Еврейская эпидемия в Риме, или как итальянские врачи одурачили нацистов

Как Гитлер навязал Муссолини политику антисемитизма

Муссолини на военном параде в Риме, 1932 год / Фото: wikipedia.org

Создание нацистами «Итальянской социальной республики»

Генерал-лейтенант Б. Лерцер и генерал-фельдмаршал А. Кессельринг, 1944 год / Фото: twitter.com

Внезапная вспышка «Синдрома К»

Католическая больница Фатебенефрателли / Фото: wikipedia.org

Тайная болезнь

Авторы Синдрома«К» Адриано Оссичини (слева) и Джованни Борромео / Фото: senato.it

Кох или Кессельринг?

Аресты мирных жителей итальянскими и немецкими солдатами после теракта 23 марта 1944 года в Риме. Bundesarchiv, Bild / Фото: was.media.com

Постскриптум

Профессор Адриано Оссичини. 1985 год / Фото: enpap.it

Адриано Оссичини за год до своей смерти, 2018 год / Фото: anpcnazionale.com