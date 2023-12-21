Как обустроить небольшую квартиру, чтобы она выглядела максимально просторно

Обустройство квартиры – хлопотное и весьма затратное дело, особенно если речь идёт о небольшой жилплощади, где каждый квадратный метр – на вес золота.







Но, как оказалось, существует несколько дизайнерских хитростей, благодаря которым даже самая скромная по метражу комнатушка станет визуально гораздо больше.



1. Мебель на ножках

2. Полосы

3. Крупная плитка

4. Мебель в виде стеллажей и полок

5. В одном цвете

6. Зеркала и зеркальные поверхности

7. Открытая планировка

8. Оптические иллюзии

9. Прозрачная мебель

10. Декор

Мебель на ножках.Мебель на ножках обладает рядом потенциальных преимуществ по сравнению с традиционной мебелью со сплошным основанием. Во-первых, ножки облегчают передвижение и изменение положения того или иного предмета для оптимального использования и функциональности. Во-вторых, ножки позволяют регулировать высоту в соответствии с потребностями пользователя. В-третьих, ножки создают циркуляцию воздуха под шкафами, столами, кроватями, диванами, стульями, креслами и другими предметами мебели, помогая поддерживать нижнюю сторону чистой и сухой, тем самым препятствуя образованию скопления пыли и плесени. И, наконец, ножки придают изделию более лёгкий воздушный и эстетический вид, что немало важно для небольших комнат.Полосы в интерьере.Полосы в интерьере придают не только визуальный контраст помещению, а создают модную современную эстетику. Использование цветных полос на стенах или предметах мебели – настоящая визуальная иллюзия, делающая помещение более широким, глубоким и открытым. Рассмотрите вертикальные, горизонтальные, чередующиеся, градиентные или геометрические варианты, которые наилучшим образом впишутся в общий дизайн комнаты. Полосы также можно сочетать с другими элементами декора, такими как узоры или цветочные мотивы.Крупная глянцевая плитка в интерьере маленькой кухни.Крупная плитка обладает рядом преимуществ перед плитками меньшего и стандартного размера. Во-первых, она иллюзорно имеет более ровный гладкий внешний вид, тем самым зрительно увеличивая и расширяя пространство как в маленькой ванной комнате, так и на кухне. Во-вторых, благодаря зеркальной, глянцевой или жемчужной поверхности даже самое скоромное помещение будет выглядеть гораздо эффектнее по сравнению с мелкой матовой плиткой.Открытая мебель.Открытые системы хранения предлагают ряд преимуществ для организации интерьера. Во-первых, они обеспечивают быстрый и лёгкий доступ к часто используемым предметам. Во-вторых, они создают иллюзию более просторного помещения, поскольку взгляд может легко перемещаться между различными элементами. В-третьих, полки и стеллажи выглядят более компактно, стильно и современно, и в отличие от полностью закрытых шкафов, они не так сильно крадут пространство.Интерьер маленькой квартиры в одном цвете.Пол и стены в одном цвете – идеальное решение для обустройства маленького помещения. Во-первых, это помогает создать целостную и единообразную эстетику пространства, уменьшая отвлекающие факторы и способствуя созданию умиротворяющей атмосферы. Во-вторых, это позволяет легко адаптировать комнату и сделать косметический ремонт, всего лишь немного переместив мебель, а также добавив новые аксессуары и другие элементы декора. В-третьих, это также позволяет сэкономить на расходах и материалах, поскольку покрасить комнату в один цвет намного проще и экономичнее, чем использовать несколько цветов. Наконец, выбор одного цвета позволяет легче смешивать и сочетать различные элементы дизайна по всему помещению.Зеркальный шкаф в интерьере небольшой спальни.Зеркала и зеркальные поверхности в интерьере обладают рядом преимуществ. Во-первых, благодаря тому, как отражается свет, создаётся иллюзия более глубокого и просторного пространства. Во-вторых, помещение обретает некую динамичную эстетику. В-третьих, зеркала и зеркальные поверхности могут быть главным акцентом в небольшом интерьере.Открытая планировка в интерьере маленькой квартиры.Во-первых, открытая планировка помогает сделать пространство более просторным и воздушным, особенно в небольших, тесных помещениях. Во-вторых, это также позволяет более гибко и универсально использовать метраж по максимуму. В-третьих, при необходимости можно с лёгкостью перемещать мебель, добавляя какие-то новые более современные элементы декора.Обои с эффектом оптической иллюзии.В последние годы использование оптических иллюзий в дизайне интерьера становится всё более популярным направлением, которое предлагает творческие, неординарные и увлекательные способы создания уникальной и притягательной атмосферы. Как правило, такие элементы декора используются для создания визуального обмана, благодаря которому пространство выглядит совершенно иначе, нежели есть на самом деле. Достичь подобного эффекта можно различными способами, например, с помощью цвета, рисунка и формы. При правильном исполнении оптические иллюзии могут создать ощущение глубины, движения, а также таинственности и неожиданности, привнося в дизайн интерьера ощущение игры и креативности.Оригинальная прозрачная мебель для интерьера.Прозрачная мебель в интерьере создаёт необычную и неповторимую эстетику, придавая помещению неординарный вид. Её также можно использовать для достижения эффекта парения предметов в воздухе. Как правило, такая мебель улучшает освещение комнаты, создавая игру теней и бликов, в то же время позволяя естественному свету по-прежнему проходить сквозь неё, добавляя мистических ноток. Кроме того, прозрачная мебель создаёт иллюзию большего пространства, поскольку прозрачность сводит к минимуму визуальный беспорядок и делает помещение более открытым и воздушным.Элементы декора в небольшой квартире.Чтобы извлечь максимальную пользу из маленькой квартиры, подумайте о минималистичном и простом декоре. Обратите внимание на стильные современные предметы для интерьера, такие как рамки для фотографий, свечи, подушки, оригинальные светильники и горшки для цветов.