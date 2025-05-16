9 вещей из СССР, которые не нужно выбрасывать – они могут пригодиться на кухне, в быту и в интерьере

1. Пельменница

Пельменница позволяла сделать много пельменей за раз. / Фото: youla.ru

2. Гейзерная кофеварка

По функционалу советская гейзерная кофеварка была аналогична современным. / Фото: monetnik.ru

3. Орешница

В орешнице получались потрясающие орешки со сгущенкой. / Фото: YouTube

4. Вафельница

В вафельнице делали основу для будущих трубочек с начинкой. / Фото: dzen.ru

5. Чеснокодавилка

Советский пресс для чеснока прочный и долговечный. / Фото: arita.ua

6. Формы для леденцов

Формы для леденцов в виде животных. / Фото: m.fishki.net

7. Авоська

В авоськах носили продукты из магазина. / Фото: life.ru

8. Мебель

Советская мебель в современном интерьере

9. Ковер

Советский ковер можно постелить в любой комнате