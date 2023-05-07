Мифы о здоровой пище, которые нам впаривают кто ни попадя, а мы в них верим

В массовом потоке информации о полезной еде многие из нас теряются. Мы решили хорошенько покопаться и развеять популярные мифы о вредности или полезности распространенных продуктов питания. Как оказалось, таких немало.



Мюсли и йогурт — самый полезный завтрак

Нельзя есть яйца ежедневно

Бананы — лучший источник калия

Грейпфрут сжигает жир

Фрукты содержат много сахара

С картофелем лишние килограммы обеспечены

Сырая морковь полезнее вареной

Орехи способствуют набору веса

Нужно снимать куриную кожу перед приготовлением

В маргарине меньше калорий, чем в сливочном масле

Газированная минеральная вода вредна для желудка

Многие выбирают мюсли и йогурт, воздерживаясь от более плотного завтрака. На самом деле такое сочетание — не лучший завтрак. Хотя эти продукты имеют определенные преимущества, они часто могут содержать большое количество сахара.Специалисты в области здравоохранения советуют есть жирный греческий йогурт без добавок, а также мюсли, содержащие не более 10 г сахара. Добавление фруктов и орехов сделает завтрак более питательным.Возможно, вы слышали, что холестерин в яйцах способствует развитию сердечных заболеваний. На самом деле есть и другие продукты, которые могут повышать уровень холестерина в крови, — масло, сыр, переработанное мясо, фастфуд, хлебобулочные изделия. Также недавние исследования показывают, что связь между употреблением яиц и повышенным риском сердечных заболеваний может быть не такой сильной, как считалось раньше.Яйца доступны по цене, являются отличным источником нежирного белка и просты в приготовлении. Также они богаты витаминами и минералами, антиоксидантами и улучшают некоторые биомаркеры сердечных заболеваний.Для здоровых взрослых людей употребление 1–2 яиц в день безопасно, если они являются частью сбалансированного питания.Некоторые утверждают, что бананы являются отличным источником калия — полезного минерала, который способствует поддержанию нормального артериального давления.На самом деле в среднем один банан содержит около 9 % дневной нормы калия, необходимой большинству людей. Есть ряд других продуктов с большим содержанием этого минерала: авокадо (15 % дневной нормы в одном плоде), арбуз (14 % в 2 дольках) и шпинат (12 % в одной чашке замороженного продукта).Люди верят, что в этом цитрусовом фрукте есть что-то волшебное. Много лет назад домохозяйки использовали кислый фруктовый сок для уборки, в том числе для удаления жирных пятен. Хотя грейпфрут может хорошо расщеплять жир в кастрюле, при попадании в организм он не сжигает жир.Но этот фрукт богат витаминами и питательными веществами, которые нужны организму. Половина грейпфрута обеспечивает человека 60 ккал и содержит клетчатку, которая дает чувство сытости и помогает обуздать аппетит.Соки богаты сахаром, поэтому их употребление может быть вредно. А вот фрукты хоть и содержат некоторое количество сахара, все же являются здоровой альтернативой.Нужно понимать, что сахар во фруктах идет в паре с клетчаткой, которая насыщает и снижает воздействие сахара на организм. Вы также получаете ценные витамины, минералы и антиоксиданты.Если вы пытаетесь сбросить вес, следя за потреблением калорий и жиров, картофель или рис хорошо подойдут. Оба продукта практически не содержат жира: в каждой порции содержится менее 1 грамма. Если сравнивать калорийность, то в чашке белого риса 205 калорий, а запеченный картофель среднего размера содержит 161 калорию.В целом картофель содержит больше витаминов и питательных веществ, чем рис. Но когда вы добавляете сливочное масло, сметану, жареный бекон, количество калорий и жиров в запеченном картофеле значительно увеличивается. Чтобы сохранить его питательным, лучше выбирать низкокалорийные и полезные для здоровья приправы, такие как чеснок или оливковое масло.При приготовлении некоторых овощей, включая морковь, содержание антиоксидантов в них может увеличиваться.Исследователи обнаружили, что варка моркови увеличивает ее питательную ценность: количество каротиноидов (антиоксидантов) в моркови повышается на 14 %. В то время как другие методы приготовления, особенно жарка, приводят к снижению антиоксидантной ценности.В орехах много жиров и калорий, но они также содержат большое количество белка, клетчатки, витаминов и минералов. Исследование показало, что у тех, кто ест орехи, меньше риск набрать избыточный вес по сравнению с теми, кто их не ест.Конечно, переедание чего угодно, в том числе и орехов, может привести к набору веса. Лучше есть не больше одной горсти орехов в день и выбирать что-то вроде сырого миндаля вместо жареного. Здесь вы найдете список самых полезных орехов.Кожа птицы может увеличить калорийность мяса примерно на 25–30 %. Но она легко снимается после приготовления. При этом при варке, запекании, обжаривании птицы с кожей сохраняются натуральные соки и мясо не высыхает. Лучше готовить курицу с кожей, а затем снимать ее перед подачей на стол.Сливочное масло и маргарин имеют примерно одинаковое количество калорий. Маргарин из растительных масел был разработан как более полезная альтернатива сливочному маслу, которое содержит холестерин и насыщенные жиры.Однако некоторые виды маргарина на самом деле вредны для здоровья, поскольку содержат трансжиры. Воздействие последних на уровень холестерина и сердце еще хуже. К счастью, трансжиры постепенно исключаются из большинства продуктов питания.Нас часто предупреждают, что нужно меньше пить газированную минералку, так как она может быть вредной для нашего кишечника.Однако, согласно результатам исследования, люди с проблемами пищеварения отмечали улучшение состояния после того, как они регулярно пили газированную минеральную воду. Также ученые обнаружили, что небольшое вздутие живота из-за такой воды способствует ощущению сытости. Благодаря этому люди избегают переедания.Тема здорового питания на самом деле не такая сложная, как может показаться. Важно следить за рационом, не пропускать приемы пищи, а также не быть слишком строгими к себе и не ожидать мгновенных результатов.