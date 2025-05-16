9 вещей из СССР, которые не нужно выбрасывать – они могут пригодиться на кухне, в быту и в интерьере

Организаторы пространства в один голос утверждают, что от вещей, которыми мы не пользуемся, нужно избавляться, чтобы они не захламляли квартиру. Первыми на выход обычно отправляются советские «девайсы». Но постойте, а может мы зря не применяем их в быту? Novate.ru рассказывает, какие вещи из СССР на самом деле являются весьма полезными.
1. Пельменница
Пельменница позволяла сделать много пельменей за раз. / Фото: youla.ru
А ваша мама или бабушка тоже рассказывала вам, как раньше они собирались на кухне всей семьей, чтобы налепить пельменей впрок? Предлагаем перенять эту традицию, и каждые выходные либо пару раз в месяц вместе с мужем и детьми готовить всеми любимые пельмени. Отличный вариант совместного времяпрепровождения и неплохая экономия на полуфабрикатах. Кстати, не обязательно тратить время на ручную лепку (хотя это по-своему медитативное занятие). Вполне можно воспользоваться помощью советской пельменницы.
Она представляет собой тяжелое металлические устройство круглой формы, которое позволяет сделать за раз до 40 штук пельменей. Если, глядя на этот девайс, вы не понимаете, как им пользоваться, самое время попросить ликбез у мамы. Она не только проведет мастер-класс по лепке, но и еще и поделится проверенным рецептом потрясающе вкусных пельменей.
2. Гейзерная кофеварка
По функционалу советская гейзерная кофеварка была аналогична современным. / Фото: monetnik.ru
Да-да, в Советском Союзе тоже были кофеварки, правда, похвастаться таким девайсом могла далеко не каждая семья. Их начали производить в 60-х годах XIX века.СССР практически ничем не отличаются от тех, которыми мы пользуемся сейчас.
Единственный нюанс – устройства поголовно все были скучного стального цвета, но это никак не отражалось на их функциональности. Принцип работы гейзерных кофеварок заключался в следующем: вода закипает, под давлением поднимается и проходит через специальный отсек с молотым кофе. Вуаля – несколько минут и вкусный бодрящий напиток готов.
3. Орешница
В орешнице получались потрясающие орешки со сгущенкой. / Фото: YouTube
Одним из самых популярных советских десертов были, конечно же, орешки со сгущенкой. Это сейчас их можно купить в каждом кондитерском магазине, да и разнообразие выпечки настолько огромное, что у детей просто разбегаются глаза. А раньше дома объявляли настоящий праздник, когда мама или бабушка начинала замешивать тесто на знаменитое печенье.
Внешне советская орешница напоминает две тяжелые металлические сковородки, соединенные между собой, с выемками для теста. Девайс нужно смазать растительным маслом, поставить на плиту, дождаться, пока он разогреется, затем заполнить формы тестом, закрыть и подождать некоторое время, пока печенье будет готово. Огонь должен быть небольшим, чтобы тесто хорошо пропеклось и не сгорело. Пользоваться такой штукой непросто, нужно приноровиться, однако вкус готовых орешков того стоит – они получаются прямо как в детстве.
4. Вафельница
В вафельнице делали основу для будущих трубочек с начинкой. / Фото: dzen.ru
Про орешницу поговорили, теперь самое время вспомнить про вафельницу. Такой прибор был у многих советских хозяек, и дети всегда с нетерпением ждали, когда же по квартире будет витать восхитительный запах свежеиспеченных хрустящих вафель. Чаще всего в таком устройстве готовили знаменитые трубочки, которые можно было наполнить вареньем, сгущенкой или заварным кремом (хотя многие ели с удовольствием и пустую выпечку).
Этот гаджет работает гораздо надежнее современных грилей, поэтому не торопитесь избавляться от него, особенно если вы часто сидите на диетах или придерживаетесь правильного питания. В вафельнице смело можно готовить мясо, рыбу, овощи, не боясь лишних калорий. Блюда получаются нежирными и очень вкусными.
5. Чеснокодавилка
Советский пресс для чеснока прочный и долговечный. / Фото: arita.ua
Современные чеснокодавилки, хоть и выглядят красиво, но по качеству очень далеки от советских. Они быстро ломаются, и приходится через каждые несколько месяцев покупать новый девайс. А вот если вам повезло стать обладателем чеснокодавилки из СССР, можете расслабиться – она будет с вами вечно. Материал, из которого сделан прибор, прочный, долговечный, плюс вы можете выдавить из чеснока все до последней капли. А еще пресс можно использовать, чтобы колоть орехи или доставать косточки из вишни, черешни и других ягод.
6. Формы для леденцов
Формы для леденцов в виде животных. / Фото: m.fishki.net
Еще один десерт родом из детства. Леденцы на спичке были настолько популярными, что ради них хозяйки могли испортить плиту или сжечь кастрюлю, стоило лишь на секунду отвернуться. Также формы часто использовали для приготовления ирисок и шоколадных конфет (эти процессы были менее опасными).
Предлагаем взять пример со своих мам и бабушек, и активно применять формочки, чтобы сделать любимое лакомство. Например, можно растопить шоколад, смешать его с какой-нибудь начинкой (орехами, сухофруктами), залить в формы и подождать, пока конфеты охладятся и застынут.
7. Авоська
В авоськах носили продукты из магазина. / Фото: life.ru
А вы тоже обратили внимание на то, что модные экошоперы, которыми активно пользуются во врем мире, – это полный аналог советских авосек? Такой «камбек» в очередной раз доказывает, что есть вещи вне времени, которые актуальны всегда. Да, в СССР авоськами пользовались не потому, что это было модно, а из-за отсутствия какой-либо альтернативы, но сейчас у вас есть выбор.
Советуем отложить полиэтиленовые пакеты на дальнюю полку и достать из глубины шкафа бабушкину авоську. Это удобно, бюджетно (не нужно тратиться на пакеты в супермаркете), плюс вы делаете вклад в защиту окружающей среды. Как видите, одни сплошные плюсы.
8. Мебель
Советская мебель в современном интерьере
Согласны, далеко не всю советскую мебель можно вписать в современный интерьер. Но если немного модернизировать ее, например, перетянуть красивой тканью, покрасить ножки, заменить ручки, то она получит новую жизнь. Реставрировать можно все, что угодно: кресла, комоды, серванты, шкафы, стулья, столы – все будет зависеть от того, что именно есть в наличии, и какой советской мебелью вы готовы разнообразить свой интерьер.
Заняться переделкой можно самостоятельно или, если у вас нет времени и вдохновения, обратиться к профессионалам. Это отличная возможность не только сэкономить, но и получить настоящий шедевр, который станет украшением и изюминкой вашего интерьера.
9. Ковер
Советский ковер можно постелить в любой комнате
Сколько бы времени не прошло, а этот предмет интерьера все равно считается самым неоднозначным. В Советском Союзе он служил защитой от холодных полов и отличным средством для шумоизоляции, ведь тонкие стены хрущевок никак не могли заглушить громких соседей. По этой причине ковры не только лежали на полу, но и висели на стенах. А вот в современных квартирах ковры редко можно встретить, ведь многие хозяйки считают их пылесборниками.
Советуем не рубить с плеча, и повнимательнее присмотреться к советскому шерстяному ковру, тем более, если он в хорошем состоянии и нуждается только в небольшой химчистке. Изделие способно органично вписаться в современный интерьер, сделать его намного уютнее и привлекательнее. Особенно хорошо советские ковры смотрятся в интерьере сканди или мид-сенчури.
источник
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии