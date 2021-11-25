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Дерево в интерьере

Дерево в интерьере

Дерево испокон веков позволяло строить нам дома. Теперь уже деревянных домов не осталось, но это не мешает добавлять природные материалы в интерьер квартиры. Благодаря такому оформлению ваша квартира получит знак качества и стиля.

1. Столик в прозрачной полиэфирной смоле

Очень стильно и оригинально смотрятся предметы, которые оформлены в полиэфирной смоле. Сейчас представлено очень много разобранных предметов в таком оформлении. Столик с деревянной основой и смолой выглядит невероятно эффектно.

Дерево в интерьере

 

2. Прекрасный горшок для цветов

Креативной идеей станет вариант горшка, который встроен в дерево. Вы можете даже самостоятельно сделать настолько необычную деталь, главное – вырезать подходящий размер для будущего горшка и посадить красивые цветы.

Дерево в интерьере

3. Изысканный подсвечник

Также из деревянной основы можно создать очень красивый подсвечник. Только будьте осторожны, не оставляйте зажженные свечи, когда уходите из дома: деревянная часть легко воспламеняется.

Дерево в интерьере

4. Очаровательный светильник

Если вы любите стиль лофт, тогда вас заинтересует креативная идея. Светильник из дерева станет деталью, которая создаст уютную атмосферу во всей комнате.

Дерево в интерьере

5. Эффектный стол

Обычный пенек, который сильно ничем не примечателен, очень уютно смотрится в комнате.

Конечно, просто взять и поставить пенек с леса нельзя, придется его обработать и также покрыть лаком, чтобы избежать заноз.

Дерево в интерьере

6. Декоративная тарелка

Деревянная посуда идеально смотрится в интерьере частного дома. Лучше всего такую тарелку сделать лишь частью декора, а не использовать ее постоянно.

Дерево в интерьере

 

7. Оригинальная прикроватная тумбочка

Пеньки – это необычная альтернатива привычным тумбочкам. Смотрятся они очень эффектно, особенно в комнатах с интерьером лофт. Поставьте такие тумбочки возле кровати, чтобы вам всегда снились самые красивые сны на лоне природы.

Дерево в интерьере

8. Стильная табуретка

Те же самые пеньки могут играть роль обычных табуреток. Чтобы они стояли ровно, нужно их хорошо оформить и сделать дополнительные чехлы на сидушку.

Дерево в интерьере

 

9. Необычные часы

Часы в дизайне позволят внести нотку ретро стиля. Еще более интересно выглядят часы, которые сделаны своими руками. Деревянная основа в этом случае станет лучшим холстом.

Дерево в интерьере

10. Роскошное зеркало

Зеркало в деревянной раме – это невероятно стильное решение. Такие детали часто можно увидеть в доме у богатых людей. Дерево хоть и простой, но очень дорогой материал.

Дерево в интерьере

11. Отличная подвесная полочка

Деревянная полка – это слишком примитивно. Рассмотрите вариант подвесной деревянной полки, причем основа должна быть не идеально ровной, а немного с изъянами, чтобы выглядело более натурально.

Дерево в интерьере


Деревянные элементы – это всегда стильный и яркий дизайн. Вы можете выбрать для начала небольшие детали, которые уютно займут своё место в вашем интерьере.

 

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