10 фантастических существ из средневековых бестиариев

Бонакон, мечущий навоз, и другие фантастические существа из бестиариев.
Средневековые бестиарии - сборники зоологических статей, в которых подробно описывались различные животные в прозе и стихах, главным образом, с аллегорическими и нравоучительными целям - были чрезвычайно популярными произведениями.. Большинство таких бестиариев были опубликованы в XII и XIII веках, но интересны они и сегодня.
1. Якул
Африканская летающая змея якул.
В VII веке Исидор Севильский приступил к амбициозному проекту. Он решил собрать все знания человечества. Результатом его работы стала энциклопедия "Этимологии". Один из её разделов был посвящен животным, как известным, так и существующим только по слухам. Так, он написал о животном, о котором упоминал римский поэт Лукан, - об африканской летающей змее якул. По словам Лукана, когда якул охотится, он поджидает добычу в кроне дереве. После того, как змея замечала подходящую жертву, то она стрелой бросалась на нее с ветвей. Также якул был упомянут в Абердинском бестиарии.
2. Каладриус
Птица, которая смотрела в глаза.
История о белоснежной птице каладриус есть во многих бестиариях. Чем-то эта птица была похожа на гуся с лебединой шеей. Каладриус обладал невероятными целебными свойствами. Помет этой птицы, как утверждалось, был в состоянии вылечить слепоту при нанесении непосредственно на глаза человека. Плиний Старший утверждал, что эта птица (которую он называл иктерус) была особенно хороша при лечении людей, страдающих от желтухи.Мифическая птица также была способна предсказать, выздоровеет ли больной. Когда каладриус приземлялся на постель тяжело больного человека и отводил от него взгляд, это значило, что человек умрет. Если птица смотрела прямо в лицо человека, то она якобы "вытягивала" из него болезнь, после чего улетала, а пациент излечивался.
3. Бонакон
Бонакон, мечущий навоз.
Бонакон был описан еще Плинием и являлся одним из основных существ в средневековых бестиариях. Изображенный как имеющий голову быка на теле лошади бонакон также отличался рогами, которые были загнуты назад. У этого существа был очень необычный метод самозащиты. Когда бонакону угрожали, то он метал во врага навоз, который мало того, что ужасно пах, так еще и сжигал все, к чему прикасался. На сегодняшний день было высказано предположение о том, что бонакон на самом деле являлся крупным копытным, таким как зубр, и возможно, что вся эта история появилась после того, как животного испугали до такой степени, что она потеряло контроль над своим кишечником.
4. Дипса
Дипса - одна из змей Медузы.
Лукан говорит, что дипса была одним из 17 различных видов змей, которые были созданы, когда Персей отрубил голову Медузы. Кровь капала из отрубленной головы Медузы, которую Персей забрал с собой, тем самым распространяя змей по всему миру. Дипса появилась в пустынях Ливии. Эта змея имела невероятно мощный яд, а жертвы ее укуса постепенно сходили с ума от боли, поскольку их плоть медленно сгорала. Эти змеи были прокляты бесконечной жаждой. Лукан утверждал, что когда его друг путешествовал в Ливии, то он наткнулся на могилу с изображением дипсы. Ее клыки были погружены в ногу человека, а группа женщин лила на него воду в попытке остановить агонию. Надпись на могиле утверждала, что человек был укушен при попытке украсть яйца змеи.
5. Амфисбена
Амфисбена - змея с головой на каждом конце.
Амфисбена - ядовитая змея с головой на каждом конце, что позволяет ей легко перемещаться в любом направлении. Позже ей также пририсовали крылья, ноги и рога. Кожа этой змеи, по слухам, является сильнодействующим лекарством от различных болезней, но греческий фольклор утверждал, что если беременная женщина переступала через живую амфисбену, то у нее практически гарантированно случался выкидыш. Римская мифология утверждала, что если амфисбену поймать и обернуть вокруг трости, то она будет защищать обладателя трости от нападений любых существ. Исидор Севильский утверждал, что у этой змеи глаза светятся в темноте, как фонари, а также писал, что это была единственная змея, которая могла охотиться на холоде.
6. Леокрота
Леокрота - воплощение кошмаров.
Это индийское существо, похожее на лошадь, является чистым воплощением кошмара. Полуолень-полулев с головой лошади обладал одной ужасающей особенностью: пастью от уха до уха. При этом пасть леокроты была заполнена не зубами, а сплошной зазубренной костяной пластинкой. Это животное якобы умело имитировать человеческую речь и кричало по ночам, чтобы заманить ничего не подозревающих жертв. Плиний утверждал , что леокрота была потомком эфиопских львов и гиен. Она была рожден с силой льва и лукавством гиены и охотилась в лесистых районах вокруг деревень на людей, полагаясь на их любопытство.
7. Гидра
Нильская гидра - существо, наводящее ужас на крокодилов.
Утверждалось, что гидры жили вдоль реки Нил, где рыскали вдоль воды в поисках крокодилов. Когда это существо обнаруживало спящего крокодила, то оно заползало ему в рот. Далее оно прогрызало путь через внутренности рептилии и съедало ее внутренние органы, в конце прогрызая путь наружу из живота крокодила. Исидор писал о гидрах еще в седьмом веке. Изображения гидр различаются: некоторые бестиарии описывают их как птиц, в то время как другие показывают гидр в виде змеи.
8. Мускалет
Мускалет — странное существо, обитающее на деревьях.
Мускалет впервые был описан в бестиарии, написанным загадочной фигурой по имени Пьер де Бове. Он утверждал, что только переводил тексты, но никто не смог определить, что же за более ранние работы он переводил. Среди животных в его бестиарии есть мускалет — странное существо, обитающее на деревьях. Пьер де Бове описал его как имеющее тело маленького зайца, нос крота, уши ласки, а хвост и лапы белки.
Мускалет покрыт жесткой щетиной свиньи и имеет зубы кабана. Животное умеет прыгать с дерева на дерево и излучает столько тепла, что листья, которых оно касается, засыхают. Маленькое существо роет норы под деревьями, где убивает все, что найдет под деревом.
9. Моноцерос
Моноцерос - вот такой единорог.
Моноцерос является причудливой разновидностью единорога, который встречался во всех бестиариях от древних времен до средневековья. У него было тело лошади и знакомый длинного рога обычного единорога, но у этого зверя также были ноги слона и хвост оленя. Плиний наделил это существо хвостом кабана и головой оленя. Рог моноцероса, как утверждалось, имел все высоко востребованные свойства, которые приписывали рогу единорога. Моноцерос обладал не столь положительным нравом, как единорог: он убивал любого человека, которого встречал на своем пути. Также эта разновидность единорога издавала оглушительный, вызывающий ледяной ужас рев.
10. Саламандра
Саламандра дышащая огнём.
Саламандры очень даже реальны, но саламандры в средневековых бестиариях были существами, которые не только могли жить в огне, но и сами выдыхали огонь. Святой Августин впервые написал, что саламандры являются воплощением сопротивления души адскому пламени, утверждая, что власть саламандры над огнем была доказательством того, что нечто мирское может столкнуться с огнем ада и не будет уничтожено.
В то время как ранние саламандры древней Персии были символами божественности, саламандры средневекового мира были не только огнеопасными, но и ядовитыми. Саламандра, которая упала в колодец, могла отравить и убить целую деревню.
