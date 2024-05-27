Фотографии 100-летних людей

Пол Мобли путешествовал по США и фотографировал фермеров для своей книги. Он был шокирован, узнав, что некоторым людям на его фотографиях более 100 лет.



«Я сделал около 30000 фотографий для своей книги. И тут я понял, что у меня целая коллекция фотографий долгожителей».



Пол решил сфокусироваться на своей следующей фотокниге сфотографировав долгожителей во всех штатах США.

«Если я доживу до 100: Мудрость долгожителей», так называется книга Пола Мобли. В книге можно найти людей, возраст которых равен или перевалил за 100 лет, а также узнать секреты их долголетия. Вот несколько героев книги Пола Мобли. Жозефина Садама, Гавайские острова.Мэнди Робинсон, Луизиана.Мэнди в течении 60 лет есть пончики и пьет кофе в одном магазинчике. Когда ей исполнилось 100 лет, магазин позволил ей есть пончики и пить кофе бесплатно.Близнецы Инес Харриес и Венеция Шоу из Калифорнии.Этим женщинам 103 года и они до сих пор водят машину.Уолтер Бройнинг . Бернард и Беатрис Хирсч из Техаса.«Наш ключ к долголетию – иметь собаку, никогда не ходить к врачу, пить травяной чай и пиво, а также есть яблоки», смеется Бернард.«Нужно просто жить своей жизнью и быть счастливыми », говорит Беатрис.Генри Миллер из штата Оклахома . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)