — полноправные члены семьи. О них заботятся, как о маленьких детях, и те отвечают хозяину взаимностью. Но их шерсть зачастую разносимся по всему дому. Особенно страдают от неё мягкая мебель и одежда. Благодаря нашему совету вы без труда сможете устранить ее.Все, что вам понадобится — лак для волос. Просто сбрызните им сухую тряпочку и пройдитесь ей по мягкой мебели. Проделайте то же самое с вашей одеждой. Вы удивитесь, но за несколько минут вы без труда соберёте всю шерсть.Зубная паста легко и просто справится с грязью!Холодильник — один из главных помощников каждой хозяюшки. За его чистотой необходимо постоянно следить. И не забывать про такие элементы, как резинка на двери. Именно в ней часто скапливается грязь, а соответственно, и микробы, которые могут попасть в ваши продукты.Многие стараются избегать бытовой химии при чистке холодильника. Это связано с резким запахом. Мы поддерживаем их в этом и используем совсем другой подход. Вам пригодится зубная паста и старая зубная щётка. Именно с их помощью можно быстро очистить резинку на двери холодильника. А приятный свежий аромат лишь добавит ощущения чистоты.Больше никакого налёта!Многие хозяюшки отмечают, что со временем бочок унитаза изнутри становится желтого цвета. Это связано с жесткостью воды, а также известковыми отложениями. Но мы точно знаем, как с этим бороться.Вам поможет обычная пищевая фольга, которая точно найдётся на вашей кухне. Скатайте из неё пару шариков и отправьте прямо в бочок. Фольга соберёт все отложения на себя, и поверхность сантехники не пострадает. Менять такие шарики достаточно все раз в год.Молочные пятна отстираются без трудаМногие достаточно скептически относятся к газированным напиткам. Считая их вредными. Но мы точно знаем, где газировка будет полезна.Если вы хоть раз пытались отстирать молочные пятна обычным порошком, то вы знаете, что он практически не справляется. Зато газировка сможет помочь. Если пятно маленькое, можно просто слегка полить газировкой сверху. Если же запачкана вся одежда, то лучше замочить ее в напитке на десять минут. После чего отправить в стиральную машинку. Благодаря газировке пятно исчезнет без следа.Луковица сохранит свою свежестьЧасто во время приготовления обеда у нас остаётся много продуктов, использованных наполовину. Чаще всего это происходит именно с луковицей. Но половинка овоща не сможет долго храниться даже в холодильнике. К счастью, мы знаем секрет, как продлить ее срок хранения.Вам поможет обычное сливочное масло. Просто смажьте им разрез луковицы, заверните в пакетик и уберите в холодильник. В таком виде она сможет сохранить свежесть гораздо дольше.