Лучшие осенние рецепты

Осень — золотая пора, которая дарит нам множество продуктов, из которых можно приготовить невероятные шедевры кулинарии. Это время всегда ассоциируется с тыквой, корицей и грибами. Просто грех не приготовить из них вкусное угощение для семьи или друзей!
Ризотто из тыквы
Очень вкусное и полезное блюдо, от которого вы не обзаведетесь лишними килограммами. В его состав входит тыква, рис, лук, овощной бульон, сливочное масло, сыр и немного свежего базилика. Сначала нужно порезать тыкву на кубики и обжарить их вместе с луком на сливочном масле. После того, как тыква станет мягкой, нужно добавить к ней рис и слегка обжарить. Следом в кастрюлю влейте овощной бульон, добавляя его по мере того, как рис впитывает в себя влагу. Когда консистенция блюда станет кремообразной, оно может считаться готовым. Украсьте готовое угощение тертым пармезаном и свежим базиликом.
Ризотто из тыквы станет отличным вариантом осеннего обеда или ужина. Это блюдо готовится очень быстро и легко, а на ингредиенты вы не потратите много денег.
Запеченные яблоки
Это незамысловатое блюдо уже очень давно стало классикой. Любая уважающая себя хозяйка знает о его невероятном вкусе, простоте и пользе. Запеченные яблоки можно приготовить в духовке, мультиварке или микроволновке. Они точно понравятся как детям, так и подросткам.
Срежьте верхушку яблок или разрежьте их пополам. Удалите семечки, после чего начините фрукты орешками, творогом, медом, корицей, всем, чего только душа пожелает. Отправьте их в духовку или микроволновку, и всего через 5 минут вы получите невероятное блюдо, которое может стать полноценным завтраком, обедом или ужином. Такие яблоки получаются очень мягкими, сочными и сладкими. Они будут очень полезны для людей, которые страдают от заболеваний желудочно-кишечного тракта. К тому же, разнообразие начинок и их низкая стоимость должны сделать запеченные яблоки фаворитом на вашем столе!
Крем-суп из тыквы
Тыквенный крем-суп — идеальное блюдо для осеннего обеда или ужина. Его пряный и невероятный вкус покорит любого человека, даже того, который не любит этот овощ. Он крайне полезный и низкокалорийный, поэтому возьмите на заметку!
Порежьте тыкву, картофель и лук-порей и немного обжарьте в кастрюле в небольшом количестве растительного масла. Влейте воду, добавьте соль и перец по вкусу и варите на протяжении 20 минут. После истечения этого времени взбейте смесь блендером, украсьте свежей зеленью и подавайте к столу. При желании можно добавить немного куриного, овощного бульона или сливок.
Это блюдо по традиции готовится из мускатной тыквы. Этот суп в холодную пору может быстро согреть и поднять настроение на весь день. Попробуйте приготовить его для своей семьи или близких, и вы увидите его волшебные свойства!
Глинтвейн
Этот традиционный напиток скандинавских народов уже давно стал символом осени и зимы во многих других странах мира. Он позволяет быстро согреться и порадовать себя невероятными сочетаниями пряностей и цитрусовых. Существует огромное количество вариантов приготовления глинтвейна, но традиционно в него входит красное вино, гвоздика, корица и немного мускатного ореха. При желании можно добавить другие специи или кусочки лимона, апельсина или грейпфрута. Рецепт приготовления очень прост — просто добавьте в емкость все ингредиенты и варите их в течение 10-20 минут. Этот напиток добавит особый шарм в прохладный осенний вечер, поднимет настроение и подарит вдохновение на долгое время. Просто попробуйте домашний глинтвейн и убедитесь в этом! Он на некоторые время перенесет вас в мир тепла и волшебства!
Осенью можно приготовить совершенно разнообразные блюда и напитки — пироги из мяса и тыквы, а также разные чаи. Здесь все зависит только от вашего желания вкусно покушать и полета фантазии. Не ленитесь готовить что-то новое и вдохновляющее! Из истинно осенних продуктов можно изготовить настоящие произведения кулинарного искусства. Сочетания овощей, грибов, фруктов и специй могут порадовать ваши вкусовые рецепторы и украсить праздничный стол. Готовьте, не ленитесь, экспериментируйте и дарите радость своим друзьям и близким!
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