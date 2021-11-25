Дерево в интерьере

Дерево испокон веков позволяло строить нам дома. Теперь уже деревянных домов не осталось, но это не мешает добавлять природные материалы в интерьер квартиры. Благодаря такому оформлению ваша квартира получит знак качества и стиля.

1. Столик в прозрачной полиэфирной смоле

Очень стильно и оригинально смотрятся предметы, которые оформлены в полиэфирной смоле. Сейчас представлено очень много разобранных предметов в таком оформлении. Столик с деревянной основой и смолой выглядит невероятно эффектно.

2. Прекрасный горшок для цветов

Креативной идеей станет вариант горшка, который встроен в дерево. Вы можете даже самостоятельно сделать настолько необычную деталь, главное – вырезать подходящий размер для будущего горшка и посадить красивые цветы.

3. Изысканный подсвечник

Также из деревянной основы можно создать очень красивый подсвечник. Только будьте осторожны, не оставляйте зажженные свечи, когда уходите из дома: деревянная часть легко воспламеняется.

4. Очаровательный светильник

Если вы любите стиль лофт, тогда вас заинтересует креативная идея. Светильник из дерева станет деталью, которая создаст уютную атмосферу во всей комнате.

5. Эффектный стол

Обычный пенек, который сильно ничем не примечателен, очень уютно смотрится в комнате.

6. Декоративная тарелка

Конечно, просто взять и поставить пенек с леса нельзя, придется его обработать и также покрыть лаком, чтобы избежать заноз.

Деревянная посуда идеально смотрится в интерьере частного дома. Лучше всего такую тарелку сделать лишь частью декора, а не использовать ее постоянно.





7. Оригинальная прикроватная тумбочка

Пеньки – это необычная альтернатива привычным тумбочкам. Смотрятся они очень эффектно, особенно в комнатах с интерьером лофт. Поставьте такие тумбочки возле кровати, чтобы вам всегда снились самые красивые сны на лоне природы.

8. Стильная табуретка

Те же самые пеньки могут играть роль обычных табуреток. Чтобы они стояли ровно, нужно их хорошо оформить и сделать дополнительные чехлы на сидушку.

9. Необычные часы

Часы в дизайне позволят внести нотку ретро стиля. Еще более интересно выглядят часы, которые сделаны своими руками. Деревянная основа в этом случае станет лучшим холстом.

10. Роскошное зеркало

Зеркало в деревянной раме – это невероятно стильное решение. Такие детали часто можно увидеть в доме у богатых людей. Дерево хоть и простой, но очень дорогой материал.

11. Отличная подвесная полочка

Деревянная полка – это слишком примитивно. Рассмотрите вариант подвесной деревянной полки, причем основа должна быть не идеально ровной, а немного с изъянами, чтобы выглядело более натурально.







Деревянные элементы – это всегда стильный и яркий дизайн. Вы можете выбрать для начала небольшие детали, которые уютно займут своё место в вашем интерьере.