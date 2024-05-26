Небольшие произведения, способные изменить мир

Если вы думаете, что опыт и знания можно получить только из толстых и старых книг, тогда вы глубоко ошибаетесь. В это сложно поверить, но существует множество коротких рассказов или новелл, в которые авторы умудрились вложить просто невероятное количество мудрости и опыта. Зачастую, именно небольшие произведения могут повлиять на человеке гораздо сильнее, чем несколько томов романа.
«Последний лист». О.Генри
В этом году этой популярной и трогательной новелле исполнилось 110 лет, но она продолжает цеплять за живое. История рассказывает о двух молодых художницах, одна из которых находилась на грани жизни и смерти. Она твердо решила для себя, что умрет тогда, когда с плюща за окном упадет последний лист. Это рассказ о самопожертвовании и любви к жизни. Прочитав эту новеллу однажды, вы вряд ли забудете о ней.
«Цвет яблони». Михаил Коцюбинский
Эту историю лучше не читать слишком впечатлительным людям. Психологическая новелла сможет погрузить вас в невероятное состояние сопереживания. Автор настолько точно и искусно описал всю свою боль и все эмоции, что вы рискуете на пару минут оказаться на его месте. Вы сможете увидеть всю обстановку в доме, плачущую жену. Эта история научит вас ценить все то, что имеете, даже не задумываясь о плохих вещах. Те мучения, которые испытывает главный герой рассказа, просто невыносимы даже при простом чтении про них. Что уж говорить о тех людях, которые испытывают это в реальной жизни?
«Гостеприимство». Альбер Камю
Короткая, но трогательная новелла от самого яркого представителя экзистенциализма Альбера Камю. Она расскажет о доброте и сочувствии, о попытках спасти незнакомого человека, который, в конце концов, самостоятельно обрекает себя на верную смерть. Он с готовностью принимает свой крест и готов его нести до конца своих дней. Альбер Камю смог очень детально и красиво рассказать о суровой зиме, одиночестве владельца школы и бедного араба, который хотел совершенно другой жизни. В этой книге есть все — жестокость, доброта, справедливость, желание помочь и нежелание принимать помощь. Эта новелла просто обязана натолкнуть вас на определенные мысли.
«Старик и море». Эрнест Хэмингуэй
Наверное, это самая популярная история о борьбе человека за выживание в лучших традициях легендарного автора. Старый рыбак, находясь на грани отчаяния, из последних сил пытался достичь заветной цели для того, чтобы начать жить как человек. Кульминация точно сможет удивить вас и заставит посмотреть на жизнь совершенно по-другому. Эта небольшая повесть уже давно стала классикой, которую еще в школе читают многие дети. Она стала последним произведением, которое было опубликовано при жизни Эрнеста Хемингуэя. «Старик и море» вернула автору былую славу и уважение, и заставила многих критиков пересмотреть его творчество.
«Завтрак у Тиффани». Трумен Капоте
Эта новелла стала настоящей сенсацией в 1958 году. Она рассказывает читателю о молодой девушке, которая старается найти место в этом мире. У нее есть любимый домашний питомец — полосатый кот, который никогда не бросит свою хозяйку. Холли — мечтательна, одинока и достаточно цинична. Она любит посещать светские мероприятия, где хочет найти успешного мужчину. У девушки всегда готовы чемоданы, и она готова отправиться в любое место, лишь бы найти себя и знать, что она именно там, где должна быть. Автор очень легко дает прочувствовать те эмоции, которые человек испытывает при понимании того, что оставаться собой невыносимо сложно.
«Ежик. История о напрасной суете». Григорий Горин
Эту детскую историю просто обязан прочитать каждый взрослый человек. Она сможет напомнить любому о простых мелочах, которые давно уже позабылись в рутине. Как взрослые, так и дети смогут напомнить себе о тех ценностях, которые всегда должны быть на первом месте. Этот рассказ о доброте и умении радоваться простым мелочам.
На прочтение этих небольших книжек вы не потратите много времени. Зато те эмоции и ценности, которые они несут в себе, вы сможете запомнить навсегда. Они научат вас ценить и видеть все самое прекрасное в нашем мире.
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