Еврейская эпидемия в Риме, или как итальянские врачи одурачили нацистов

В 1922 году к власти в Италии пришли фашисты. Однако в начале своего правления они не доставляли евреям никаких хлопот. Права иудеев были ничем не ущемлены – они свободно вели предпринимательскую деятельность и даже занимали весьма высокие государственные посты. Сам «дуче» – Бенито Муссолини, в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что в стране, где построена правильная система власти (именно такой он считал фашизм), антисемитизм априори невозможен. Все начало меняться с приходом к власти в Германии национал-социалистов.
Как Гитлер навязал Муссолини политику антисемитизма
В конце 1930-х годов отношения между фашистской Италией и национал-социалистической Германией становятся более чем союзническими. Успехи Гитлера в Европе – аншлюс Австрии, присоединение Чехии и Клайпедского края, заставили Муссолини пойти на уступки и присоединиться к «расовой политике» фюрера.
Муссолини на военном параде в Риме, 1932 год / Фото: wikipedia.org
В конце 1938 года в Италии принимаются первые законы, по которым гражданские права еврейского населения Апеннин существенно ограничивались. Отныне евреям было запрещено избираться или быть назначенными на любые государственные посты, а также занимать должности руководителей учебных заведений. Однако это было только начало. Настоящий еврейский геноцид в Италии начался в 1943 году.
Создание нацистами «Итальянской социальной республики»
В середине лета 1943 года воинские подразделения союзников по антигитлеровской коалиции вторгаются на итальянский остров Сицилия, а в начале сентября успешно высаживаются на континенте. Для предотвращения захвата Италии союзными войсками, войска Вермахта, которыми командует фельдмаршал Кессельринг, вступают на север Апеннинского полуострова. Где провозглашают Итальянскую социальную республику.
Генерал-лейтенант Б. Лерцер и генерал-фельдмаршал А. Кессельринг, 1944 год / Фото: twitter.com
Фашистского диктатора Муссолини, который в то время содержался под арестом, освобождает диверсионная группа под командованием Отто Скорцени. Дуче возвращают пост главы Итальянского государства. Однако теперь он становится марионеткой в руках Гитлера, и Италия вынуждено начинает жить по нацистским законам, правилам и порядкам.
Части Ваффен-СС, которые расквартировались на севере Апеннин, начали планомерное уничтожение евреев. В сентябре 1943 года повсеместно начинаются антиеврейские акции и «мероприятия». Уже к концу месяца несколько тысяч итальянских евреев было отправлено в нацистские концлагеря. Сотни были убиты во время облав и задержаний.
Внезапная вспышка «Синдрома К»
Нацистская оккупация итальянской столицы началась в сентябре 1943-го и продолжалась до июня 1944 года. Именно в это время в Риме начинает свирепствовать весьма странная болезнь, которую итальянские медики назвали Sindrome «K» – Синдром «К». Всех тех, у кого были обнаружены симптомы данной инфекции, немедленно госпитализировали в Fatebenefratelli – католическую больницу, расположенную на маленьком острове на реке Тибр.
Католическая больница Фатебенефрателли / Фото: wikipedia.org
Во время одного из рейдов Ваффен-СС в октябре 1943 года примерно 50 евреев сбежали из римского гетто и укрылись в Фатебенефрателли. Там им всем местными докторами был поставлен неутешительный и неизвестный ранее в медицинских кругах диагноз – Синдром «К».
Тайная болезнь
Причиной того, что новое заболевание никогда до этого не описывалось в медицинской литературе, было следующее – болезни Sindrome «K» попросту не существовало в природе. Эту инфекцию придумал Адриано Оссичини – доктор, и, «по совместительству», член итальянского антифашистского подполья.
Авторы Синдрома«К» Адриано Оссичини (слева) и Джованни Борромео / Фото: senato.it
Диагностировали «Синдром К» не только у евреев, но и у множества политических активистов, выступающих против нацизма. Католическая больница Фатебенефрателли считалась настолько безопасным для подпольщиков местом, что в ней партизаны (которые тоже были «пациентами» госпиталя) укрыли свою радиостанцию.
Адриано Оссичини вместе с двумя другими врачами-антифашистами Джованни Борромео и Витторио Сачердотти, разработал весьма страшные симптомы нового «заболевания». Всем «пациентам» клиники во время визитов немецких докторов или солдат итальянские медики велели себя вести так, будто они больны туберкулезом – кашлять, тяжело дышать и хрипеть. В медицинских заключениях Оссичини и его коллеги предписывали таким «больным» строжайший карантин и полную изоляцию.
Кох или Кессельринг?
Посещавшие больницу Фатебенефрателли немецкие инспектора даже не приближались к палатам, в которых содержались больные «Синдромом К». А при виде кашляющих еврейских детей и подростков в спешном порядке завершали свою инспекцию и покидали остров, на котором располагался госпиталь. Фашисты предполагали, что все больные были носителями туберкулезной палочки Коха.
Аресты мирных жителей итальянскими и немецкими солдатами после теракта 23 марта 1944 года в Риме. Bundesarchiv, Bild / Фото: was.media.com
После окончания войны один из врачей, выдумавших «Синдром К», Витторио Сачердотти, в своих мемуарах написал, что названа невиданная до этого времени болезнь (буква «К») была ими в честь нацистского фельдмаршала Кессельринга. А вот фашисты думали, что Sindrome «K» – это какой-то новый, очень заразный вид туберкулеза или рака. И убегали от него, «как кролики».
Весь медицинский персонал католической клиники Fatebenefratelli был заодно с докторами-антифашистами, подыгрывая им и четко следуя их инструкциям. Легко представить, что было бы с врачами, если бы хоть один из работников госпиталя донес эсесовцам, чем на самом деле был «Синдром К».
Постскриптум
Работа докторов и всего персонала госпиталя Фатебенефрателли была никому не известна до самого начала XXI века. И лишь после 2004 года, когда история с «Синдромом К» стала достоянием широких кругов общественности – исследователи начали по крупицам собирать всю информацию, а также искать бывших «пациентов» клиники, чтобы записать их воспоминания.
Профессор Адриано Оссичини. 1985 год / Фото: enpap.it
В октябре 2004 года израильский Национальный мемориал Холокоста «Яд Вашем» объявил доктора Джованни Борромео (который не только поддержал идею «Синдрома К», но и помогал переводить еврейских детей из гетто в госпиталь Fatebenefratelli) «Праведником народов мира».
В 2016 году католической больнице Фатебенефрателли за спасение потенциальных жертв национал-социализма, присвоили символическое имя – «Дом Жизни». На этой торжественной церемонии вместе с шестью бывшими «маленькими пациентами» госпиталя присутствовал и 96-летний «отец Синдрома К» –профессор Адриано Оссичини.
Адриано Оссичини за год до своей смерти, 2018 год / Фото: anpcnazionale.com
Судьба была благосклонна к детям, которых итальянские врачи укрыли в клинике Fatebenefratelli. Все они после войны стали достойными членами человеческого общества.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии