Для чего английские моряки носят на головах странные белые балаклавы

В последние несколько недель едва ли не весь мир следил за инцидентом с британским эсминцем HMS «Defender» и российским пограничным патрульным катером. По совершенно «случайному» стечению обстоятельств на английском корабле оказался журналист BBC, благодаря которому мировая общественно смогла увидеть все происходящее в том числе глазами англичан. Многие соотечественники при этом удивились тому, что британские моряки на капитанском мостине облачены в какие-то странные белые балаклавы.
Надевают по боевой тревоге. |Фото: commons.wikimedia.org.
Короткая предыстория. 18 июня 2021 года Корабль Ее Величества (HMS – His\Her Majesty's Ship) «Защитник» нарушил территориальные воды Российской Федерации, в результате чего произошел инцидент между британским эсминцем и российским патрульным судном. Британцы территориальных вод не признали, россияне назвали все произошедшее провокацией, посола Ее Величества вызвали на разговор, а СМИ со всех сторон разразились десятками репортажей и выпадов в адрес друг друга. В общем, ничего не меняется в нашем колхозе: вентилятор, розетка, известная субстанция!
Комбинируется с маской для дыхания. |Фото: shopotam.ru.
Совершенно «случайным» образом на HMS «Defender» оказался представитель британских СМИ от BBC, который заснял все происходящее на эсминце во время его конфронтации с российскими пограничниками. Многим соотечественникам при этом бросился в глаза необычный головной убор, который носят британские матросы и офицеры. Это такая белая балаклава, в некоторых случаях без лицевой маски. На ОМОН или спецназ матросы не слишком похожи, а потому возникает вопрос: что это за маска такая и зачем она нужна?
Защищает лицо, голову и шею. |Фото: youtube.com.
Называется головной убор «Anti-Flash Hood», что можно грубо перевести как «Капюшон Анти-Вспышка». Данный предмет флотского гардероба в действительности используется не только в Великобритании, но и во многих других странах. Применяется матерчатый капюшон как средство защиты головы, лица, шеи и плеч от огня, искр, горячего воздуха, пара. Надевать такие положено матросам и офицерам в случае появления угрозы пожара на судне. В том числе по боевой тревоге. Конструкция балаклавы позволяет комбинировать ее с дыхательной маской в случае пожара. Современные «Анти-Вспышки» достаточно плотные и обеспечивают высокий уровень защиты кожи. Маски старых образцов 80-90-х годов на порядок хуже, а потому офицеры тех судов, где все еще используется устаревшее снаряжение, заставляют матросов надевать по два таких капюшона.
Аналоги есть на всех флотах мира. ¦Фото: youtube.com.
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