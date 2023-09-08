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Страстные работы авторитетных фотографов

Мерт Алас и Маркус Пигготт (Mert Alas & Marcus Piggott) – один из самых успешных и популярных дуэтов среди модных фотографов. На стиль их работ значительное влияние оказали сюрреалистические фотографии французского мастера Ги Бурдена.

Предупреждение!
Содержание этого материала предназначено только для совершеннолетних (18 и более лет).

Страстные работы авторитетных фотографов

Алас и Пигготт входят в число самых авторитетных и известных современных фотографов.

Страстные работы авторитетных фотографов

Оба родились в 1971 году. Мерт – в Турции, а Маркус – в Уэльсе. В 1994 они впервые встретились в Англии, тогда Маркус работал ассистентом фотографа, а Мерт – стилистом.

Страстные работы авторитетных фотографов

После совместной работы на одной из фотосессий, они решили объединиться в команду.

Страстные работы авторитетных фотографов

Свои первые фотографии принесли в журнал «Dazed and Confused», сразили главного редактора и вскоре им доверили снять обложку британского глянца.

Страстные работы авторитетных фотографов

После съёмок для легендарного журнала Visionaire произошёл настоящий прорыв. Дуэт приглашали работть для таких изданий, как Interview Magazine, The Love Mgazine, Vogue USA, Vogue Italia, W Magazine, Pop Magazine, Numero и Arena Homme Plus.

Страстные работы авторитетных фотографов

Среди рекламных клиентов Мерта и Маркуса мировые бренды: Louis Vuitton, Missoni, Giorgio Armani, Roberto Cavalli, Fendi, Kenzo и Miu Miu. Они создали образы для ведущих парфюмерных домов Gucci, Yves St Laurent, Givenchy и Lancôme.

Страстные работы авторитетных фотографов

Также дуэт работал со многими знаменитостями, среди которых: Леди Гага, Шакира, Дженнифер Лопес, Мадонна, Линда Евангелиста, Жизель Бюндхен, Бьорк, Линдсей Лохан, Скарлетт Йоханссон, Шарлотта Рэмплинг, Кайли Миноуг, Софи Эллис-Бекстор и Виктория Бекхэм.

Страстные работы авторитетных фотографов

Страстные работы авторитетных фотографов

Страстные работы авторитетных фотографов

Страстные работы авторитетных фотографов

Страстные работы авторитетных фотографов

Страстные работы авторитетных фотографов

Страстные работы авторитетных фотографов

Страстные работы авторитетных фотографов

Страстные работы авторитетных фотографов

Страстные работы авторитетных фотографов

Страстные работы авторитетных фотографов

Страстные работы авторитетных фотографов

Страстные работы авторитетных фотографов

Страстные работы авторитетных фотографов

Страстные работы авторитетных фотографов

Страстные работы авторитетных фотографов

Страстные работы авторитетных фотографов

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