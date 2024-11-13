Какой была настоящая цена кристально-чистых голосов певцов-кастратов

Красивые оперные голоса ценились во все эпохи. Но в XVI веке католическая церковь запретила женщинам выступать в Ватикане. Их заменили певцами-мальчиками.
Но жизнь есть жизнь: со временем юные таланты мужали, а их голоса ломались и грубели. Тогда для сохранения красоты звучания высоких голосов мальчиков стали кастрировать.
Рассказываем о том, какая жизнь ждала этих мальчиков.
Прихоти католической церкви
Католическая церковь всегда придерживалась патриархальных устоев. В 1588 году папа Римский Сикст V издал указ о запрете певческих выступлений женщин на любой сцене. Это создало серьезную проблему для оперного искусства, т. к. женские дисканты были очень важны. Поначалу в оперу для исполнения женских партий стали брать мальчиков, но, в силу физиологических изменений, долго выступать они на сцене не могли. Голоса попросту ломались и уже не годились для пения. Для того чтобы мальчики как можно дольше оставались на сцене, их попросту кастрировали. Голоса оставались высокими навсегда.
Процедура изменения мальчиков
В понимании постановщиков оперных выступлений того времени превращение мальчиков в евнухов было лучшим выходом для искусства. Одаренных молодых итальянцев помещали в горячую ванну, опаивали успокоительным и выполняли соответствующую процедуру. По единственному документу, дошедшему до наших дней, можно понять, что в одном случае яички удалялись полностью, а в другом — передавливался кровоток, снабжающий их ткани кислородом. К началу XVIII века работу в итальянских театрах получало до 4000 мальчиков в год. 20% после подобной проведенной кастрации не выживали.
Внешний вид певцов-кастратов
По мере того, как кастрированные певцы взрослели, недостаток тестостерона сказывался на их росте. Уменьшалась сила мышц и масса костной ткани. Мальчики, кастрированные до 10 лет, взрослели без лишней растительности на теле. Современники говорили, что такие певцы напоминали нежных ангелов-серафимов. Однако они также имели непропорционально длинные руки и рост выше среднего.
Половое влечение кастрированных оперных певцов
Те мальчики, которые подвергались процедуре кастрации незадолго до полового созревания, продолжали развиваться физически. У некоторых даже возникало половое влечение и эрекция. Поскольку эти певцы не имели способности к деторождению, многие дамы высшего света часто делали их своими любовниками. Итальянские певцы-кастраты воспринимались обществом как «особый пол», поэтому они представляли сексуальный интерес как для женщин, так и для мужчин.
Нарциссизм
Кастраты часто вели себя как истинные оперные дивы: были излишне эмоциональными, устраивали истерики и вставляли палки в колеса другим исполнителям. Кроме того, они тщательно следили за своим внешним видом не только на сцене, но и в обычной жизни.
Популярности добивались лишь единицы
Несмотря на то, что тысячи талантливых мальчиков подвергались процедуре кастрации, по-настоящему популярными, богатыми и любимыми публикой становились лишь единицы.
Запрет на кастрацию во имя искусства
Кастрация во имя искусства была официально запрещена в начале XIX века, но итальянские врачи продолжали прибегать к этой процедуре вплоть до 1870 года. Уж очень любили в Сикстинской капелле наслаждаться пением юношей и мужчин с кристально чистыми голосами. Алессандро Морески стал последним певцом-кастратом, выступавшим до своей смерти в 1922 году. Его голос удалось записать на фонограф.
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