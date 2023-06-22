Как авторы детективных историй играли с читателями, и почему так сложно не любить детективы

Тот, кто назовет первыми в истории детективами конандойлевские рассказы о Шерлоке Холмсе, ошибется на несколько тысяч лет. Нет, авторы предлагали читателям загадки с поиском неизвестного уже в древности – по всей видимости, начало истории детектива можно отсчитывать с того момента, как люди научились читать.
Древний мир и просто давние времена, когда уже вовсю распутывались таинственные преступления
Уже в Древнем Египте появлялись записанные на папирус повествования, которые имели черты детектива. В сказке «Правда и Кривда», которая датируется 13-12 веками до нашей эры, Правда оклеветан своим братом Кривдой и обвинен в краже, за что был ослеплен и изгнан из дома. Спустя годы сын Правды восстанавливает истинную картину произошедшего и добивается наказания настоящего преступника.
Софокл - один из первых авторов детективов
Убийства, похищения сокровищ и расследование этих происшествий героями, наделенными особенными качествами, описывались и в античности – Софокл создал пьесу «Царь Эдип», в которой главный герой, расследуя обстоятельства смерти царя Лая, выясняет, что убийца – он сам.
Ветхозаветная «Книга пророка Даниила» содержит историю о Сусанне и двух похотливых старцах, что обвинили ее в прелюбодеянии. В результате допроса каждого из обвинителей по отдельности юноша Даниил (будущий пророк) ловит их на несоответствиях и добивается оправдания девушки.
Детективные и похожие на них истории не обошли и восток – взять хотя бы «Рассказ о трех яблоках» из "Тысяча и одной ночи", в котором визирю поручается в течение трех дней расследовать убийство прекрасной девушки, чье тело найдено в сундуке.
Судья Ди жил в Китае в VII-VIII вв.
Не оставили без внимания этот литературный жанр и в Китае, где восхвалялся честный и благородный служитель закона, что бросал вызов злу и несправедливости – и попутно, само собой, отыскивал истину, помогающую наказать виновных и принести свободу невинно обвиненным. Часто при этом расследующий преступление сыщик обращался к помощи потусторонних сил и к духам умерших, чтобы картина произошедшего была максимально полной, а решение – справедливым. Одним из героев таких произведений был некий «судья Ди», реально существовавший когда-то чиновник, что был доброжелательным, учтивым и проницательным борцом с преступниками.
В XX веке судья Ди был включен в цикл произведений Роберта ван Гулика, нидерландского писателя и востоковеда, который «заразился» интересом к этому персонажу и к его расследованиям после того как в 1949 году выполнил перевод повести о судье Ди. Первым произведением цикла стало «Убийство на улице Полумесяца».
Роберт ван Гулик
Появление детективного жанра литературы
Родоначальником детектива как самостоятельного жанра принято считать Эдгара По, а первым произведением, вобравшим в себя все главные черты детективной литературы – «Убийство на улице Морг».
Эдгар По
Но и ранее европейские писатели создавали произведения с похожими чертами. Девятнадцатый век вообще стал временем повышения интереса читающей публики к литературе художественно-криминальной. В немалой степени этому способствовало появление сыскных подразделений полиции, а также то, что рутинная, довольно скучная жизнь обычного европейца, состоявшая из похожих один на другой дней, была отличным фоном и средой для появления таких историй. Герой, который ставил своей целью распутывание чьих-то коварных планов и обличение злодея, конечно, был очень мил сердцу читателя XIX века. Играло роль и то, что с распространением периодической печатной продукции осведомленность горожан о преступности и о степени раскрываемости преступлений – довольно небольшой – вынуждала их обращаться к тем произведениям, где, в отличие от газет, добро в лице сыщика побеждало, а зло – преступник – получало неотвратимое и справедливое возмездие.
Эжен Франсуа Видок
Уже в начале века любители такого рода историй с удовольствием читали «Записки» Эжена Видока, некогда преступника-рецидивиста, а затем – главу парижской национальной безопасности, Эмиля Габорио с романами о молодом офицере полиции Лекоке, Уилки Коллинза, Чарльза Диккенса, Честертона, Гастона Леру – и это далеко не полный перечень тех, кто стоял у истоков детективного жанра и подкидывал читателю головоломки, пока еще не считавшиеся детективами.
Эмиль Габорио
Эдгар По в «Убийстве на улице Морг» задал уже настоящие каноны детективной литературы, на которые ориентировались и Конан Дойль, и последующие признанные мастера - чего стоит одна классическая "загадка запертой комнаты". К моменту, когда Шерлок Холмс как персонаж увидел свет, детективы уже прочно обосновались на полках домашних библиотек и книжных магазинов. Дойлю оставалось лишь развивать уже придуманные законы жанра, главным, пожалуй, из которых стало наличие в произведении благородного, умного сыщика, раскрывающего преступления с участием компаньона, который оказывался не так умен, но зато обладал житейским, типичным складом ума и мог навести героя на правильную идею в процессе расследования.
Артур Конан Дойль
А русский читатель начиная с XVIII века знакомился на страницах книги с жизнью московского вора, ставшего потом сыщиком, по имени Ванька Каин. В 1789 году увидел свет рассказ М.Д. Чулкова «Горькая участь» - о тайне гибели всего семейства главного персонажа, крестьянина Сысоя; рассказ этот считается первым примером детективного жанра в отечественной литературе.
Михаил Дмитриевич Чулков
Главным, пожалуй, отличием детектива от других литературных жанром, можно считать его «интерактивность», вовлеченность читателя в происходящее на страницах книги расследование. Возможно, неутихающая любовь к детективным книгам этим и объясняется, ведь от автора следует некоторый вызов, предложение разгадать тайну, основываясь на всех тех данных, что необходимы и достаточны для установления истины. Книжному сыщику это удается всегда, а вот читатель может и обмануться – и, в таком случае, взяться за очередной детектив, где попытать удачи снова.
Из этого правила, как и положено, есть исключения – когда автор берется показать читателю убийцу или иного преступника сразу же, с первых страниц произведения. Такой «детектив» получился у Достоевского – роман «Преступление и наказание». Это пример «перевернутого» детектива, где главной интригой становится не личность преступника, а тот мыслительный процесс и те действия, которые приводят сыщика к разгадке тайны преступления.
Агата Кристи
Золотой век классического детектива ознаменовался восшествием «на трон» в тридцатых - сороковых годах прошлого века его «королевы» - Агаты Кристи. И по сей день Пуаро и мисс Марпл занимают места на вершине детективного олимпа, не боясь конкуренции с новыми героями новых произведений. А их предостаточно – и тех, что для разгадки преступления обращаются к социальным условиям и статусу преступников и жертв – как комиссар Мегрэ, и тех, кто провозглашает своей главной целью гедонизм – как Ниро Вульф, и тех, кто будто бы развлекается, бросая читателя от одного внезапного поворота сюжета к другому – как герои детективов Себастьена Жапризо.
Себастьен Жапризо
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