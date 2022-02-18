Сказочные мистерии, или философский «карнавал»

Ангел. Автор: Christensen James C.
Красочные работы Джеймса Кристенсена (Christеnsen Jаmes C) можно рассматривать с удовольствием бесконечно долго, каждый раз замечая и находя всё новые и интересные детали. Его творчество напоминает собой калейдоскоп ярких образов и сюжетов, в которых мелькают не только сказочные, но и философские мотивы. Именно поэтому, хочется отложить все дела в сторонку и побывать во всех этих сказках, принимая участие в захватывающих событиях, полностью прочувствовав атмосферу чудес и волшебства.
Чаепитие. Автор: Christensen James C.
Ловец бабочек. Автор: Christensen James C.
Сказочный корабль. Автор: Christensen James C.
Беседа в саду. Автор: Christensen James C.
Музыканты. Автор: Christensen James C.
Философские сказки. Автор: Christensen James C.
Джеймс всегда отличался нестандартным мышлением и взглядом на окружающий его мир. Именно поэтому его творчество столь разнообразно и многогранно. В сюжетах его картин лежат религиозные, библейские, философские, сказочные сюжеты, а так же мифы, легенды и просто образы, рождённые безудержной фантазией. Герои его работ настолько индивидуальны и непосредственны, что воспринимают так, будто все они реальны. «Порой, жизнь кажется гораздо сложнее и серьёзнее, чем есть на самом деле. Поэтому, в своих работах я стараюсь сделать привычные серые будни чуточку ярче и добрей. Персонажи моих картин ежедневно сталкиваются с подобным состоянием и благодаря их способности видеть мир под другим углом и в ином свете, жить становится проще Ведь как говорится, трудности даются для того, чтобы их преодолеваться с улыбкой, не опуская рук...» - рассказывает художник.
Диалог. Автор: Christensen James C.
Фея. Автор: Christensen James C.
Хранители. Автор: Christensen James C.
Цветок. Автор: Christensen James C.
Замок. Автор: Christensen James C.
Космическое путешествие. Автор: Christensen James C.
Прогулка на лодке. Автор: Christensen James C.
Парящий в небесах. Автор: Christensen James C.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии