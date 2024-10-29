Почему не звонит пожилым родителям Александр Ревва: За что комик обижен на отца и мать

Парень с Донбасса

Александр Ревва в детстве. / Фото: news.myseldon.com

Александр Ревва в детстве с мамой и сестрой. / Фото: mk.ru

КВН дал билет в жизнь

Александр Ревва в начале своей карьеры. / Фото: www.novochag.ru

Александр Ревва и Михаил Галустян в молодости. / Фото: bomba.co

Творческая деятельность

Александр Ревва стал резидентом «Камеди Клаб». / Фото: shoes-web.ru

Александр Ревва взял псевдоним «Артур Пирожков». / Фото: muzmagazine.ru

Отношения со сводной сестрой

Александр Ревва узнал, что отчим его девушки его родной отец. / Фото: paparazzi.ru

Жена и дети

Александр Ревва с женой Анжеликой. / Фото: fotostrana.ru

Александр Ревва с женой Анжеликой. / Фото: fotostrana.ru

Отношения с родителями

Александр Ревва редко общается с мамой. / Фото: woman.ru

Александр Ревва много лет не общается с мамой. / Фото: news.myseldon.com

Александр Ревва с женой и дочками. / Фото: sun1-90.userapi.com

Александр Ревва с женой и дочками. / Фото: za.pinterest.com