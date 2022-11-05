Лучшие осенние рецепты

Осень — золотая пора, которая дарит нам множество продуктов, из которых можно приготовить невероятные шедевры кулинарии. Это время всегда ассоциируется с тыквой, корицей и грибами. Просто грех не приготовить из них вкусное угощение для семьи или друзей!









Ризотто из тыквы

Запеченные яблоки

Крем-суп из тыквы

Глинтвейн