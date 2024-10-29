Почему не звонит пожилым родителям Александр Ревва: За что комик обижен на отца и мать

Комик Александр Ревва покинул страну после событий 24 февраля 2022 года, но вскоре вернулся в Россию, предоставив туманные объяснения своих действий. Россияне уже не воспринимают его так, как раньше, но Ревва продолжает вести себя так, будто ничего и не говорил. Тем не менее, его гонорары значительно снизились.
Парень с Донбасса
Юморист Александр Ревва родился 10 сентября 1974 года в Донецке. Его отец, Владимир Ревва, преподавал математику, а мать, Любовь Рачеева, была солисткой хора. У Саши есть сестра-двойняшка Наталья, которая работает учителем английского языка. Вскоре после рождения детей Владимир ушёл из семьи, выбрав другую женщину. Любовь оказалась в трудной ситуации и была вынуждена работать на нескольких работах, чтобы обеспечить семью. Через некоторое время она снова вышла замуж. Новый супруг стал для Саши и Наташи любящим отцом, а бывший муж так и не помогал им, даже не платил алименты.
Александр Ревва в детстве. / Фото: news.myseldon.com
Александр с грустью вспоминает о своём детстве, признавая, что у него никогда не было настоящего отца. Он рассказывал, что его папа ушёл из семьи, когда ему и его сестре-двойняшке было всего четыре месяца. В детстве Александр вместе с сестрой занимался бальными танцами, а также научился играть на гитаре и показывать фокусы, некоторые из которых он придумывал сам. Он активно участвовал в самодеятельности, исполняя юмористические номера.
Александр Ревва в детстве с мамой и сестрой. / Фото: mk.ru
Когда Александру исполнилось десять лет, его семья переехала в Хабаровск, где его мать открыла свой клуб. Там Александр и Наталья работали, руководя танцевальным кружком. Однако через два года они вернулись в Донецк, где Александр окончил школу. После этого он поступил в техникум промышленной автоматики, а затем окончил факультет менеджмента Донецкого государственного университета управления. Некоторое время он работал электрослесарем на шахте.
КВН дал билет в жизнь
С 1995 года Александр начал выступать в команде КВН «ДонГАУ» из Донецка. Сначала он воспринимал это занятие как увлекательное хобби и даже не задумывался о карьере в Высшей лиге или на телевидении. Чтобы подзаработать, Ревва часто продавал свои шутки и сценарии юмористических номеров другим командам.
Александр Ревва в начале своей карьеры. / Фото: www.novochag.ru
Вскоре он познакомился с участниками сочинской команды «Утомлённые солнцем», среди которых был и известный юморист Михаил Галустян. Команда срочно нуждалась в новом участнике и уговорила Ревву присоединиться к ним для участия в игре.
Александр Ревва и Михаил Галустян в молодости. / Фото: bomba.co
Работа в «Утомлённых солнцем» принесла Александру известность и популярность. Его шутки и яркие образы стали настолько узнаваемыми, что иногда затмевали самого артиста. В составе этой команды он одержал победу в Высшей лиге КВН. Кроме того, участие в КВН открыло перед ним множество полезных знакомств, которые сыграли важную роль в его жизни.
Творческая деятельность
В 2006 году талантливого комика пригласили принять участие в новом, ещё никому не известном проекте под названием «Камеди Клаб». В его сольных номерах популярными стали образы бабушек и мачо по имени Артур Пирожков. Этот персонаж появился после того, как Ревва посетил один из сочинских фитнес-клубов, где увидел «качков», которые могли говорить только о спорте и своём теле.
Александр Ревва стал резидентом «Камеди Клаб». / Фото: shoes-web.ru
Параллельно с выступлениями на сцене юморист решил попробовать себя в кино. Его дебютом стала роль в детском тележурнале «Ералаш», за которой последовали съёмки в комедии «Люди Хе». Начиная с 2012 года Александр стал сниматься и в полнометражных фильмах. Музыка также занимает важное место в его творчестве. Первые шаги в музыкальной карьере он сделал ещё в КВН, а позже его вокальные выступления на сцене Comedy Club привлекли внимание публики. В 2010 году Ревва записал совместную песню с Димой Биланом под названием «Песня друзей».
Александр Ревва взял псевдоним «Артур Пирожков». / Фото: muzmagazine.ru
В 2015 году он выпустил музыкальный альбом «Любовь», в который вошли его популярные хиты. Синглы «Плачь, детка!», «Революция» и «Paradise» стали знаковыми, и нередко в их текстах повествование велось от лица Артура Пирожкова. В настоящее время Ревва более известен как певец, нежели как комик.
Отношения со сводной сестрой
Как и многие юноши, Александр испытал горечь первой неудачной любви, которая неожиданно закончилась после знакомства с родителями его избранницы. Его первую любовь звали Лена. Несмотря на юный возраст, они считали свои отношения серьёзными и решили познакомить друг друга со своими семьями.
Александр Ревва узнал, что отчим его девушки его родной отец. / Фото: paparazzi.ru
В доме Лены его встретили её мама и собственный биологический отец, который на самом деле был отчимом девушки. В итоге, продолжить отношения влюблённым не удалось. Сам Александр не видел ничего плохого в романе со сводной сестрой, но его мама была против такого союза. В итоге Ревва решил учесть мнение матери.
Жена и дети
В 2004 году, отдыхая в Сочи, Александр Ревва решил развлечься на дискотеке. Именно там он встретил свою судьбу — будущую жену Анжелику. На тот момент Ревва уже был достаточно известен, но, похоже, незнакомка не узнавала его и с недоумением смотрела на потенциального ухажёра. Анжелика училась на Кипре и не следила за российским шоу-бизнесом; она приехала в Сочи просто отдохнуть.
Александр Ревва с женой Анжеликой. / Фото: fotostrana.ru
Заинтригованный девушкой, Ревва, чувствуя уязвлённое самолюбие, решил привлечь её внимание и арендовал лимузин, чтобы прокатить Анжелику. Этот романтический жест сработал, и девушка согласилась дать свой номер. Некоторое время они общались по телефону, затем начали встречаться и вскоре стали жить вместе. Серьёзный шаг к свадьбе пришёлся на беременность Анжелики. В 2007 году пара расписалась, когда невеста была на третьем месяце.
Александр Ревва с женой Анжеликой. / Фото: fotostrana.ru
В том же году у них родилась дочка Алиса, изначально Ревва хотел назвать её Люцией, чтобы звучание имени с фамилией напоминало слово «революция». Анжелика убедила его выбрать более классическое имя. Ревва согласился с мнением своей невесты. Шесть лет спустя в семье Реввы родилась вторая дочь — Амелия. Александр обожает своих девочек, но по-прежнему надеется, что когда-нибудь в их доме появится сын.
Отношения с родителями
Давние напряжённые отношения Реввы с отцом стали достоянием общественности. Комик признаёт, что обида на папу глубока и её трудно преодолеть. Ситуация ухудшилась, когда отец начал публично осуждать сына, обвиняя его в предательстве Родины из-за переезда за границу. Услышав это, Александр разочаровался в поведении родителя и заявил журналистам, что тот просто стремится к славе.
Александр Ревва редко общается с мамой. / Фото: woman.ru
Отношения Александра Реввы и его матери, Любови Николаевны Рачеевой, тоже не сложились. Она не раз выражала сожаление по поводу его холодности. Любовь сейчас проживает в Сочи и скучает по своему сыну и его семье, но замечает, что с каждым годом он все больше отдаляется.
Александр Ревва много лет не общается с мамой. / Фото: news.myseldon.com
По словам самого Александра, мать была недовольна его выбором, который он сделал еще 17 лет назад. Любовь Николаевна считает, что Анжелика преследует исключительно меркантильные цели по отношению к её сыну. По мнению Любови Рачеевой, именно невестка запрещает ей видеться и общаться с внучками. Ревва на эти обвинения ответил маме следующее: “Почему бы тебе не обнять женщину, которая подарила твоему сыну прекрасных дочерей?”
Александр Ревва с женой и дочками. / Фото: sun1-90.userapi.com
Сейчас отец и мать Александра живут скромно и находятся в преклонном возрасте, однако их сын не проявляет к ним никакой поддержки. Хотя Ревва заявлял о своем стремлении к примирению и совместным семейным ужинам, реальность такова, что ни его отец, ни мать не получали от него никаких звонков.
Александр Ревва с женой и дочками. / Фото: za.pinterest.com
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