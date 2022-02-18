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Сказочные мистерии, или философский «карнавал»


Ангел. Автор: Christensen James C.

Ангел. Автор: Christensen James C.

 

Красочные работы Джеймса Кристенсена (Christеnsen Jаmes C) можно рассматривать с удовольствием бесконечно долго, каждый раз замечая и находя всё новые и интересные детали. Его творчество напоминает собой калейдоскоп ярких образов и сюжетов, в которых мелькают не только сказочные, но и философские мотивы. Именно поэтому, хочется отложить все дела в сторонку и побывать во всех этих сказках, принимая участие в захватывающих событиях, полностью прочувствовав атмосферу чудес и волшебства.

Чаепитие. Автор: Christensen James C.

Чаепитие. Автор: Christensen James C.

 
Ловец бабочек. Автор: Christensen James C.

Ловец бабочек. Автор: Christensen James C.

 
Сказочный корабль. Автор: Christensen James C.

Сказочный корабль. Автор: Christensen James C.

 
Беседа в саду. Автор: Christensen James C.

Беседа в саду. Автор: Christensen James C.

 
Музыканты. Автор: Christensen James C.

Музыканты. Автор: Christensen James C.

 
Философские сказки. Автор: Christensen James C.

Философские сказки. Автор: Christensen James C.

 

Джеймс всегда отличался нестандартным мышлением и взглядом на окружающий его мир. Именно поэтому его творчество столь разнообразно и многогранно. В сюжетах его картин лежат религиозные, библейские, философские, сказочные сюжеты, а так же мифы, легенды и просто образы, рождённые безудержной фантазией. Герои его работ настолько индивидуальны и непосредственны, что воспринимают так, будто все они реальны.
«Порой, жизнь кажется гораздо сложнее и серьёзнее, чем есть на самом деле. Поэтому, в своих работах я стараюсь сделать привычные серые будни чуточку ярче и добрей. Персонажи моих картин ежедневно сталкиваются с подобным состоянием и благодаря их способности видеть мир под другим углом и в ином свете, жить становится проще Ведь как говорится, трудности даются для того, чтобы их преодолеваться с улыбкой, не опуская рук...» - рассказывает художник.
Диалог. Автор: Christensen James C.

Диалог. Автор: Christensen James C.

 
Фея. Автор: Christensen James C.

Фея. Автор: Christensen James C.

 
Хранители. Автор: Christensen James C.

Хранители. Автор: Christensen James C.

 
Цветок. Автор: Christensen James C.

Цветок. Автор: Christensen James C.

 
Замок. Автор: Christensen James C.

Замок. Автор: Christensen James C.

 
Космическое путешествие. Автор: Christensen James C.

Космическое путешествие. Автор: Christensen James C.

 
Прогулка на лодке. Автор: Christensen James C.

Прогулка на лодке. Автор: Christensen James C.

 
Парящий в небесах. Автор: Christensen James C.

Парящий в небесах. Автор: Christensen James C.

 

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Сказочные мистерии, или философский «карнавал»

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